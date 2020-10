Nuestro apartamento en el edificio Tierra

Darién

Es enorme las ganas que tengo de detener la tala indiscriminada de nuestro Darién, que recurro a este medio tradicional. ¿Será señal de los tiempos en curso el que tantos baluartes se vean amenazados, la prensa tradicional y que, finalmente, la merma al Darién sea evidente como para poder pronosticar su fin? Las imágenes de hace 30 años revelaban un Darién impenetrable que por siempre impediría una carretera continua a través del continente. Busquen las imágenes del Darién hoy en día. Es fácil pensar que se puede atravesar a pie, sin mayor inconveniente, de Panamá a Colombia.

Me pregunto: ¿poder entender el peligro inminente de la pérdida de la biodiversidad y de los bosques está limitado a unos cuantos de nosotros? Es muy difícil creer que esa sea la situación. ¿Qué hace falta para que se tomen las iniciativas correctivas? Sin biodiversidad, sin árboles, la raza humana se extingue. ¿Qué tan difícil puede ser de entender?

La tierra se puede ver como un edificio y nuestro país como un apartamento en el mismo. El edificio tiene apartamentos de diferentes tamaños y en diferentes condiciones. Panamá, por el momento, es un apartamento mugriento (olvídense del sinnúmero de personas que a diario se la pasan orinando a orillas de la calle; piensen en el volumen de basura que fluye en nuestros ríos rumbo al mar) que no da pie con bola en términos de protección ambiental. Hay apartamentos, como el del vecino Costa Rica, que han logrado recuperar parte de sus bosques. Esto lo escuché hace poco en el documental más reciente de David Attenborough en Netflix. Me hace pensar. Mientras nuestros vecinos avanzan en proteger y recuperar sus bosques, nosotros avanzamos en la destrucción de los mismos. ¿Es ese el tipo de vecino que queremos ser, no solo de Costa Rica, del mundo entero? ¿Es ese el apartamento en el que queremos vivir? Imitemos al vecino o seamos mejores.

¿En qué condiciones mantienes tú tu cuarto u hogar? ¿Orinas en las esquinas de la casa? ¿Botas la basura en el piso de la sala, del comedor, del cuarto? ¿Le quitas el techo y las paredes a tu casa? ¿Creas un ambiente insalubre en el cual vivir? ¿Es tu casa un lugar donde se mantiene el orden y la limpieza? ¿Por qué en Panamá es tan difícil seguir o implementar los sistemas de recolección y manejo de residuos que implementa Holanda, Alemania u otro país con mejores prácticas de protección ambiental?

A inicio de año, con cuarentena forzada en la mayoría de los países, los humanos fuimos testigos del impacto positivo en la tierra de la pausa de las actividades diarias del hombre. Para muchos fue la evidencia necesaria para despertar y prometer cambiar. En esa línea, les propongo un par de acciones que pueden tomar para emprender en ese camino.

Lea los libros de Diana Beresford-Kroeger. Vea los documentales de David Suzuki, especialmente Suzuki Speaks. El mismo está disponible en Amazon Prime. Vea el documental más reciente de David Attenborough en Netflix. Lea libros y vea documentales sobre la importancia de la biodiversidad y de los bosques.

Sembrar un árbol todos los años por cinco años y cuidarlos para asegurar que duren en el tiempo es otra buena acción para contrarrestar los daños causados a la fecha. (Las semillas de las frutas regularmente pegan). También se puede implementar un sistema casero para convertir los residuos orgánicos (cáscaras de frutas y otros desechos alimenticios vegetales) en tierra fértil. Hay tambores de tamaño residencial para tal propósito.

Quizá alguien que lea este artículo tenga suficiente influencia política gubernamental para proteger lo que queda del bosque virgen de nuestro Darién. Es importante. En general, es hora de mejorar las condiciones de nuestro apartamento, no solo para el bienestar de nuestras familias, sino también para el bienestar del edificio llamado Tierra.

