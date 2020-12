Panamá y su avance histórico en el índice de desarrollo humano

Sostenibilidad

El informe anual de Naciones Unidas que mide el índice de desarrollo humano (IDH) de cada país, tradicionalmente se ha basado en tres pilares: esperanza de vida al nacer (salud), nivel de escolaridad (educación) e ingresos brutos per cápita (riqueza); sin embargo, su informe recién develado es un Índice de Desarrollo Humano Planetario, que ha intitulado “La próxima frontera, el desarrollo humano y el Antropoceno” (2020), curioso nombre que busca denominar esta época en la cual vivimos y atestiguamos el impacto profundo que nuestra especie le está provocando al planeta y sus ecosistemas.

Es una mirada retrospectiva a las acciones humanas pasadas, pero también es una mirada visionaria de lo que debemos hacer hacia adelante, buscando mejorar el índice de desarrollo humano, pero aliviando las presiones sobre el ambiente. En ese orden de ideas, Naciones Unidas destacan tres pilares fundamentales para este nuevo objetivo global:

Replantear el desarrollo humano para el Antropoceno: señalando que es tal la presión del ser humano sobre el ambiente, que ponemos en riesgo nuestra supervivencia, pues esos cambios en los ecosistemas representan a su vez enormes desafíos para la sociedad humana (más huracanes, incendios, y otros), afectando en mayor medida a las naciones más emprobrecidas.

Crear mecanismos de cambio para impulsar la acción: el ser humano debe trabajar con la naturaleza, no destruirla, por lo que señala nuevas conductas sociales en nuestros estilos de vida en cuanto al consumo, la movilidad, el uso de energías limpias y el reciclaje.

Explorar nuevos parámetros: que haya nuevas maneras de medir el desarrollo humano, específicamente revisando las presiones planetarias que realiza cada país del orbe sobre los ecosistemas, que es lo que hace este nuevo indicador después de venir por 30 años midiendo de manera regular el desarrollo humano.

En general, el informe castiga a las naciones más industrializadas y ricas por sus emisiones de carbono, que generan una mayor presión y a mayor escala sobre los endebles ecosistemas que sostienen la Tierra, pero a su vez, ensalza a las más pequeñas (como Panamá), que con acciones más contundente y prácticas, hacen frente a los desafíos que se demandan en estos tiempos aciagos para nuestro planeta.

Los cambios en las leyes ambientales, como la prohibición de bolsas de polietileno, son los que han impulsado a Panamá a escalar este año, por primera vez en su historia, a una posición de país con IDH muy alto, ocupando el lugar número 57 de entre 185 naciones, con una esperanza de vida de 78.5 años, una escolaridad de 10.2 años y un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de $29,558.

El informe revela muchísimo de nosotros, que son puntos para enfocarse no solo en la creación de nuevas leyes, sino en apelar a la conciencia social y ciudadana, en los agentes de cambio, en los líderes comunitarios, en la sociedad civil organizada, a fin de combatir las desigualdades y buscar la equidad

Panamá es una nación pequeña y próspera, que no debe dejar de avanzar, no solo por un índice que puede parecer frívolo con tantos números, sino en lograr una sociedad más justa y equitativa para todos y en todo sentido, sin marginación ni desigualdades escalofriantes, donde se combata a la pobreza pero no a los pobres, una sociedad mejor educada, que contamine menos y sea más verde como ya lo estamos haciendo; urge un Panamá más amigable hacia el peatón, el ciclista, al emigrante, más proteccionista de los indígenas y de las minorías; debemos lograr más y mejores conquistas en la búsqueda de la igualdad de género. En fin, demandamos de un Estado que ponga primero la plenitud y felicidad de sus habitantes, eso sí, en un mundo sostenible.

El autor es abogado y docente universitario