Ser empresario emprendedor con la pandemia

Innovación

Esta pandemia y la cuarentena que la acompañó sobre todo en Panamá, donde estuvimos 6 meses fuera de circulación a nivel de negocios retail, tanto restaurantes, como bares, tiendas y mall. Se hace necesario una total y profunda reinvención de cómo manejar el personal, los gastos y qué poner a la venta bueno, bonito y barato.

Si hay algo que podemos controlar y restructurar son los gastos, sobre todos aquellos innecesarios que en el pasado no les prestamos atención. El mundo, tal como lo conocimos, no existirá más y solo tendrán éxito aquellos empresarios que se atrevan con sus habilidades y experiencia a desplegar la flexibilidad suficiente para afrontar los desafíos y salir airosos de esta situación inusual.

Si tienes una marca, producto o servicio, ya tienes un punto importante a tu favor. Tienes que aprovechar esa aceptación de mercado y acomodarla a las nuevas circunstancias, sin perder la esencia de lo que siempre fuiste. El punto de partida tiene que ser una idea distinta, algo que te permita mirar al mercado y ver la forma de hacerlo diferente a lo tradicional. Aumentar tu rentabilidad, ya que los gastos bajan drásticamente y así puedes generar un flujo que te permita pagar, dentro de un plazo perentorio, todas esas cuentas que quedaron pendientes durante ese cierre, ya que tus suplidores también necesitan resolver para venderte.

Si lo que haces representa una transformación sustancial para la clientela, entonces podrás alcanzar con más facilidad el éxito. La gente está deprimida, dolida y en algunos casos de luto. Todo eso, en conjunto, es como un globo muy inflado que puede explotar. ¡PUM! O por el otro lado sueltas la válvula y se comienza poco a poco a desinflar.

Una de las formas de hacerlo es a través del consumismo, nos desahogamos cuando podemos y compramos lo que nos gusta. “Yo quería ese vestido, ahora con los ahorros que tengo por no salir y trabajar desde casa, me voy a dar el lujo de comprarlo, eso me ayuda a sentirme mejor”, y a entender que la vida no se acabó y tenemos suerte de estar saludables y trabajando. Esos consumidores no serán muchos por el nivel de desempleo, pero precisamente, porque no son muchos, tenemos que llegar a ellos. Hoy día, con las redes digitales que nos permiten tocar la puerta a un nivel muy personalizado, tenemos que usarlas e implementarlas, ya que es la nueva forma de publicidad y venta. El emprendedor ofrece; eso te dará una oportunidad mayor. El mundo necesita soluciones de protección del medio ambiente, cuidarnos más, saber lo frágiles que somos y que nos necesitamos los unos a los otros.

Para comenzar, tienes que armar, en base a información de años anteriores, un plan mínimo a 5 años. Si lo que quieres está ligado con tu experiencia y visión, entonces tendrá más sentido que apliques esas virtudes a la planificación de todos los aspectos del negocio. Eso incluye no solo las ideas, sino como lo vas a implementar. Debe estar compuesto de los análisis variables: costos, probabilidades, mercado, segmento, promoción, sobre todo en momentos como estos de economía inestable y cambiante por la pandemia.

Ser emprendedor es difícil, complejo y, sobre todo, ocupa mucho de nuestro tiempo; los resultados no se verán de inmediato, sino a largo plazo; si lo haces bien, verás la línea ascendente en la medida que lleves a cabo las proyecciones.

Si sabes aceptar las decepciones, vaivenes económicos, frustraciones y no te das por vencido, entonces estás en el sendero correcto y podrás llegar al final y recibir la recompensa de ese trabajo cotidiano. Eso lo conseguirás con la fortaleza interna que tienes, además de mantenerte activo sin importar lo que pasa a tu alrededor y solo con ese ímpetu harás posible.

Las crisis nos guían hacia prácticas que potencian nuestras habilidades y creatividad con enfoque en nuevas oportunidades de hoy y de mañana.

Cuando estés complicado, pon las cosas en perspectiva y define una acción concreta que te ayude a resolver, además fíjate un plazo a término, incluso si puedes delega trabajo parahacerlo mejor. Tenemos que aprender a conseguir gente que sabe más que nosotros y que trabajen con nosotros.

Aprende a distinguir entre lo urgente y lo importante, saber escuchar y analizar y enfócate en lo que quieres lograr. Lleva tus metas a un plan concreto, solo así se construye la realidad para lograr lo que buscas. Sé agradecido por lo que ya tienes mientras persigues tus objetivos. Si no estas agradecido por lo que ya tienes, ¿qué te hace pensar que serías feliz con más? Roy T. Bennett

El autor es presidente de Relojín