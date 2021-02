Medicina basada en evidencias (pruebas)

Decisiones médicas

Sin duda, muchas personas han escuchado en esta pandemia por primera vez la expresión “medicina basada en evidencias” (MBE), pero también es cierto que muchos no entienden el significado de dicha expresión. Además, es cierto que muchos profesionales de la salud, incluya médicos, no la entienden y no la practican.

Es un concepto ligado a la práctica o manejo de la salud del enfermo. Su objetivo final es que el médico le presente la mejor evidencia existente sobre la decisión a tomar con el paciente y finalmente médico y paciente en común acuerdo decidan como se procede con el diagnóstico, manejo o conducta a seguir para el padecimiento o enfermedad del paciente.

El paciente tiene la enfermedad o padecimiento y a buscado ayuda con el médico y debe compartir con ese médico la decisión final; es decir, el hecho de acudir a buscar ayuda no lo condena a aceptar la decisión del médico, nunca debe ser una imposición.

El médico tiene la obligación moral, ética y científica de presentarle al paciente la mejor alternativa y esa alternativa debe ser basada en los resultados obtenidos de las mejores investigaciones. Por ende, el médico esta obligado a saber de medicina basada en pruebas, de investigaciones, de las mejores investigaciones y de los resultados de esas investigaciones.

El concepto de MBE surge a principios de los años 90, significa que es relativamente nuevo. Por ende, muchos médicos con más de 25 años de graduados no se educaron bajo ese concepto y además hay universidades que no lo han sumado a sus planes de estudio y muchos profesores lo desconocen y no lo enseñan. Por supuesto, que eso no los excluye de saberlo y de aplicarlo en su práctica clínica diaria. Negarlo es similar a negar la existencia de la telefonía celular y, por cierto, es más antigua que la llegada del servicio del teléfono celular a Panamá. Hoy día es necesario y obligatorio para los profesionales de la salud conocer y aplicar el concepto de MBE, no hay excusas.

Existen muchas publicaciones en libros y revistas médicas, la mayoría no son del mejor nivel de evidencia o calidad para la toma de decisiones en la práctica clínica. En cuanto a tratamiento, muchos estudios son observacionales y no son considerados los adecuados para tomar decisiones, incluso pueden ser comparativos pero mantienen mucho sesgo. Si evaluamos tratamiento, los mejores estudios deben ser aleatorios y controlados o aún mejor, revisiones sistemáticas con su respectivo meta-análisis. Identificar el tipo de estudio debe ser el primer paso y luego ver críticamente los resultados de ese tipo de estudio. Durante la pandemia de COVID-19 hemos observado como muchos profesionales de la salud (y en especial médicos) por desconocimiento de los niveles de evidencia de un articulo, comparten y toman como correcto resultados de estudios observacionales, obviando los resultados de estudios aleatorios y de revisiones sistemáticas de estudios aleatorios

Para la toma de una conducta correcta en el manejo de una enfermedad debo saber el tipo de publicación que lo respalda y si lo desconozco es obvio que no tomaré adecuadamente la mejor evidencia para ayudar al paciente y la decisión final puede ser incorrecta.

Es frecuente escuchar que hay médicos a favor y en contra de una conducta, la mejor forma de saber que grupo esta en lo correcto es conociendo cual esta basando su postura en los resultados de estudios controlados aleatorios o revisiones sistemáticas. Los impostores o desconocedores se caracterizan por usar o mencionar un número X de estudios o un número X de pacientes o la opinión de “X experto”. La MBE usa términos como: diferencias significativas, calidad o grado de evidencia, estudios aleatorios, revisión sistemática de estudios aleatorios, tendencia, riesgo relativo, número necesario de pacientes a tratar, revisión Cochrane y más. Los médicos no estamos divididos, hay médicos bien preparados y actualizados y otros no. Tristemente, hay médicos que aún no dominan el concepto de MBE y en la actualidad es tan importante como saber usar el estetoscopio.

El autor es médico e investigador clínico