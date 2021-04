POT, ciudad y zonificación

Urbanismo

Ahora resulta que, a raíz de la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para la ciudad de Panamá o, lo que es lo mismo decir, el distrito capital, por el Consejo Municipal, han salido muchas voces de planificadores urbanos, arquitectos urbanistas y urbanista por doquier, entre otros entendidos. Lo que sí no veo es que hayan aparecido por algún lado geógrafos profesionales opinando sobre el tema. ¿Qué pasa señores? El POT está dentro de su especialidad. Resulta también que ahora se confunde Panamá distrito capital con Panamá país y esto se da, porque así se han mentalizado muchos, como si el resto del país no existiera, cuando es allí donde está, en parte, la solución a los grandes problemas que tiene la capital en materia de ordenamiento, como dice la Ley 6 de 2006 de Ordenamiento Territorial Urbano. Cabe incluir la provincia de Panamá Oeste, que continúa creciendo con el mayor de los desórdenes provocado por el mercado inmobiliario, las autoridades locales y el gobierno central, que bien saben que no existe capacidad de carga para tanto desarrollo de viviendas descontrolado sobre tierras que, además, son aptas para la agricultura y la ganadería.

El asunto es que se pretende hacer creer que con un deliberado y brusco cambio de densidad en la normativa urbana aprobada, se encuentra la solución de los problemas del distrito capital. Un distrito que igualmente tiene muchos e ingentes problemas de capacidad de carga, carencia de espacios públicos abiertos, ausencia de vías en calidad, jerarquía y cantidad, ausencia de diseño urbano y desigualdad social, entre otros tantos temas propios de las funciones que debe atender una ciudad. Y esto seguirá igual, aunque los políticos se sigan rasgando sus camisas con sus proyectos de vivienda de interés social por doquier, si al final lo que acabaran haciendo es rendirle cuenta a quienes los apoyaron, económicamente, en la campaña política.

Un POT que termine preocupándose por una zonificación y códigos que buscan favorecer los intereses de unos pocos o de un determinado grupo económico y no del colectivo en general, no es ordenamiento territorial, es simplemente una zonificación más, que nunca terminará satisfaciendo los intereses de todos los actores de la sociedad en su conjunto.

El autor es arquitecto y docente universitario