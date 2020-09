Orgullo tricolor

Registros

Recientemente, circuló en redes sociales el video de un blogger profesional, donde ataca la marina mercante panameña, con mentiras malintencionadas debido al accidente de la nave Wakashio, en Islas Mauricio. Creo importante detallar dónde y por qué miente.

Los accidentes marítimos se deben hasta 96% exclusivamente a error humano. (Fuente: The Maritime Journal). Culpar a la nave es como culpar a BMW por todo accidente automovilístico causado por error humano. Eso requiere mentir o ignorar la data.

La flota comercial de naves que transporta la carga que consume el mundo está organizada bajo las marinas mercantes de 174 naciones que componen la Organización Marítima Internacional, organismo de Naciones Unidas. En el contexto marítimo, cuando decimos bandera, registro o marina mercante, nos referimos al ente nacional donde se registran naves mercantes, encargado legamente de asegurar que cumplan con todos los convenios internacionales que regulan el tránsito de mercaderías por mar, navegación, protección del medio ambiente, trabajo de gente de mar, derechos humanos, seguridad, lucha antiterrorismo y narcotráfico.

La bandera panameña ondea sobre más de 9,000 naves, dándonos el primer lugar entre todas las marinas mercantes del mundo. Nuestros competidores más cercanos en segundo, tercer y cuarto lugar del ranking mundial (Liberia, Marshall Islands y Bahamas, respectivamente), juntos, tienen menos naves. Somos número de uno del mundo desde hace casi tres décadas, y nadie llega a dominar nada por tanto tiempo sin tener la mejor calidad. Ni los Yankees, ni el Barca, ni Apple tienen 30 años de número uno. No en vano los armadores que confían en nuestra bandera son los más prestigiosos del mundo, desde NYK, MOL, Cosco, Maersk, MSC, entre otros, incluyendo los principales armadores griegos.

¿Usted cree, respetado lector, que Panamá tendría la confianza de los Aristóteles Onassis de hoy si la calidad de nuestro registro no fuese la mejor del mundo? Las estadísticas no dejan mentir a un bloguero a sueldo, ni al ignorante ni al mal panameño, que por complejo de inferioridad repite las críticas que hacen a su país sin entender que son ataques comerciales mal disimulados.

¿Por qué nos atacan? El registro panameño genera al Estado más de 100 millones de dólares anuales en forma directa de impuestos y tasas cobradas a naves por el prestigio de llevar nuestra bandera. Existen 100 millones de razones para atacarnos.

Panamá es signataria de 33 convenios de la OMI que regulan estándares de calidad de las naves, transporte de carga, trabajo de gente de mar, derechos humanos, medio ambiente, etc., y nuestro estándar es el más alto del mundo. Por algo somos el registro preferido de los mejores armadores.

Panamá, al igual que nuestros competidores cercanos, opera un registro abierto, donde un armador japonés, con nave construida en Corea, tripulación rusa o filipina, puede registrar su nave, como muestra verdadera del libre comercio que tanto pregonan otros. Los registros cerrados no permiten esta libertad comercial (sobre todo, exigen que la tripulación sea de la nación de bandera de la nave) por ser proteccionistas y anti libre comercio por naturaleza. Este tipo de ataque se seguirá dando hasta que los registros abiertos comiencen a defenderse de los ataques anti libre comercio y proteccionistas de registros cerrados.

Los ataques a Panamá por calidad de nuestro registro no tienen sustento. Son ataques comerciales disimulados, de mercenarios a sueldo, que buscan ganar por métodos oscuros lo que no han podido ganarnos en buena lid. Y aunque hay áreas donde se puede mejorar, especialmente en supervisión de formación de gente de mar para reducir la rata de accidentes por error humano, atacar nuestro éxito solo puede surgir por ignorancia o codicia. Coincidentemente, el de Liberia es atacado con un video similar dentro de 48 horas al ataque a Panamá. No creo en coincidencias.

Nuestra respuesta debe ser contundente, movilizando el servicio exterior para defender a Panamá, apoyando a la Autoridad Marítima en su decisión de demandar agresiva y verticalmente a los que se mueven en la sombra.

Los ataques asimétricos vendrán cada día mas por redes sociales, y debemos entender que se dan porque somos los campeones del mundo. La patria nos llama a defender con orgullo el éxito logrado por nuestra bandera.

El autor es abogado y expresidente de Apademar