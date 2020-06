Los retos de regresar a clases en tiempos de pandemia

Sistema educativo

Una nueva realidad se enfrenta mundialmente debido a la pandemia de la Covid-19 que nos sorprende cada día y plantea búsquedas oportunas en medio del descalabro e incertidumbre. El sistema educativo no escapa a esta situación, por el significado que representa la formación de nuevos estudiantes para el país.

La situación es altamente compleja, luego de cuarenta años de ensayos quinquenales y el estado actual de la educación reflejado en los informes internacionales y pruebas nacionales, de estudiantes: 7 de cada 10 estudiantes no pueden realizar un cálculo matemático básico, y 4 de cada 10 alumnos no logran el nivel básico de lectura; mientras que en las comarcas, el 80% de los niños de tercer grado no comprende lo que lee, ni en su lengua natal ni en español como su segunda lengua, entre otras situaciones.(PISA 2018).

Por otra parte, la educación tanto oficial como particular -con muy contadas excepciones- fue sorprendida sin estar lo suficientemente preparada para hacer frente a la atención de sus 877 mil142 estudiantes, en todos los niveles.

La primera realidad surgida fue la casi total inexperiencia del sistema no presencial y la posibilidad de emplear la radio, tv, módulos de autoaprendizaje, plataformas en línea y todo tipo de dispositivos de alta tecnología.

La segunda sorpresa fue que, según el propio Meduca, del total de 550 centros particulares, tan solo doce cumplían con los requisitos mínimos para su aprobación. Ante los altos costos de permanencia en estos centros educativos, tan solo un 35% continuará funcionando ante la nueva realidad económica y la escasa supervisión nacional.

La tercera situación es que en Panamá funcionan distintas modalidades educativas con 841 escuelas rancho; escuelas telebásicas (sin cifras oficiales al respecto), escuelas oficiales de educación básica, premedia y media multigrado, que ascienden a un 73.4%, ubicadas en su gran mayoría en áreas de difícil condición laboral. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, 4 de cada 10 jóvenes de escuelas oficiales no cuentan con internet móvil o fijo; 7 de cada 10 jóvenes no cuentan con computadora, y en áreas comarcales, 9 de cada 10 jóvenes no cuentan con computadora. No existen datos disponibles y confiables acerca del acceso de la tecnología por parte del sector docente.

Ante dicho panorama, y la declaración oficial que “la educación es la estrella del gobierno”, las autoridades declararon por escasas horas la suspensión temporal del calendario escolar y posteriormente crearon los criterios mínimos para que funcionen los centros particulares y sus aproximadamente 20 mil educadores. El sector oficial se mantiene sin clases. Se agrandó así la brecha en el derecho a la educación entre ambos sectores.

El Meduca creó la estrategia del sector educación para la crisis de la Covid-19 y post. Una de sus primeras acciones fue emplear las emisoras estatales de SERTV para impartir clases con diez minutos de duración para cada grado, bajo el nombre Conéctate a la estrella. Pese al programa “Internet para todos”, el Meduca trabaja en el funcionamiento de una plataforma lo suficientemente sólida y gratuita para atender la demanda tecnológica del sistema.

Grabé las clases ( del 4 al 8 de mayo) que considero un esfuerzo, que debe mejorarse de manera urgente, por no poseer la mínima metodología para hacer radio para niños; matemática para primero y segundo grado requiere visualización y práctica supervisada. A partir de cuarto grado todo programa radial debe acompañarse de una guía metodológica. Lenguaje elevado y veloz son sus características relevantes. Es de esperar que con la participación de la Corporación Medcom, se haya mejorado la calidad de presentación y cobertura en algunas de las asignaturas de los planes de estudio.

Según comunicado de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), indican “que un posible retorno a clases presenciales no podría ser con la cantidad de estudiantes que existían por aula, habida cuenta que todos los protocolos indican que hay que guardar una distancia de metro y medio a dos metros, como requisito de bioseguridad, lo que implica que una parte de los educadores y estudiantes tendrían paralelamente que estar implementando una educación a distancia”.

La ministra de Educación, en diálogo reciente sostenido con la Apede, indicó que trabajan con varios escenarios; uno de ellos es considerar un calendario escolar 2020 con duración de 7 meses que priorizará los contenidos más importantes de cada asignatura, para no afectar el próximo año escolar y a los 16 mil estudiantes graduandos.

Existe la oportunidad única de capacitar al más alto porcentaje de docentes en este tema virtual y postergar las clases en centros educativos en evidente desventaja de infraestructura física y pobreza. El problema está planteado y se hace necesario, ante indicaciones que la pandemia continuará hasta el próximo año, decidir proteger la vida de la comunidad educativa o alterar la dinámica académica a través de metodologías virtuales, asignaturas sin prácticas ni talleres y, lo más preocupante, reducir un calendario escolar ante una educación en crisis permanente.

La autora es docente y posee una maestría en Comunicación y Tecnología Educativa