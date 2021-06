¿Qué le falta a la justicia penal panameña?

Sistema Penal Acusatorio

Magistralmente anunció el ilustre profesor de la Universidad de Roma que: el ideal de justicia representa uno de los valores más altos del espíritu, el más alto sin duda junto a la caridad, sin él la vida perdería su valor. Como bien escribió Kant “si falta la justicia no vale la pena que vivan los hombres en la tierra”. (Del Vecchio, Giorgio. Filosofía del Derecho. Boch. Barcelona. 1953. Pág. 30)

Quizás las altas esferas de la administración de justicia desconozcan este enunciado, quizás los otros poderes del Estado con los cuales debe trabajar en armónica colaboración no les importe, pero al conglomerado social y sus libres pensadores si les parece de vital importancia su análisis.

Las revoluciones científicas, sociales, de pensamiento o institucionales, van de la mano de una estructura pragmática y programática, pero en nuestro país la improvisación para adaptarse a esos cambios parece ser la regla general. (Kuhn, Thomas, (1962). La Estructura de las Revoluciones Científicas)

La implementación del Sistema Penal Acusatorio en nuestro país no parece ser la excepción, los magistrados de la Corte Suprema no saben que tiene lo mejor para que el sistema funcione como se ha proyectado en todo Latinoamérica, jueces de garantía, jueces de cumplimiento, jueces de juicio oral, magistrados del tribunal superior de apelaciones y otra gran cantidad de suplentes, con demasía en capacidad académica, probos y justos en la práctica. En resumen un recurso humano como jamás ha tenido nuestro sistema de justicia.

Ahora nos preguntamos porque a pocos años de su implementación se siente que colapsa el sistema. No es percepción, es realidad que faltan salas para realizar audiencias, falta personal y lo peor es mantener a jueces y magistrados sin ser titulares de la sus cargos, es decir, complementar su independencia e imparcialidad para ser totalmente libres en la toma de sus decisiones conforme a derecho y la sana crítica, es peligroso para la seguridad jurídica.

Un sistema estructurado para ser pilar en un Estado social y democrático de derecho como gritamos a los cuatro vientos que es Panamá, que plantea un proceso que cumpla sus fases en tiempo oportuno, para que conforme los derechos y garantías cada persona reciba un juicio justo sin dilaciones.

La falta de estructura y personal no hace más que recargar el sistema, atrasar los procesos y volver a la mora tan denunciada en el sistema procesal que abandonamos, no hay justificación para que las audiencias de juicio oral y cumplimiento se tengan que programar en fechas lejanas, ya que se vulnera el principio de justicia en tiempo oportuno. Un Estado que respete la separación de los poderes no puede tener un sistema de justicia pidiendo limosnas para aparentar cumplir con su rol Constitucional, cuando un juez o magistrado toma una decisión y expresa la frase “En nombre de la República y por Autoridad de la Ley” deja de ser un simple funcionario y se convierte en la voz del Poder judicial del Estado.

¿Qué le falta a la Justicia Panameña? Consideramos que voluntad política para ser dotados del presupuesto necesario para la adquisición y adecuación de infraestructura, creación de las posiciones de recurso humano requeridas, además que los magistrados de la Corte Suprema dejen de tener en el limbo al personal subalterno y que sometan a concurso o hagan los nombramientos en titularidad de los cargos para que cada juez tenga la libertad que requiere su investidura.

El autor es abogado penalista