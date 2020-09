¿Redes sociales o antisociales?

Positivismo

Hace un tiempo atrás decidí reactivar mi cuenta de Twitter. Como cualquier otro joven de mi edad, anhelaba conseguir muchos seguidores, recibir bastantes ‘me gusta’ y encontrar un grupo de soporte. Desafortunadamente, lo que encontré fue un mar de comentarios negativos, en su mayoría.

Desde aquel entonces me he dedicado a buscar maneras en las que pueda ayudar a convertir las redes sociales en redes más sociales a través de una dosis de positivismo.

Como parte de mi intento por transmitir el bien, algunos días posteo sobre cómo podemos mejorar. Otras mañanas amanezco un poco más alegre y comparto algo inspirador. Hasta en ocasiones, me ridiculizo intentando parecer un filósofo con conclusiones más grandes que yo. Sea lo que sea, trato de socializar, no destruir con la crítica.

Siempre estuve consciente que el odio no era extraño en las redes sociales. Pero no fue hasta una medianoche de agosto, que me encontré con un antisocial que para hacer valer su argumento transmitía un odio desmedido.

En inglés, a esto se le llama hate speech. Sin embargo, yo prefiero no ponerle un nombre en español para no abrirle espacio en nuestra sociedad a esa cultura.

Históricamente han existido personas que incitan al odio a través de comentarios discriminatorios. Esto siempre ha sido un problema que no hemos fallado en reconocer. Peor aún, es un problema que reconocemos y no tomamos acción ante él.

Es más, la cultura de incitación al odio se ha visto incrementada por el aumento en el uso de las redes sociales e internet.

Según Online Nation, pasamos unas 3 horas y 15 minutos de media al día en internet, lo que suma un total de 50 días al año. Con el pasar del tiempo, este tipo de conductas discriminatorias y de odio, han aumentado y están siendo normalizadas desde la perspectiva de los usuarios en las diferentes redes sociales.

Mucho del tiempo que pasamos expuestos a internet nos encontramos leyendo comentarios que incitan al odio. Lo preocupante es que el odio no queda en el internet. Muchas veces este tipo de violencia trasciende del mundo digital al físico.

Prueba de esto es lo que estamos viendo del resurgimiento de los movimientos contra el racismo en Estados Unidos o el aumento de antisemitismo a nivel global. Al final, todo comentario odioso atenta contra la humanidad.

Simultáneamente existen estudiantes de secundaria que enfrentan el ciberbullying. El acoso cibernético o ciberbullying se trata de maltrato repetitivo, entre pares o iguales, a través de las redes sociales. Este tipo de maltrato, por más insignificante que parezca, genera repercusiones graves en las vícti mas.

Si tan solo compartiéramos información veraz, comentarios positivos y mensajes alentadores, nuestras redes sociales serían menos antisociales. No se trata de callar la voz de los que piensan diferente. Todo lo contrario, debemos buscar la creación de espacios seguros en donde todos nos podamos sentir parte de una conversación.

Sin importar el carácter del comentario o post, no debemos permitir que algo negativo sea lo que esté de moda en nuestras redes sociales. Es tiempo de que lo positivo sea lo que esté en tendencia.

A aquellos antisociales que no conocen la satisfacción de socializar y sus cuentas aún no han sido bloqueadas, les digo que todavía no es tarde para ser parte del cambio.

El autor es estudiante de secundaria y lidera el movimiento anti ‘bullying’ Ni Uno Más.