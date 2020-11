Opinar en redes

Las redes se han convertido en juez y parte de lo que pensamos, empujando a la mayoría a una suerte de doble vida en materia de pensamiento y opinión. Se ha instalado un miedo nada virtual a ser lapidados por un montón de desconocidos a los que queremos caer bien a toda costa sin saber exactamente porqué, pero nos gusta esa aceptación generalizada de los “amigos” y sus “me gusta”.

Por otro lado, asistimos al engrosamiento de la nómina de necios (Eco los llama directamente “legiones de idiotas”) que vierten una opinión porque la tienen, esperando el respaldo y el aplauso virtual que les permita acceder a los quince minutos de fama según la medida atribuida a Warhol, lo que les refuerza en su necedad.

Este postureo lastra siempre el debate. Cuando nos conviene hablamos y cuando no, callamos. Por detrás, disentimos. En público, asentimos. Esta verdad de Perogrullo pretende ignorarse para nadar y guardar la ropa en los momentos en que más necesitamos que nos hablen con la verdad por delante, aunque la lapidación virtual esté a la vuelta de la esquina.

El miedo virtual agrieta, no sólo nuestra democracia y a nuestra instituciones, sino que destruye a la larga cualquier relación o grupo humano. En el fondo, se trata de la vieja hipocresía que ahora ciframos en un montón de “me gusta”, seguidores o “amigos” (que siempre hay que entrecomillar). Hemos conseguido autocensurarnos por miedo al qué dirán de las redes.

Necesitamos volver a la voz y al grito, tenemos que regresar al criterio y al silencio pensante que busca, no mantener una postura o ganar un debate, sino construir un pensamiento propio más sólido aceptando otros puntos de vista que amplíen el propio. Si no discurrimos por esa senda, estamos camino de un postureo hipócrita que terminará dándole la razón a Umberto Eco. Y no conviene nunca que los necios estén al mando.

El autor es escritor