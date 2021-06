¿Por qué debo firmar?

Reformas

Recientemente, he participado de charlas y conversatorios, por medio de los cuales tratamos de promover la recolección de firmas, para que el Tribunal Electoral convoque a la elección de una Asamblea Constituyente, tal cual reza el artículo 314 de nuestra actual carta magna.

En varios de éstos, surgen preguntas y dudas comunes. Entre ellas destaco algunas como, por ejemplo: ¿Estoy firmando un cheque en blanco? ¿Quiénes serán los constituyentes? ¿Cambiarán toda la constitución? ¿Cómo se eligen esos constituyentes? ¿La nueva constitución estará vigente para las elecciones del 2024?

La verdad es que varias de esas preguntas, también las tuve Yo cuando iniciábamos a conversar sobre lo que hoy se ha convertido en un movimiento ciudadano con poder y por ende temido por algunos miembros de esa casta de políticos corruptos que han pululado en los gobiernos que nos han gobernado desde el retorno a la democracia.

Hemos cultivado una cultura de desconfianza, falta de valores y doble moral, que como sociedad nos hace un daño inimaginable. Dicen que, a los panameños “las cosas nunca nos han costado”, por ejemplo, nuestras independencias, reversión del canal y el retorno a la democracia, que han sucedido sin un número plural de fallecimientos, a diferencia de muchos de nuestros países vecinos, y que por eso hemos desarrollado un sentimiento de comodidad.

Esperamos a que, en las próximas elecciones, surja una figura, que como “bendito”, venga montado en su corcel blanco a solucionar los mismos problemas que nosotros hemos ayudado a crear.

Varios pensamos que tenemos problemas que caminan paralelamente. El primero, un problema donde la estructura sobre la cual se creó la actual constitución es una que encierra el poder y el tan anhelado balance de poder, es prácticamente inexistente.

Un órgano legislativo que cada día nos sorprende, no necesariamente para lo que dice la carta magna que deben funcionar. Descubrieron su poder durante la administración anterior y nadie los puede controlar, al punto que el pareciera que el órgano ejecutivo, gobierna con una oposición fuera de su partido y otra dentro, que lo desgasta y perjudica.

Un órgano ejecutivo que no parece entender que la mitad del país no está en partidos políticos y que el 50% de los que si lo están, no forman parte del gobernante. Y un judicial que a veces parece inexistente y otras, pareciera parte de una gran componenda, sujeta a las demandas de los otros dos.

En otras palabras, muchos sentimos que vivimos en un país secuestrado. Diferente del que por cuya libertad, justicia y democracia tanto luchamos a finales de los años 80.

Por esto y viendo que no nos habían dejado muchas alternativas para recuperar al país, donde espero que mis hijas y nietos crezcan y aporten, decidí sumar fuerzas con personas a quienes conozco hace mucho tiempo y otros que recién conozco, para llegar a ese número mágico, de casi 581 mil firmas, y exigirle a los magistrados del Tribunal Electoral, que siguiendo con su práctica de honestidad y transparencia, nos convoquen a elegir a los mejores 60 hombres y mujeres de este país para aportar una nueva constitución, sin vicios y sin que haya la oportunidad de triquiñuelas que lo que hacen, es exacerbar la mala costumbre del juega vivo que tanto daño nos hace.

Ya Yo decidí, orgullosamente soy parte del Movimiento Ciudadano Panamá Decide y sigo promoviendo las firmas que ayuden a conformar una nueva nación, con fuertes bases éticas, cívicas y morales, donde nadie sea el dueño de la verdad y donde el ciudadano tenga la oportunidad de empoderarse por el bienestar de nuestra bella Panamá.

El autor es comunicador y analista político