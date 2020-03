Respuesta al profesor Juán Jované

Seguridad social

Hace unas semanas atrás, el profesor Juan Jované, publicó un artículo de respuesta al que escribí a principios del mes pasado. Esto es sumamente saludable y me permito responderle.

Iniciando, el señor Jované indica que “…está la aseveración que lo lleva a negar que el sistema solidario de beneficio definido pueda funcionar en la práctica.” En ninguna parte de mi artículo anterior indiqué esto. Por el contrario, afirmé que el sistema funcionaba en su configuración inicial, cuando la edad de jubilación estaba por encima de la expectativa de vida. Adicionalmente, el componente de beneficio definido hace parte del esquema de pensiones propuesto, ya que es el Pilar 0, así como parte integral del Pilar 1; si las empresas gestoras de pensiones desean ofrecer cuentas de beneficio definido, lo pudiesen hacer, por lo que incluso pudiese formar parte de los pilares 2 y 3. Lo que sí es cierto es que, los países que cuentan solamente con un sistema exclusivamente de beneficio definido, llegan a tener serios problemas en cuanto a su sostenibilidad, integridad, y suficiencia, como se entiende en el reporte del Melbourne Mercer Global Pensión Index.

Por otro lado, en efecto en un sistema de reparto si un trabajador actual es más productivo y, consecuentemente, aporta más al sistema para financiar las pensiones de los que actualmente están jubilados, la tasa de dependencia (i.e. pensionados/trabajadores cotizantes) puede ser un poco mayor a lo que era años atrás. Lastimosamente, en Panamá tenemos un problema de que los salarios son bajos (p.e. la mediana salarial ronda los $710 mensuales) por lo que los aportes no podrán soportar las pensiones de manera directa; sumado a esto, tenemos una informalidad que ronda el 45%, lo que significa que todas esas personas no aportan a la seguridad social. De tener un sistema exclusivamente de beneficio definido, esto sería un problema serio, por la fuga de fondos que tendría el sistema. Podría coincidir con el señor Jované en que esto hay que atacarlo y que debemos encontrar la manera de reducir la informalidad y que los salarios puedan subir. Consecuentemente, se elevarían las pensiones, permitiéndoles a los pensionados tener una mejor calidad de vida durante su retiro. Esto último, no obstante, sin tener que impactar negativamente al sector privado, con aumentos al salario mínimo y otras medidas populistas que terminan causando más daño que beneficios, políticas que suelen ser promovidas por el señor.

En ese mismo orden de ideas sobre el sector privado, el señor Jované tiene la razón en el hecho de que hay una situación que debe ser atacada inmediatamente, y es el de la morosidad y evasión de ciertas empresas en cuanto a sus cuotas a la CSS. Esto ayudaría, en parte, a corregir la situación económica de la entidad, mas no necesariamente estaría ni cerca de ser la “bala de plata” que resuelva el problema, ya que el monto es relativamente bajo y no impacta de manera estructural al sistema.

En cuanto a los cálculos realizados en mi artículo, hice la aclaración de que los mismos eran básicos; es decir, solamente se tomaron los aportes contra los posibles retiros, sin incluir intereses, cálculos de valor de dinero en el tiempo, ni los aportes del gobierno. Puesto que es un artículo de opinión sencillo, me abstuve de realizar cálculos que pudiesen generar dudas entre los lectores. Sin embargo, con mucho gusto esto pudiese abordarse en un escrito técnico del tema, lo cual se escapa del alcance de una columna de opinión.

A su vez, lo relacionado a la tasa de reemplazo y a las cuentas individuales presenta un problema que debe abordarse. Por ello, en el artículo anterior se propone un cambio en la estructura del sistema de pensiones. Distinto a lo que da a entender el señor Jované, en ningún momento hice alusión a que el sistema sería estrictamente de cuentas individuales. Como se puede apreciar en el sistema de pilares propuesto, se cuenta con distintas modalidades en cada uno de los pilares, lo que permitiría tener un sistema sostenible, íntegro, y adecuado, para que los pensionados puedan contar con una calidad de vida acorde a sus necesidades y al esfuerzo puesto en su etapa productiva.

Exhorto a que continúe el diálogo para rescatar nuestro sistema de pensiones. Ojalá que, a diferencia de aquellos que estuvieron en el puesto y pudieron haber actuado para salvar la CSS, como fue la posición del señor Jované, el gobierno del presidente Cortizo permita que se realicen los cambios que se necesitan para ir por el camino correcto.

El autor es presidente y director gerente de Millennial Investment Group, S.A.