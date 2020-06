Mejorando la trazabilidad de esta enfermedad contagiosa

Debilidades de los controles

Aunque no pensé que me llegaría tan pronto el día de ser Covid positiva, pues había tenido muchas precauciones y había salido poco de mi casa, la semana pasada me notificaron de que tenía el temido virus. Mis síntomas hasta el momento no habían sido los típicos de fiebre, tos y falta de respiración, así que el resultado me cayó como un balde de agua fría.

Mi primer síntoma fue malestar estomacal y luego de varios días me empezó a dar dolor de cabeza y de espalda. En ese momento use el servicio de “Rosa” del MINSA para informarle sobre mis síntomas y preguntar si me debía hacer una prueba y me respondieron que no, pues primero debía hacerme una valoración médica. Igual, decidí hacerme una prueba PCR a través de un laboratorio privado. Poco después de hacérmela, empecé a tener fiebre, a sentir molestia en los ojos y tuve mucho dolor en las articulaciones. Las noches eran difíciles, pues me incomodaba el cuerpo y pasaba entre tener escalofríos a sudar muchísimo.

Lo primero que hice apenas me enteré que tenía coronavirus fue hacer un listado de los pocos contactos que había tenido y los llamé para que hicieran su debida cuarentena. También le avisé a la administración del edificio y a los vecinos. La siguiente llamada fue al MINSA, con quien casi no me puedo conectar, pues en el 169 decían que “el número discado no está programado”. Eventualmente me comuniqué porque quería: 1) estar segura que me tuvieran registrada como un caso positivo, 2) ver si querían que siguiera alguna recomendación aparte de aislarme, y 3) darles el listado de personas con las que había tenido contacto.

De toda mi experiencia con el coronavirus, la respuesta del MINSA en ese momento fue lo que más me sorprendió y lo que me hizo querer buscar maneras creativas para ayudar.

Primero, me dijeron que la base de datos no la manejaban ellos así que no sabían si ya estaba registrada. Después, me dijeron que me iba a llamar un médico para darme todos los lineamientos a seguir, lo cuál nunca ocurrió. Tercero, al ofrecer dar la lista de mis contactos, me dijeron que no se las podía dar yo, sino que cada adulto debía llamar a decir que había estado conmigo. Por último, ninguna de las personas que había estado cerca a mí podía salir y para poder retornar a sus trabajos debían esperar turno para que un médico los valorara y les diera un certificado de buena salud. Transferirle esa responsabilidad a cada persona, especialmente cuando implica poner en riesgo demorar volver a su trabajo por falta de personal médico que expida certificados, va a disminuir significativamente la trazabilidad que es la clave para frenar a tiempo los contagios.

Yo entiendo que con más de 20 mil contagiados y tres meses de cuarentena, las entidades responsables deben estar cansadas y no tienen la fuerza logística para hacer el seguimiento minucioso que este virus requiere. Por lo tanto, quisiera que consideraran implementar alguna de las aplicaciones de trazabilidad que ya se han inventado y que se están poniendo en uso en países como Australia, Noruega, o Singapúr.

Creo que invertir en una tecnología como esta e impulsar su uso entre toda la ciudadanía, sería una manera fácil, barata y efectiva para encontrar y alertar a los contactos de personas que tengan coronavirus. No va a ser perfecta, podrá tener imprecisiones y algunos dirán que viola su privacidad, pero es mucho mejor de lo que tenemos en este momento que es cero trazabilidad. Una vez le llega a una persona una alerta que ha estado cerca de un infectado por tiempo considerable, la persona puede tomar precauciones y aislarse para así parar la transmisión antes que sea muy tarde.

La notificación también puede amarrarse a un salvoconducto y de esta manera ayudamos a abrir la economía de una forma eficiente y con protección.

Todos estamos cansados, pero este es el momento en que no podemos desfallecer. El país nos necesita y tenemos que encontrar maneras creativas de volver a vivir y comenzar a reactivar la actividad económica tomando todas las precauciones posibles y haciendo más efectiva la trazabilidad.

La autora es economista