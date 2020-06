Panamá frente a otros países

Derechos LGBTIQ+

Costa Rica, Ciudad de México, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Portugal, Nueva York, Washington DC, California, Belice, Ecuador y Colombia son ciudades y países en el mundo que he visitado, con estadías que van desde una semana hasta dos años. Han sido una oportunidad para contrastar in situ aspectos de los derechos y la convivencia de personas LGBTIQ+ con el resto de la sociedad.

Por ejemplo, ¿qué ocurre primero, la legalización del matrimonio igualitario o la aceptación social? El matrimonio igualitario es legal en Colombia desde el 2016, sin embargo, mi percepción y según mis amigos colombianos, todavía existe tabú, aunque es sigiloso y desvanece lentamente. En contraste, en Costa Rica, se legalizó recientemente, pero la aceptación a personas LGBTIQ+ precede este hito o así lo percibí en el 2012. Similarmente, en Alemania, fue legalizado en octubre del 2017, pero antes a esto no note discriminación hacia personas LGBTIQ+. En Brasil, Países Bajos, Portugal, Nueva York, Washington DC, California y Ciudad de México también es legal y en mis estadías no he percibido discriminaciones.

El matrimonio igualitario no fue inventado ayer; se celebró legalmente por primera vez en el 2001 en los Países Bajos y hay registros desde el Siglo I.

En Ciudad de México, mientras caminaba en la UNAM, vi dos chicas besándose en un parque del campus. Era la primera vez que observaba muestras de afecto públicamente entre personas del mismo sexo. Fue un hito para mí. En el parque habían muchas personas, pero nadie se inmutaba al respecto. Por el contrario, en Belice y Ecuador, la cautela es muy evidente. Aunque, en Ecuador se legalizó el matrimonio igualitario en el 2019. Esperemos que el panorama haya mejorado.

La aceptación a personas LGBTIQ+ no es homogénea en Europa. Recuerdo conversar con una pareja que por condiciones laborales vivía en un país vecino a Alemania, pero los fines de semanas escapaban a Berlín.

Estos contrastes me parecen interesantes. ¿Cuál ha sido la clave del éxito para que algunos países alcancen aceptación legal y/o social de derechos del colectivo LGBTIQ+? Desconozco la respuesta y no encontré literatura científica que abarque estas preguntas. Sin embargo, es una pregunta que me llama la atención, pues en el caso de Panamá, incluso entre personas LGBTIQ+, existe cierta discrepancia respecto a uno de los derechos más esperados o populares para el colectivo: el matrimonio igualitario.

Sobre este tema, he participado en debates de horas, con argumentos respaldados tanto por la experiencia de cada quien como por literatura científica y muchos datos estadísticos. Y es que, en Panamá, según una encuesta aplicada por CID Gallup (2017), el 51% de los encuestados apoyaron la unión civil entre personas del mismo sexo ante un 33% de rechazo. ¿Qué influiría en la aceptación? ¿Será el nivel de educación, cultura, costumbres o tradiciones? O, ¿los círculos sociales de cada quien?

No tengo duda que muchos me argumentarían que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho humano, que no respetarlo es incumplir acuerdos internacionales. Pero, desde mi punto de vista, más allá de la legalidad, la convivencia social también es importante. Porque vivir en una sociedad armónica nos beneficiaria a todos. Sin embargo, en efecto, los derechos humanos respaldan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fueron declarados en 1948 y Panamá es de los primeros 26 países en comprometerse a protegerlos...

En la línea de las estadísticas, con datos del Banco Mundial, un informe de El Financiero (2019) indicó que la comunidad LGBTIQ+ representa un PIB de 3.6 billones de dólares a nivel mundial, lo que, si en el caso hipotético fuese un país, sería la quinta potencia en el mundo. Es difícil estimar cuánto aporta la comunidad LGBTIQ+ al PIB de Panamá, porque no hay un censo adecuado de la comunidad. Sin embargo, es incomodo saber que, sin discriminación alguna, todos debemos contribuir al PIB y a otros deberes cívicos. Pero, en contraste, los derechos no son respetados igualmente para todos.

Regresando al matrimonio igualitario, su no legalización en Panamá es preocupante por muchas razones. Ya son 29 países que han aprendido a reconocer el matrimonio igualitario de manera legal y en Latinoamérica quedan pocos donde no se ha legalizado. ¿Hay indiferencia de las autoridades, de un sector de la sociedad o, incluso, de personas LGBTIQ+? Me parece que hay un poco de indiferencia por cada uno de estos grupos. Las autoridades no demuestran competencia sobre el tema o lo ignoran. Parte de la sociedad todavía muestra rechazo. Y, entre personas LGBTIQ+, hay quienes evitan expresar su opinión del tema o incluso optan por mantenerse bajo perfil, por temor a ser estigmatizados por familiares, amistades, la sociedad y/o colegas en el trabajo.

Panamá no cuenta con leyes antidiscriminación que amparen a personas LGBTIQ+, a diferencia de todos los otros países que mencione anteriormente.

A pesar de ello, cada vez son más los esfuerzos para que en Panamá progresemos respecto a los derechos de las personas LGBTIQ+. Sin embargo, mi opinión es que más allá de leyes, la armonía social también es importante y los padres de familia son clave en este proceso. Considerando que una persona empieza a reconocer su orientación sexual y forjar su personalidad desde la adolescencia. En esta etapa de la vida, no importa si eres heterosexual o LGBTIQ+; el apoyo que un adolescente recibe de sus padres es el pilar para aprender a querernos tal cual, adquirir seguridad y confianza en sí mismo, como parte de las herramientas necesarias para sobrevivir en la sociedad.

El autor es biólogo e investigador doctoral del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal