Que no cunda el pánico

Covid-19

El nuevo coronavirus Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) no parece ser tan letal como se temía, pero si es eficazmente transmisible. Se estima que la propagación de Covid-19 pueda evolucionar hasta convertirse en una pandemia, pero en vez de preocuparse, hay que educarse y estar preparado. Cuando oímos la palabra pandemia, cunde el pánico y la incertidumbre. Una pandemia es la propagación global de una nueva enfermedad, con transmisión sostenida, lo cual representa la extensión de la enfermedad a nivel mundial y no la letalidad de la enfermedad.

Hay 4 cepas de coronavirus humano común circulando alrededor del mundo, y producen enfermedad con síntomas similar al resfriado común. Los otros 2 coronavirus que han surgido e infectado humanos son SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) y MERS (Middle East Respiratory Syndrome). El SARS fue reportado por primera vez en China en febrero del 2003, y hubo casos en más de una docena de países. El brote fue contenido en el 2003, y desde el 2004 no se ha reportado ningún caso de SARS. El MERS fue reportado por primera vez en Arabia Saudita en el 2012, y todos los casos de MERS han sido ligados a viajes o residencia en países de la Península Arábica.

Se estima que el Covid-19 tiene un periodo de incubación de 14 días y se multiplica en tejidos nasales y faríngeos. Se transmite de forma eficiente por personas infectadas, las cuales no presentan síntomas o tienen síntomas leves. Estas características de la enfermedad complican el control de la propagación del virus ya que se utiliza la detección de fiebre como método para detectar personas infectadas (como se hizo con SARS hace 17 años). Casos no detectados de Covid-19 pueden resultar en cadena y focos de infección y transmisión de persona a persona en localidades de diferentes partes del mundo, como lo estamos viendo en Italia, Irán y Corea del Sur. Si continuamos teniendo más casos de propagación comunitaria alrededor del mundo, se estima que se declarará una pandemia. Existe una ventana de esperanza en reducir los casos de transmisión durante el verano en el hemisferio norte, como sucedió con SARS en el 2003, pero no sabemos si este será el caso con COVID-19.

Alrededor del 82% de los pacientes infectados con Covid-19 se reporta con síntomas leves y se recupera sin problema. El 15% desarrolla neumonía y dificultades respiratorias y un 3% termina con un cuadro crítico, el cual puede incluir falla respiratoria, shock séptico e insuficiencia orgánica múltiple.

Aunque la paranoia se está regando más rápido que el virus, el riesgo en Panamá, por ahora, es bajo. Se debe utilizar el tiempo para prepararse y desarrollar un plan de contingencia para enfermedades emergentes como Covid-19. Un plan que incluya desde aislamiento y diagnostico hasta cómo eliminar desechos contaminados. Por ejemplo, hay que tener el ensayo para detectar el virus ya establecido en varios laboratorios con personal capacitado e identificar hospitales o centros de atención a nivel nacional (ya que los brotes han aparecido en grupos y comunidades).

Habrá pacientes que necesiten cuidados intensivos, con un cierto número de casos en los que aparatos de soporte respiratorio serán necesarios. Lo ideal sería tener cuartos de aislamiento para infecciones aerotransportadas (AIRR-Airborne Infection Isolation Room), con ventilación adecuada para estos casos. Cuartos con presión negativa, con la capacidad de cambios de aire y que ventilen adecuadamente (si circula el aire, que pase por filtros HEPA). El personal de primeros auxilios, y los que trabajan en los centros de atención deben ser entrenados para el nivel de bioseguridad y precaución necesarios y equipados con la indumentaria adecuada, guantes, protectores (para los ojos o la cara) y máscaras respiradoras desechables N95 (o mejores). Hay que estar preparado en caso que se rompa la cadena de suministro de medicamentos e insumos, debido al impacto mundial al comercio, como también prepararse para la posible interrupción de la vida cotidiana en las áreas de brote. Si nunca se presenta un caso en Panamá, todo el trabajo en establecer un plan de contingencia para enfermedades emergentes no será en vano, ya que Covid-19 no será la última enfermedad emergente, epidemia o pandemia que enfrentaremos.

Mundialmente, se han registrado más de 80,000 casos de Covid-19 y arriba de 2,700 muertes. Para cuando se publique este artículo, las cifras serán mas altas. En comparación, en Estados Unidos, desde octubre de 2019 hasta febrero de 2020, se estima que ha habido más de 29 millones de personas con influenza, con más de 280,000 personas hospitalizadas y arriba de 16,000 muertes a causa de esta enfermedad, para la cual sí tenemos una vacuna. Mientras se mantiene la vigilancia del Covid-19, que no cunda el pánico, tomen precauciones sanitarias similares a las utilizadas contra la influenza, y vacúnense contra la influenza.

El autor es doctor en microbiología y post-doctorados del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos