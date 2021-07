Panamá necesita despegar su Turismo

Para que el turismo despegue, tenemos que visualizar Panamá como un país realmente enfocado en el turismo. Hablamos de atraer el turismo, pero no lo tomamos en cuenta a la hora de tomar las decisiones estratégicas que impactan al turismo como lo son las restricciones de movilidad, las cuarentenas y los toques de queda.

Las restricciones de movilidad y de entrada como la cuarentena a los países de Sudamérica, es lo que más impacta al turismo negativamente. Este tipo de medidas ocasiona que no se den reservas y que el viajero evite el destino Panamá del todo. Recordemos que el viajero planifica su viaje con semanas de antelación, por lo que, con estas medidas implementadas hoy, afectan las reservas de las próximas semanas y meses.

Este año hemos visto como Costa Rica y México se han enfocado en no afectar su turismo. En el mes de mayo 1 millón de americanos visitaron México. República Dominicana ha recuperado 80% de su turismo prepandemia. Colombia ha eliminado restricciones para sus viajeros. Estos países han logrado un balance entre su atracción turística y sus políticas de control de la pandemia.

En fin, sabemos que hay Covid-19, pero a un año del inicio de la pandemia tenemos que visualizar la importancia del turismo como motor de la reactivación económica hoy. Debemos enfocarnos en atraer turistas y viajeros de negocios, que, en simples palabras, es atraer divisas extranjeras. Cada dólar que entra al país por el turismo tiene un impacto multiplicador de 2.5 veces permea en todos los sectores sociales y económicos del país.

Hay que dejar de ver al turista como un peligro y verlos como una gran oportunidad. Tenemos el mercado americano con 67% de vacunación que no presenta riesgo para Panamá, pero debemos atraerlos con iniciativas pensadas para ellos y facilitándoles la entrada.

El turismo no puede esperar más, estamos en julio y tenemos miles de colaboradores suspendidos ansiosos de regresar a trabajar. La reactivación del turismo será gradual, por lo que debe comenzar la reapertura de las medidas restrictivas y en los aeropuertos cuanto antes.

La medida restrictiva de la cuarentena a los viajeros de Sudamérica no es sostenible. El daño que esta medida nos ha hecho a nivel de imagen es severo, especialmente cuando el visitante tiene 1 o varias pruebas negativas. Esto es muy difícil de sustentar de cara al turista y desincentiva todo tipo de viajes que podrían darse a Panama en estos meses. Son 14 países del cono sur, no deben manejarse todos por igual. Tenemos oportunidades de traer inversionistas de países como Perú y Ecuador que hoy en día no vienen a Panamá por la cuarentena obligatoria aun estando vacunados.

Tenemos que incentivar atraer a viajeros vacunados. Hay que implementar cuanto antes una línea express en el aeropuerto para todos los pasajeros que presenten sus certificados de vacunación tanto en físico como en forma digital. Sabemos que están trabajando en un certificado único digital de vacunas, pero hasta que esto pase (que puede tomar meses), debemos aceptar los certificados de vacuna en físico a los extranjeros. El miedo a la falsificación de estos certificados de vacunas porcentualmente no justifica el impacto negativo que tiene implementar exigencias restrictivas y las demoras en el aeropuerto para los viajeros vacunados.

El turismo está cambiando y el tema de bioseguridad seguirá con nosotros por un tiempo pero es importante hacerle el viaje a los visitantes lo más fácil posible. Y para esto necesitamos que el gobierno tome las decisiones considerando su efecto en el Turismo y sobre todo el potencial de reactivación del mismo. Tenemos la oportunidad de posicionarnos como un destino seguro en la región, pero de nada vale una buena promoción país, si cuando el visitante llega a su punto de entrada se lo hacemos todo difícil.

La autora es coordinadora de la mesa de Reactivación del Turismo del CONEP