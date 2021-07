Panamá: el siguiente lugar

La pandemia de la Covid-19 aceleró drásticamente la adopción de infraestructura digital en todo el mundo. Ahora, cuando alcanzamos la inmunidad de rebaño, las empresas tienen la opción de ser completamente presenciales, remotas o híbridas.

Las empresas remotas tienen nuevas opciones, como escoger talento internacional y reducir costos asociados al trabajo presencial. Los colaboradores de empresas remotas pueden evitar transportarse a sus oficinas y elegir trabajar desde cualquier lugar.

Los trabajadores remotos pueden dejar de pensar en la ubicación de su empresa y trasladarse a lugares que ofrezcan una mejor calidad de vida. Pueden, por ejemplo, ganar ingresos en Estados Unidos y gastarlo en América Latina, donde es más económico. Usan páginas web que califican países para tomar una decisión informada, luego escogen cuál visitar y, a veces, terminan mudándose. Es un proceso similar para elegir vacaciones o universidades.

Ante este nuevo escenario, el talento se hace cada vez más importante. El talento es necesario para construir una gran organización. Una empresa competitiva está formada por gente y líderes talentosos; lo mismo sucede con las ciudades. Para mejorar cualquier organización, se debe mejorar al individuo y reclutar a personas más capaces.

Atraer talento es más relevante que nunca. Es una estrategia eficaz para aumentar la competitividad de la empresa. Las ciudades deben alinear los incentivos con los trabajadores remotos; estas deben ser pro-tecnología, pro-inmigración, pro-capitalismo, pro-diversidad y proactivos.

Si una ciudad logra la concentración de trabajadores remotos, esto llevará a una mayor creación de startups, generando un ecosistema de startups, que conduce a una startup city.

Una startup city es una ciudad donde hay muchas startups; es donde hay un ecosistema de startups próspero, como San Francisco y Nueva York. Durante la pandemia, Austin y Miami se han posicionado como “el siguiente lugar” donde el talento quiere ir.

Una ciudad que actúa como startup tiene una visión clara y un gobierno competente. Un gran ejemplo es Miami, donde el alcalde Francis Suárez se desempeña como gerente general de la ciudad. Para él, Miami es el producto que mejora. Él escucha los comentarios de los fundadores de startups, promulga la aceptación de bitcoin, atrae talento a través de Twitter, etc.

Las startup cities cuentan con un desarrollo urbano con un territorio definido, enfocado en generar crecimiento económico o una mejor forma de vivir a través de una visión innovadora. Son empresas públicas o privadas, asociaciones público-privadas, con o sin fines de lucro, o una combinación. Algunos beneficios son la mejora de los barrios, una comunidad planificada y zonas económicas especiales.

Algunos ejemplos de mejora de barrios son el Casco Viejo de Panamá, que se desarrolló mejorando la infraestructura y otorgando incentivos fiscales; Wynwood, a través del arte, o Times Square, eliminando la circulación de carros. Normalmente, el Estado mejora la infraestructura y los propietarios invierten en las edificaciones.

Una comunidad planificada son barrios de uso mixto, con una gran cantidad de servicios. Suelen tener centros deportivos, lagos, parques, espacios públicos, jardín de niños, piscinas, tiendas, restaurantes, negocios, escuelas, universidades, centros culturales, centros médicos, etc. Son desarrollos nuevos construidos en terrenos no urbanizados. Para ser un startup city, deben tener una visión fuerte, cómo proyectarse sin automóviles, ser un pueblo ecológico o autosuficiente en energía. Ejemplos de estas ciudades: Cayalá, Celebration, Culdesac, Kalu Yala, Las Catalinas, Porta Norte, etc. El patrón típico entre estos lugares son los espacios públicos activos y la caminabilidad que, lamentablemente, es poco común.

Los lugares geográficamente limitados con incentivos regulatorios o fiscales (zonas económicas especiales), y leyes comerciales que difieren del resto del país fomentan la prosperidad económica y/o cultural. Ejemplos: Prospera y Shenzhen.

En Panamá necesitamos prestarle atención a nuestra historia de Startup City, y continuar experimentando hacia un futuro optimista y definido. Debemos reaccionar a las tendencias mundiales, como el trabajo remoto y las criptomonedas para posicionar a Panamá como el siguiente lugar.

El autor es amigo de la Fundación Libertad