Porque me importa y estoy unida con mi patria

Hospital modular

Leyendo el artículo denominado “El hospital modular, luces y sombras de una obra inédita”, del periódico La Prensa, del 7 de mayo de 2020, escrito por Eliana Morales Gil, me vienen las siguientes interrogantes: ¿por qué el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se encargó de escoger a la empresa SmartBrix para que lo construyera? ¿Por qué el ministro del MOP estuvo a cargo del proyecto? Estas son las mismas preguntas que se hacen en el precitado artículo.

La respuesta del ministro del MOP, según el mismo artículo, citado textualmente: “El MOP tiene la capacidad instalada y orgánicamente está constituido para construir”.

Lo primero que debo aclarar es que el MOP no construyó el hospital; el MOP se encargó de contratar a la empresa SmartBrix para que lo construyera. Son dos cosas distintas. Lo segundo, es que he tratado de analizar y comprender qué quiso decir el ministro con la expresión arriba precitada, porque sí, el MOP construye carreteras, puentes, draga ríos, amplía secciones, canaliza, pavimenta, corta caminos, refuerza taludes, pero no construye hospitales.

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), dentro de sus organigramas respectivos, cuentan con Direcciones de Ingeniería y Arquitectura, conformadas por excelentes profesionales y técnicos altamente calificados en diseño, construcción, inspección y mantenimiento de edificaciones de salud de diversas complejidades; incluso, poseen planos conceptuales y especificaciones que pudieron haber servido de guía para la construcción de este hospital denominado “hospital integrado Panamá Solidario”.

Bandera roja, cuando en el artículo precitado leo que el ministro del MOP dice: “Les dijimos: nosotros no tenemos diseño, ustedes tienen que proponernos el diseño”. Es la entidad responsable de la salud la que debió marcar el camino a seguir por su experiencia en materia de diseño, construcción e inspección de edificaciones de salud, en este caso, el Minsa.

Cien camas sin equipamiento tienen un costo de $6.9 millones en estructura base, sistemas auxiliares (aire acondicionado, electricidad, etc.), carpintería y ventanas, diseño, fianzas y gastos administrativos. Es decir, $69 mil por cama, sin contar el equipamiento. Se dice que el costo del equipamiento es cercano a los $4.5 millones de dólares. Hasta aquí, la estructura base, sistemas auxiliares, carpintería y ventanas, diseño, fianzas, gastos administrativos y equipamiento, nos dan un costo de $11.4 millones para 100 camas, es decir, $114 mil por cama.

Es interesante conocer el valor por metro cuadrado de construcción con equipamiento que utilizan en la actualidad tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social, para ejecutar sus respectivos presupuestos de inversión en edificaciones convencionales. Los mismos conllevan estructuras fijas y duraderas con losas (que los que conocemos de construcción, sabemos que es un rublo alto en costo) con fundaciones, escaleras, acabados especificados y con estándares de calidad solicitados por las entidades.

Un artículo de Capital Financiero del 6/15/2015, informaba que los precios de estructuras modulares de SmartBrix iban desde los $750 a los $1,500 el metro cuadrado y que las estructuras modulares que se venden vienen con sistema eléctrico integrado, plomería, piso tipo madera y pared color hueso. En otro artículo, leí que el Hospital Integrado Panamá Solidario tiene 2,430 metros cuadrados. Hagamos un cálculo para el Hospital Modular Integrado Panamá Solidario:

1.- Según información obtenida en Capital Financiero del 6/15/15, tomaremos el metro cuadrado más oneroso de estructuras modulares que la empresa SmartBrix dijo que vendía, o sea, $1,500 el metro cuadrado, para calcular el costo sin equipamiento:

(2,430 metros cuadrados) ($1,500 ) = $3 millones 645 mil.

2.- El costo del metro cuadrado sin equipamiento utilizado en la actualidad en obras convencionales duraderas, siguiendo especificaciones, planos, pliegos, con los estándares de calidad que se solicitan, es de $2,000 el metro cuadrado aproximadamente:

(2,430 metros cuadrados) ($2,000) = $4 millones860 mil.

3.- El costo total presentado, según consta en el contrato divulgado el miércoles 6 de mayo de 2020 por el Ministerio de Obras Públicas en el portal electrónico Panamá Compra: $6 millones 998 mil.

En cuanto al terreno, desconozco los términos del contrato firmado por las autoridades, lo que sí sé es que a ese terreno se le hicieron mejoras. Técnicamente sí puedo decirles que ningún terreno es 100% plano, todos tienen algo de topografía y al iniciar una construcción es necesario nivelarlo y adecuarlo con sus debidos drenajes y compactarlo, más cuando existen accesos y pavimentos, que, por cierto, ¿quién realizó estos trabajos y cuál fue su costo?

Por todo lo arriba descrito y por muchas interrogantes que se pueden tener, es necesaria la transparencia en el manejo de la cosa pública, porque es el dinero de todos nosotros los que aportamos, para que nuestro Panamá sea hoy en día uno de los países más desarrollados de Latinoamérica y más aún en estos tiempos de muerte, de sacrificios y de esperanzas. Necesitamos toda la honestidad y la honradez, para tener la tranquilidad de que se están haciendo las cosas correctamente.

La autora es arquitecta