Lo que deben saber como padres

Salud mental

Los paidopsiquiatras o los psiquiatras de niños y adolescentes son doctores en medicina especializados en evaluar y tratar problemas de salud mental en los menores de edad. Pueden hacer terapia, pero a diferencia de los psicólogos, también pueden recetar medicamentos. En total, hacen 14 años de educación superior: ocho años de medicina, cuatro de psiquiatría general y dos años de paidopsiquiatría.

Todos queremos que nuestros niños estén saludables y felices. Cuando tienen alguna dolencia física, los llevamos rápidamente al cuarto de urgencias o al pediatra. Muchos padres vacilan cuando son confrontados con dificultades de salud mental en sus hijos, porque aun hay mucho estigma asociado a buscar ayuda para los trastornos emocionales. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud cita que el suicidio es la segunda causa más común de muerte en adolescentes y, en algunos países, también en los niños entre 10 y 14 años de edad. Las dificultades de salud mental que terminan en suicidio empiezan en la niñez y se pueden prevenir con la atención adecuada.

En mi clínica, las patologías mas comunes en niños entre los tres y los 12 años son los trastornos de ansiedad, el déficit de atención con o sin hiperactividad, el autismo, el trastorno negativista-desafiante y el estrés postraumático. Los adolescentes presentan además con depresión, trastornos alimenticios y trastornos conductuales. Dificultades como el trastorno afectivo bipolar o la esquizofrenia son mucho menos frecuentes, pero los síntomas tempranos pueden ser identificados por los profesionales. Todos estos trastornos son factores de riesgo para el desarrollo de aislamiento social, depresión e ideación suicida. Muchos también predisponen a los niños a comportamientos de alto riesgo, los cuales causan lesiones no intencionales (la principal causa de muerte en jóvenes entre los 1-18años).

Los síntomas de trastornos mentales en la niñez y adolescencia no son fáciles de identificar. Algunas cosas que pueden indicar la necesidad de buscar ayuda profesional son: irritabilidad, cambios conductuales (aislamiento, cambio de amistades, cambio en hábitos alimenticios), miedo intenso de situaciones o personas especificas, dolores frecuentes de cabeza o del estómago, inhabilidad para hablar en alto en situaciones sociales o la escuela, no poder enfocarse en tareas, no poder quedarse tranquilo aunque se les pida, desafianza con los adultos, romper reglas, dificultades académicas, abuso de sustancias, auto agresión.

Para cuando llegan a atención, muchos adolescentes ya tienen dos o más diagnósticos. Los padres se sorprenden al aprender que las dificultades de sus hijos empezaron muchos años antes de que pensaran en buscar ayuda. El incremento gradual de algunos síntomas puede ser confuso para padres de niños y adolescentes, que lo atribuyen a achaques del crecimiento. El crecer no debe ser doloroso; debe ser divertido, emocionante y agradable.

Muchos niños sufren en silencio, demasiado asustados para hablar sobre los abusos experimentados. El continuo crecimiento del internet nos provee acceso a información; desafortunadamente, también provee nuevos espacios para que los niños sean acosados.

El cyberbullying, las guerras, el desplazamiento y los desastres naturales crean experiencias traumáticas para jóvenes en todas partes del globo. Ayudar a estos niños regresar a la normalidad lo antes posible es imperativo.

La terapia, el ejercicio, el sueño y los buenos hábitos alimenticios ayudan bastante en la prevención de trastornos mentales. La meditación, la mente plena y enseñarles a los niños como regular sus emociones también son de utilidad. En algunos casos, los medicamentos son necesarios. Muchos padres se asustan de pensar en medicar a sus hijos. Aunque los medicamentos tienen efectos secundarios, en su mayoría son leves en comparación con los cambios hormonales que ocurren al vivir crónicamente con problemas de salud mental.

Les recomiendo que hablen con sus hijos sobre las drogas, el abuso, el acoso y los peligros del internet; pero también sobre su día, sus amistades y sus estados emocionales. Háganles saber que también pueden contarles si están preocupados o tristes. Estén preparados a buscarles la ayuda que necesitan. Lo que no hagan puede herirlos.

La autora es paidopsiquiatra y miembro de la Sociedad Panameña de Psiquiatría de Niños/Niñas y Adolescentes