Nos necesitan, pero no nos quieren

Juventud

A pesar del talento, preparación y entusiasmo de muchísimos jóvenes, es casi imposible lograr el interés y la acción del gobierno para acercarlos y sumarlos al servicio público. Hoy y ahora, el sector público justifica su desinterés en la “edad” de los muchachos, sin siquiera examinar su capacidad intelectual y profesional. Es hora de superar esta actitud equivocada y retrógrada.

El discurso político respecto a la juventud es confuso. Del presidente para abajo nuestros líderes repiten y reiteran “la juventud es el presente y futuro de este país”. Pero vemos como a la juventud interesada y capaz, no le dan acceso ni a oportunidades laborales ni a recursos para desarrollo de iniciativas. La excusa, la falta de “años laborales” sin detenerse a mirar su preparación profesional ni su capacidad laboral e intelectual.

No faltará quien me responda diciendo que los jóvenes no están capacitados por su edad. Y yo respondo, la diferencia de preparación y experiencia de vida entre tener 24 años en los 90 y en el 2020, es imposible ignorarla hasta por el político menos enterado. ¿Será que mi interés por ayudar al país a través del sector público corre la suerte de tener como barrera el pensamiento añejo de gente que no reconoce los retos del hoy?

Énfatizo que hoy hay mucha mejor educación y acceso a cultura e información que antes, nuevas tecnologías, más comunicación lo cual genera nuevos pensamientos más adecuados a la realidad, porque al fin, los que gobernarán el futuro son los jóvenes de hoy.

Señor presidente, resulta muy difícil acompañarlo en su gestión porque a diferencia de usted, la gran mayoría del sector público percibe a la juventud como una amenaza y no una herramienta. Cuando la juventud comparte iniciativas transparentes, medibles, innovadoras y concretas casi nunca vemos a un funcionario o político haciendo un esfuerzo real por implementarlas y ponerlas a prueba. ¡Y digo casi nunca con propiedad! Luego de compartir en múltiples ocasiones con ministros, diputados, alcaldes, representantes entre otras figuras públicas, me he percatado que los equipos de trabajo seleccionados, piensan que un joven guiándolos es un signo de debilidad y no de fortaleza. Una perspectiva que se necesita cambiar.

A menudo el dinamismo es confundido con informalidad y la ilusión con desenfoque. ¡Muchos dicen que los jóvenes queremos todo para ya! Pero la impaciencia a menudo es energía positiva. Todos conocemos la motivación que nace a raíz de no estar cómodo con alguna situación. Tener una meta y querer cumplirla es algo que incita esfuerzo y colaboración hacia un objetivo en común. No tengo duda alguna que si combinamos esa motivación proveniente de la energía juvenil con esa serenidad de los mayores lograríamos actualizar el sector público y tomar las decisiones adecuadas para nuestro país.

Los líderes del sector público deben abrir sus mentes y dejar que la juventud preparada se involucre. ¡Irónicamente parece que, aunque nos necesitan, no nos quieren! Así las cosas, Panamá puede perder el interés y la disponibilidad del talento joven necesario para promover la transparencia y mejorar la administración pública. Y además seguiríamos cavando un círculo vicioso donde solo se benefician los que tienen “experiencia” y sin siquiera saber objetivamente si esto es lo mejor para todos.

El autor es amigo de Fundación Libertad