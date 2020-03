Política económica para enfrentar el coronavirus

Respuesta a la crisis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el coronavirus como una pandemia mundial. La rápida propagación del virus en el mundo se está convirtiendo en una tragedia humanitaria, con el potencial de tener un impacto económico y social significativo.

El coronavirus ha estremecido la confianza de los inversores y consumidores. Hemos visto caídas estrepitosas de las bolsas de valores, una reducción significativa de los precios de la mayoría de las materias primas, y un incremento extremo en la volatilidad de los índices bursátiles. Todo apunta hacia una reducción de la demanda y del crecimiento de la economía mundial, de la que nuestro país no podrá escapar.

El Estado panameño debe prepararse para utilizar todas las herramientas económicas a su alcance para mantener la estabilidad y fomentar la demanda interna. Este artículo tiene como objetivo identificar algunas herramientas de política económica que el Gobierno puede usar para mitigar el potencial impacto del coronavirus en la economía nacional. Las herramientas de política económica con las que cuenta el Gobierno son monetarias, fiscales y regulatorias.

Panamá, al no contar con política monetaria (moneda propia), es limitado lo que puede hacer para estimular el crecimiento económico. La política monetaria la define la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, la cual ya ha tomado acción al reducir las tasas de interés, y con eso busca estimular la economía de ese país y la panameña. Pero eso no quiere decir que no hay otras acciones que podemos tomar para mitigar el efecto económico.

Es critico que el sistema financiero cuente con amplia liquidez para contrarrestar cualquier contracción de los mercados financieros internacionales. Para ello es importante que el Gobierno negocie con urgencia con las multilaterales algunas facilidades de crédito que le permita al Banco Nacional de Panamá (BNP) ofrecer líneas de financiamiento al sistema financiero en caso de que las presiones de liquidez amenacen con afectar la operación del sistema bancario nacional. Los bancos que accedan a esta facilidad de crédito podrían otorgar como garantía instrumentos financieros aceptables al BNP.

La Superintendencia de Bancos (SBP) puede modificar, provisionalmente, los acuerdos que regulan las provisiones sobre hipotecas y préstamos para permitirle a los bancos poder refinanciar, temporalmente, los créditos a los acreedores más afectados sin tener que elevar su nivel de reserva. La SBP deberá trabajar muy de cerca con los bancos para asegurar que estas acciones son efectivamente temporales y transparentes. Esta medida ayudaría a mitigar las presiones de liquidez de los acreedores, permitiéndoles mantener sus viviendas, continuar operando y mantener los niveles de empleo.

Fiscalmente, el Estado panameño tiene varias herramientas a su disposición para apuntalar la confianza de los consumidores e inversores y, por consiguiente, fomentar el crecimiento económico. Es urgente que los proyectos de inversión del Gobierno se agilicen y otros inicien con fuerza, en particular la línea tres (3) del Metro, el cuarto (4) puente sobre el Canal, la ampliación de la Carretera Interamericana, de Arraiján al Puente de las Américas y de La Chorrera a Santa Cruz. Estos proyectos estimularán el empleo, la demanda y el consumo interno, y ayudarán a mitigar el impacto económico causado por el coronavirus.

En caso de ser necesario, el Gobierno puede aprobar eliminar o reducir en forma temporal la tasa de Impuesto Sobre la Renta de las personas naturales y jurídicas. Esta medida tiene como objetivo mitigar las presiones que enfrentan las empresas y personas por la reducción en sus ingresos, poner más dinero en el bolsillo de los consumidores y estimular el consumo, y apuntalar el crecimiento económico.

El Gobierno se debe abstener de emitir, transitoriamente, regulaciones que le impongan nuevas cargas burocráticas a los ciudadanos, toda vez que la carga burocrática en Panamá es significativa. Inclusive, deben evaluar suspender la aplicación de normas regulatorias, que son una carga innecesaria para las personas y empresas.

Es difícil en este momento poder cuantificar el potencial impacto económico y social del coronavirus en Panamá. Es necesario que el Gobierno analice con cuidado todas las herramientas de política económica que tiene a su alcance y se prepare para implantarlas con urgencia. Como dice el dicho, “esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor”.

El autor es ex ministro de Economía y Finanzas