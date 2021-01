Covid-19

El dramático aumento de casos –y muertes– por la Covid-19 han superado las capacidades del Minsa para entregar resultados de hisopados a tiempo… para orientar a la gente sobre qué hacer en caso de contagio… para hacer la debida trazabilidad… incluso hasta para contestar sus teléfonos.

Ante las llamadas desesperadas de gente que supo que yo había tenido y superado el Covid, preguntándome qué había hecho, es que surge la idea de armar una guía para ciudadanos, creada con base en mi experiencia para superar la Covid-19, bajo la atención de médicos expertos en la materia.

No soy médico, y por eso, a través de toda esta guía, se recomienda consultar a su médico... pero con ella tienen en sus manos una respuesta inmediata de lo que a mí me sirvió ante la desesperada pregunta “¿qué hago?”

Lo mío: tengo 83 años y diabetes; soy del grupo de alto riesgo y sobreviviente de la Covid-19. Desde que se inició la pandemia, estuve muy atento de cuidar mi sistema inmunológico y de la información que ya circulaba sobre la prevención y tratamientos recomendados por las distintas tendencias del mundo médico. Cuando salí positivo, dicha información fue vital para mantener la calma y el control, y para trazar mi plan de acción con el objetivo de no terminar en un hospital. Entre mi Diosito, mi médico y mi familia, ¡lo logramos!, pues nunca llegué al hospital, y en mi casa superé los síntomas principales en el plazo de los 14 días que se indican, sin consecuencias permanentes, a pesar de mi condición de edad y salud.

Sé que habrá médicos que no estarán de acuerdo con mi guía, y la objetarán; están en su derecho. Sin embargo, es nuestro derecho, como ciudadanos, conocer todas las alternativas de tratamientos disponibles y poder conversarlos con nuestros médicos.

La ciencia está siempre en constante evolución. Esta enfermedad nos tomó a todos por sorpresa, y no ha habido tiempo para esperar estudios científicos que, por su naturaleza, toman tiempo. Hay muchísimos médicos atendiendo a pacientes en peligro sin tiempo para esperar, y logrando resultados positivos con estos tratamientos, con medicamentos aprobados hace mucho tiempo para tratar otros males. Quizás no hay estudios publicados sobre estos tratamientos específicos para la Covid-19, por lo que los médicos tratantes, por no poder esperar estos estudios, están atendiendo exitosamente a sus pacientes con la Covid-19; ellos y otros han contribuido, junto con ciudadanos que sufrieron y superaron la enfermedad, en la creación de esta, mi guía.

No es una opción quedarnos en casa esperando, sin hacer nada, a ver si nos complicamos o no.

Espero que la guía publicada como anuncio hoy en La Prensa –y que será repartida en hojas sencillas por doquier– le dé algo de tranquilidad y lo empodere para cuestionar, investigar y tomar control de su enfermedad, evitando llegar a un hospital, donde ya, de por sí, hay pocas camas.

El objetivo es tratar de contestar la desesperada pregunta de muchos ciudadanos al salir positivos: “¿qué hago?”.

El autor es fundador del diario La Prensa