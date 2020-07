¿Puedes ser gay y tener a tu pareja como beneficiario de tu seguro de vida?

Igualdad

Mi nombre es Jorge Chanis Barahona. Soy panameño, casi tableño, tengo 35 años y hace nueve tengo el privilegio de dedicarme a lo que me gusta: manejar mi empresa, crear plataformas y apoyar otras que buscan la innovación social. Lo hago como creo que hay que hacerlo: buscando gente por todo el país, asociando voluntades y, por supuesto, pagando impuestos.

En 2012 conocí a mi pareja y nos casamos en el extranjero cinco años después. Si mi pareja fuera mujer, esta historia no existiría. Sería la de cualquier otro que trabaja, paga impuestos, vota y ejerce los plenos derechos que el Estado garantiza a cualquier ciudadano.

Pero no lo soy: soy gay. Entonces, mi historia es otra y no encuentro mejor momento que ahora, que estamos en plena pandemia y somos más susceptibles a la enfermedad, para contarla ahora: la de un ciudadano de tercera categoría, discriminado por mi orientación sexual.

Hace varios años intento adquirir un seguro de vida, poniendo a mi esposo como beneficiario. Empecé a intentarlo luego de averiguar que las aseguradoras no le piden requisitos específicos a parejas heterosexuales para poder hacerlo. Sabemos que en Panamá los gais no podemos acceder, siendo ciudadanos plenos, a muchos derechos que los heterosexuales. Sí, la lista es larga, pero por mencionar algunos diré derechos patrimoniales como herencia; cobertura de salud, como el seguro social y decisiones médicas en caso de emergencia; acceso a crédito e hipotecas, en fin: todo eso a lo que podríamos acceder si aquí se nos reconociera nuestro matrimonio civil. Pero poner a mi esposo como beneficiario no estaba vedado. Así que seguí.

Lo primero que hice fue una solicitud como cualquier otro, y al poco tiempo, me respondieron: denegada. ¿La causa? Nunca dijeron por qué. Es lógico, ¿acaso alguien querría exponerse a reconocer su discriminación?.

Entonces, me asesoré mejor. Supe que era (y es) usual práctica que un hombre saque un seguro de vida para su esposa y otro para otra compañera de su preferencia, sin ningún problema.

A pesar de lo anterior, retomé la batalla. Un día con mi amiga y corredora de seguros Ana Sofía Rodríguez, quedamos en averiguar con más detalle. Ella envió un correo a las aseguradoras líderes del mercado en el ramo de vida preguntando si existían requisitos adicionales para mi situación. Algunas, listadas al final de esta columna, dijeron que sí. Otras, dijeron que no: no podía ponerse de beneficiario a la pareja de un gay y que era condicionada a la presentación de nuevos requisitos.

En este camino, muchos conocidos decían: ‘¡Yo pensaba que podía poner a quién quisiera!’’. Pues, sí: siempre y cuando no seas gay y no aceptes decir que tu pareja es tu ‘’socio’’ u otra cosa.

Para sorpresa de todos, encontramos algunas dispuestas a hacerlo sin ningún tipo de trámite extra y ya puedo hacerlo: mi esposo será beneficiario de mi seguro de vida y lo es como eso, mi pareja. Pero lo hice como debe hacerlo un gay: peleando.

Es claro que mi experiencia con el seguro de vida fue menos dura que otros. Mis amigos Rafa y Gonzalo, por ejemplo, hace diez años intentaron sacar un seguro de vida para la compra de un apartamento, pero no los dejaron. Los hicieron pasar por un tedioso proceso donde les pidieron hasta pruebas de VIH, para luego decirles que no.

Es agotador, pero no tengo dudas de que esto se acabará, con un paso a la vez. Y cada paso viene con fuerza y unión. Unión de un grupo que por años, y hasta el día de hoy en nuestro país, ha sido discriminado.

Celebramos y agradecemos a las empresas que respondieron a este correo e indicaron que no había requisitos adicionales, que fueron: Assa Compañía de Seguros, Seguros Suramericana, Banesco Seguros, Aseguradora Ancon y Mapfre Panama.

El autor es gastrónomo panameño, miembro de Fundación Iguales.