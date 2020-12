Reflexiones de un año distópico

Covid-19

No es secreto para nadie que este año ha sabido dejar huella. Se ha llevado amigos, familiares e incluso al mítico Maradona, y a cambio ha legado un vendaval de restricciones a nuestra libertad individual y social, e instaurando un sentimiento generalizado de miedo y desconfianza, tanto al virus como a nuestros políticos, quienes, dicho sea de paso, valiéndose de una crisis global han hecho fiesta por la falta de fiscalización.

En mayor o menor medida todos hemos sentido el peso de la pandemia, algunos más que otros. Quizás por eso, ahora más que nunca, resulta útil recurrir a aquel hábito propio de nuestra herencia pagana y que bien ha sabido integrar la cultural global del siglo XXI: reflexionar respecto a los sucesos del año que va saliendo, con la esperanza de que el fin de un periodo y la llegada de otro brinde renacimiento y prosperidad. En esta ocasión los deseos para el 2021 giran en torno a anhelos un tanto más intricados. Desde salir a la calle sin tener un toque de queda, a vivir sin el constante temor de un colapso económico sea personal o nacional, ciertamente no hay un panameño cuyos deseos para el año entrante no estén relacionados con la pandemia, el virus y sus funestas consecuencias. El beneficio de una temprana visión retrospectiva al 2020 nos da la oportunidad de observar nuestra realidad social y al echar un vistazo hacia la dirección que está siguiendo nuestro barco colectivo como nación, surgen una serie de dudas:

¿Con sus aciertos y desaciertos, ha cumplido la gestión gubernamental sus promesas dadas a principios de la cuarentena?

Sin la falta de transparencia y chabacanería que ha venido a caracterizar a nuestros mandatarios es probable que el yugo de la pandemia no hubiese sido tan áspero o por lo menos no hubiese dejado tan mal sabor en la boca. “Tilín, tilín y nada de paleta”, escucho a la billetera de la terminal refiriéndose a través de su mascarilla a cierta figura central que todos conocemos muy bien.

La realidad es que el gobierno ha cumplido su función tan bien como es posible teniendo en cuenta el parásito de la corrupción que acecha en todas las esferas de la vida pública y que en más de una ocasión de este año se comparó con el coronavirus. No obstante, la pandemia no ha hecho más que arrojar luz a lo que ya era conocimiento de todos y al final del día depende de nosotros en nuestra autonomía hacer buen uso de las libertades políticas e individuales disponibles, ejercer fiscalización constante donde es debido y recordar que en la democracia el poder reside en el pueblo y el cambio que tanto anhelamos empieza desde adentro; esperemos que las nuevas generaciones políticas no adopten los hábitos de sus predecesores.

Por otro lado, ¿Cómo ha sabido adaptarse la idiosincrasia panameña al mar de restricciones, mascarillas y gel alcoholado que han definido este año y que probablemente lo hagan en el siguiente? Es un secreto a vox populi que el uso de elementos de protección se debe prioritariamente a la presión social y estatal, antes que a una convicción de su efectividad. La fatiga y consecuente normalización de una situación que en marzo pensábamos que duraría solo unas semanas y ha terminado apoderándose de las navidades no tarda en hacerse notar y aunque el propósito se siga cumpliendo, vemos que la falta de cuidado impacta en el aumento de casos. Al igual que muchos miembros de la sociedad civil, soy de la opinión de que a estas alturas del partido, corresponde al ciudadano en su autodeterminación ponderar el enfrentamiento inminente entre ‘aprender a vivir con el virus’ y proteger a quienes son más vulnerables.

El 2021 traerá incertidumbre y sorpresas como hacen todos los años, pero en esta ocasión dependerá de nosotros evitar otro año distópico, ejerciendo nuestros derechos como ciudadanos libres y responsables.

El autor es estudiante de Derecho y amigo de la Fundación Libertad