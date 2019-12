Redes sociales y Generación PISA 2019

Formación profesional

En el 2016 tuve la oportunidad de dirigir el Estudio de Percepción de los Jóvenes y sus Familias sobre la Formación y el Trabajo Ocupacional y Técnico en Panamá, realizado por el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educativa (COSPAE) a través del Centro Nacional de Competitividad, como parte del Proyecto NEO del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Informe, disponible en Internet, recogió opiniones de 6,776 adolescentes, entre ellos, 4,034 estudiantes de Institutos Técnicos y Profesionales (IPTs) de Panamá, Colón, David y Penonomé, en los que entre otros hallazgos, se documentó el arraigado uso de las redes sociales entre la población adolescente para recibir información, con WhatsApp y Facebook como plataformas dominantes..

Hoy existen 2 mil millones de websites a nivel mundial, y según un reciente informe titulado “Visualizando el uso de redes sociales por generación”, publicado por la revista Visual Capitalist en septiembre 2019, en el mundo entero cada minuto se transmiten 41.6 millones de mensajes por Facebook Messenger y WhatsApp, 347,222 usuarios están revisando Instagram, 87,500 personas están posteando en Twitter y hay 4.5 millones de individuos viendo videos en YouTube.

El mayor crecimiento en el comercio electrónico ha sido el “Influencer Marketing” o Mercadeo de influyentes. El marketing de influencers es una novedosa estrategia de marketing que consiste en lograr una serie de vínculos de colaboración entre las marcas y las empresas y aquellas personas con una gran visibilidad y protagonismo en internet, a las que se conoce como 'influencers'.

Las empresas están tomando nota. En 2018, el 72% de las principales marcas declararon que estaban subcontratando una parte significativa de sus recursos de marketing a personas influyentes en línea. Los seguidores sienten que están recibiendo una recomendación de producto de un amigo, por lo que es más probable que compren rápidamente.

Al margen de este fenómeno, comienza a fortalecerse entre los jóvenes la idea de que la educación tradicional no les prepara para la vida. Es lo que se desprende de una encuesta de Adecco a más de 5.000 jóvenes de entre 18 y 28 años de más de 30 países, publicada en noviembre 2019.

El 51% de los encuestados considera que los CEO del año 2050 no necesitarán ser licenciados por la universidad, sino que ascenderán gracias a programas de aprendizaje prácticos, respaldados por educación a distancia. La fórmula por la que se inclina más de la mitad (el 55%) es el aprendizaje práctico. Según ellos, esta es la mejor manera para que los líderes del futuro progresen, ya que en su opinión el sistema educativo actual no les está preparando de forma eficaz para la gestión de proyectos, la toma de decisiones basada en datos, la negociación y la resolución de problemas complejos.

Los suizos tienen evidencia de que esta tesis es cierta y tienen el mercado laboral más eficiente del mundo para probarlo. La clave es que casi un 70% de los estudiantes suizos opta por la formación profesional y técnica en vez de ir a la universidad.

El acceso a esta información para nuestros jóvenes será a través de las redes sociales, que tienen también un “lado oscuro”. En 2018 la prestigiosa revista Science publicó un estudio de tres especialistas del MIT, Sinan Aral, Soroush Vosoughi y Deb Roy, quienes luego de analizar más de 4,5 millones de mensajes a través de redes sociales, concluyeron que las mentiras llegan mucho más lejos, más rápido, más profundamente y más ampliamente que los contenidos verdaderos. “Las fake news tienen un 70 % más de probabilidades de ser replicadas… mientras que la verdad, rara vez se difunde a más de 1 000 personas, el 1 % de las noticias falsas más virales se difunde rutinariamente entre 1,000 y 100 mil”, estiman los especialistas.

¿Qué relación tiene todo esto con nuestros adolescentes en Panamá, en el contexto de los recientes resultados de las Pruebas PISA? ¿Cómo podremos transmitir a nuestros jóvenes estos hechos y realidades a través de las redes sociales? ¿Qué tan preparados están nuestros “Centennials” para recibir e internalizar estos mensajes y tomar decisiones que afectarán el resto de sus vidas, cuando el 99% de ellos (as) no sabe diferenciar una opinión de una estadística, dos de cada tres no comprende lo que lee y cuatro de cada cinco no es capaz de realizar operaciones matemáticas básicas?

¿Será posible ver ésto como oportunidad y no como amenaza?

El autor es asesor empresarial