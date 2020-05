¿Por qué callamos?

Responsabilidad

La peor de las perversiones no es material, sino abstracta. Es más, la humanidad se ha visto envuelta en un círculo vicioso. Y no me estoy refiriendo ni a las drogas o el alcohol, sino al silencio.

Frederika Dicker nació en Viena, Austria, el 30 de julio de 1898. Frederika era una mujer apasionada por el arte. Se casó en el año 1936 con Pavel Brandeis. Desde su juventud, ya era una mujer exitosa que diseñaba textiles desde Berlín hasta Praga.

El 17 de diciembre de 1942, deportan a Frederika al ghetto judío de Terezín. Años después, su marido fue transportado a Auschwitz. Para reunirse con él, Frederika fue deportada voluntariamente. Finalmente, el 9 de octubre de 1944, a la edad de 46 años, Frederika Dicker-Brandeis muere en Auschwitz-Birkenau. En cambio, Pavel sobrevivió al Holocausto.

En el Holocausto judío hubo 6 millones de muertes que no ocurrieron de forma natural. Cada una de esas muertes se debe al silencio indiferente de la humanidad a la violación de derechos humanos más grande de la historia.

No fue hasta 1968, 23 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, que se le dio una explicación científica al fenómeno que hoy llamamos: “efecto espectador”.

Esta teoría surge después que en Nueva York, un asesino en serie apuñaló mortalmente a una mujer, por 30 minutos, a plena luz del día y frente a 38 testigos, que estuvieron mirando sin intervenir o entrar en contacto con la policía.

John Darley y Bibb Latané fueron los primeros en demostrar el “efecto espectador” en un laboratorio. Ellos concluyeron que existe una condición psicológica y social que al aumentar la cantidad de espectadores, menor es la probabilidad que alguno ofrezca su ayuda.

Así como el mundo calló frente al Holocausto, hoy callamos frente a diferentes problemas que la sociedad enfrenta. Esto es más que una opinión, más bien, es un hecho basado en evidencias.

En la actualidad, hay 820 millones de seres humanos que pasan hambre en el mundo, según el último estudio de la FAO. Así mismo, la ONU indica que hay alrededor de mil 600 millones de personas que se alojan en viviendas inadecuadas y cerca de 900 millones lo hacen en asentamientos informales. Ellos agregan que esto ocurre: “...tanto en países de pocos recursos como en las naciones con mayores ingresos”. Y como respuesta, el mundo calla.

Es muy triste pensar que hay un sinnúmero de personas víctimas o vulnerables a flagelos sociales. Desde el acoso escolar hasta la corrupción en un gobierno, todos son problemas derivados del silencio.

Sin embargo, estos problemas pueden ser contrarrestados y en un futuro erradicados. Únicamente lo podremos lograr dejando de ser indiferentes. Si todos alzamos nuestra voz en contra de estos problemas, sin importar nuestra etnia, religión e incluso estrato socio-económico, obtendremos como resultado una sociedad empática e inclusiva.

Como Frederika, fueron millones de muertos que agonizaban, pero que recibían solo silencio a cambio.

Para concluir, los dejo con un pensamiento: “El silencio es complejo y delicado. Silencio es más que la ausencia de sonidos. En ocasiones puede significar más que cualquier palabra.”

Es por todo lo expuesto que he comprendido que mi camino es luchar contra el silencio.

El autor es estudiante de secundaria y lidera el movimiento anti ‘bullying’ Ni Uno Más.