Remando en aguas desconocidas

Política económica

El Covid 19 aterriza en Panamá en un mal momento dicen algunos. ¿Pero, realmente puede existir un buen momento para enfrentar un shock externo que compromete a la sociedad en todos sus aspectos? Hay dos retos fundamentales, la salud y la economía. Dependiendo de qué y cómo lo hagamos, podremos rescatar la salud física y financiera del país con pocos traumas, o podemos caer en un cuadro de recuperación inestable, prolongada y dolorosa.

Desde el primer paciente enfermo, hemos tenido una política de salud consistente, flexible y agresiva. Hemos procurado la mayor transparencia sobre las acciones y los resultados de las estrategias de salud. Hay unidad de mando y liderazgo indiscutible. No sé si lo que hacemos sea lo óptimo, pero tranquiliza saber que es el resultado de análisis y decisiones tomadas por gente capaz y bien intencionada.

Desafortunadamente, en los temas económicos y financieros no hay nada en blanco y negro y abundan los tonos de grises muchos de los cuales matizan los intereses personales y no la idea de la claridad. Además, los poderes del Estado conspiran y compiten entre sí para adoptar medidas de poder y protagonismo. Como siempre, ha sido notoria la actuación de los diputados, que lejos de respetar la separación de poderes se han lanzado a proponer medidas y leyes que acabarían haciendo más daño que bien. Todo mundo se acusa de tener agendas propias, y el objetivo no parece ser un plan nacional vertebrado que nos enrumbe. Hasta ahora, como se veían las cosas, nos movíamos a un escenario caprichoso de ensayo y error, incierto y volátil hacia el futuro.

La recuperación de este y cualquier país pasa por poder usar el inventario de instrumentos fiscales y financieros que tenga a su alcance y los recursos que pueda disponer para aplicarlos. No tenemos un banco central ni un avalista de último recurso de las obligaciones del sistema financiero por lo que hagamos dependerá del manejo escrupuloso del dinero que inyectemos a los sectores claves y la cuidadosa reducción de gastos para redireccionarlo a los sectores sensitivos.

El Coronavirus, como apunta Ricardo Hausmann ha producido un “shock” de oferta, la epidemia nos impide producir, distribuir, transportar o transbordar para mencionar lo que hacen los sectores más prominentes del país. Una prolongada reducción de la oferta traerá un “shock” de demanda; si nadie produce, nadie compra, nadie paga y nadie cobra. Así que hay, como en el Covid 19, que empezar por destruir el mecanismo que protege, fortalece y disemina el virus. Hay que entrar a darle capacidad a lo generación de oferta. O le reduces los gastos que pagas a los entes productivos o les das liquidez para que relancen sus actividades. Ya aquí no importa mucho las distinciones ideológicas de que si los arreglos son voluntarios en los sectores o los guía la mano pesada del Estado. Hay que hacer lo que hay que hacer.

El alcance de las medidas y su aplicación en el tiempo rebasa el propósito de este artículo. Lo que, si debemos dejar claro aquí, es que el manejo exclusivo de estas medidas de rescate corresponde formularlas e implementarlas al Poder Ejecutivo. Basta ya de la “quinta columna” que una buena cantidad de diputados y grupejos politizados quieren ejercer sobre la política de rescate. El Ejecutivo debe recuperar su ámbito de autoridad y responsabilidad del plan económico.

El Ejecutivo acaba de dar un golpe en la mesa, sorpresivamente levantando en el mercado una cifra apreciable de recursos que sin duda irán a darle liquidez al sistema y a mantenernos a flote buena parte de este año. A quienes critican este sorpresivo financiamiento y el uso del Fondo de Ahorro Panamá, les pregunto, ¿no son estos los momentos en que debemos usar nuestra capacidad financiera para salir del atolladero, en vez de desangrar a un sector productivo descapitalizado y agotado?

Pero igual que en salud, debemos exigir transparencia cotidiana y rendición pulcra de cuentas. Ya los ciudadanos estamos escaldados de las maquinaciones y componendas con los recursos de todos. Confío en que la parquedad del presidente, sea el reflejo de un espíritu honrado, profundo y comprometido.

El autor es director de la Fundación Libertad