¡Reactiven la economía ya!

Medidas sanitarias

Se que mis palabras les parecerán, tal vez a muchos, irresponsables, advenedizas y hasta apresuradas, pero ya han pasado tres meses de encierro, y la pandemia no ha aminorado su curso. Como escribí anteriormente, la Covid-19 apareció para quedarse. Tendremos, queramos o no, que convivir con él. Muchos han elogiado la estrategia de este gobierno y del Minsa; a mi parecer esta ha sido mediocre e inefectiva. Lo afirmo con conocimiento de causa. Me tocó regresar de Israel y España, países que casi simultáneamente con Panamá tuvieron que combatir la pandemia. Simplemente naveguen por la internet y descubran como en estos se está realizando la activación comercial. Válgame el esperpento, pero la filosofía detrás de nuestra respuesta cada vez me recuerda, “muerto el perro, curada la rabia”. Se ha debido aumentar exponencialmente las pruebas de la Covid-19 como el principal frente para contenerlo; no creo que esto se haya cumplido en su justa medida. A pesar de que han habido supuestas evidencias de corrupción y mal manejo en las licitaciones públicas para los necesarios ventiladores, el gobierno se mantiene incólume. El famoso hospital modular, después de tres meses, apenas va a empezar a emplearse.

El mejor y mas loable principio económico debe ser que el salvar vidas y reabrir la actividad comercial no debe ser mutuamente excluyente; al contrario, deben complementarse. Entonces hay que buscar el justo balance. Admito que esto sea mas utópico que posible, pero hay que intentarlo en su justa medida. Por otro lado, cada día que se prolongue la cuarentena aumentará más el desempleo y las cuentas por pagar, nuestros estratos mas humildes sufrirán mas hambre, nuestra industria tomará mas tiempo en reactivarse, y nuestros almacenes se llenarán más de mercancias caducas y defectuosas. Y que decir de nuestra Zona Libre, que cada año ve aminorada más sus exportaciones y movimiento comercial.

Para los que crean que escribo estas breves líneas solo pensando en el “vil metal”, sepan que estoy semi-retirado y que no poseo almacenes ni industrias. Simplemente creo que ha llegado el momento de combatir el coronavirus y reabrir nuestra economía simultáneamente. Después de todo, siempre se pueden reconsiderar las medidas a tomar sobre la marcha.

El autor es empresario