Sin capacidad operativa

Hospital Regional de David

Los pueblos tenemos gobiernos e instituciones que merecemos, de acuerdo con la materia prima poblacional evolutiva y nivel de democracia vigente. Panamá, bendecida por Dios, tiene débil y no homogénea materia prima poblacional (cultural, social y educativamente), y democracia de baja intensidad, manejada por una clase política criolla muy cuestionada.

Como dice mi canción, “el mal político te quita todo y se lo lleva pa’ su casa”, refiriéndome al clientelismo que rige las acciones de este elevado número de malos políticos.

Nuestra democracia de baja intensidad, “por la indolencia masiva” que acepta las decisiones políticas clientelistas, nos puede llevar a una implosión social y sus consecuencias: Panazuela o nueva Zona del Canal.

Acabamos de vivir un desafortunado gobierno, en el que el desgreño administrativo era la norma: “ falta de eficiencia y corrupción general”, aislando al Presidente en “una burbuja”, recibía medias verdades agradables y excusas egocéntricas de su círculo 0, que en forma mediocre e improvisada manejó las instituciones estatales.

En siete meses del buen gobierno, la mística no ha variado. Se nos prometió cambiar de actitud y de rumbo en instituciones super sensitivas, como la CSS; no hay cambios positivos ni sustanciales. La opacidad blindaba al gobierno anterior, violentando la Ley 6 de enero de 2002, de Transparencia y de acceso a la Información.

Esta falta de transparencia o maquillaje ocurre en el nuevo Hospital Rafael Hernández de David; puedo decirlo con la competencia de haber fundado e iniciado desde cero el actual y viejo Hospital Regional, en 1974. Trabajé más de 40 años (dos periodos de director médico y 30 años de jefe de servicio de ortopedia) y pude conocer la institución desde su interior. Junto con un grupo de excelentes compañeros médicos, enfermeras y técnicos, logramos convertirlo en el mejor hospital del país en función y capacidad resolutiva, sin necesitar enviar a la capital pacientes, solo los casos oncológicos.

Por inquietudes justificadas de muchos de estos compañeros, se logró convencer, en el año 2013, al entonces director general de la CSS, el ingeniero Guillermo Sáez Llorens,para que la institución iniciara el proceso de planificación de un nuevo hospital–complemento al existente–, por la demanda poblacional de mayor cantidad de camas.

Las nuevas torres del hospital iniciaron su construcción en 2014, con la administración del presidente Juan Carlos Varela. Su costo original era de 130 millones de dólares: con 330 camas, consulta externa especializada y servicios conexos.

Hoy, pagada la obra sin terminar (administración anterior) no está aún en nivel operativo, por los severos problemas y fallas en su construcción, equipamiento y falta de personal. Es difícil entender por qué los gobiernos quieren engañarnos. Trajeron al contralor, Gerardo Solís, para que avalara la capacidad de iniciar funciones .

Un renombrado programa de comunicación reafirma que el Estado es mal contratante producto del desgreño administrativo de sus funcionarios, con poco sentido de pertenencia hacia la institución en la que están “emplanillados”.

Es conocido que las inversiones en obras estatales, y compras masivas, son “fuentes de ingresos fáciles”, siguiendo el modelo así:

A-.Hoja de ruta inicial: 1.- Convocatoria a empresas afines al círculo cero del gobernante, pliegos a la medida. 2.- Elección de empresas que entiendan el lenguaje. 3.- Sobreprecio evidente para premios. 4-. Asignar la obra a la empresa más afín, después de los reclamos.

B-.Hoja de ruta a continuar: 1.- Planificación de etapas de acuerdo con el contratista. 2.- Inspección- supervisión irregular y a distancia. 3.- Informe a nivel superior únicamente . 4.- Cancelación de pagos al contratista sin terminar la obra.

C-.Hoja de ruta al entregar: Entrega de la obra incompleta, con terminado “chimbo”, costo elevado y retrasado. Existe el nefasto llave en mano, no hay interés profesional de la institución en verificar los detalles planeados. Llave en mano es un“ fraude”. El contratista compra los insumos, equipos, mobiliarios, etc., de calidad muy cuestionable y muchos descontinuados. Existe experiencias vividas en otros hospitales, como el Hospital Chicho Fábrega de Santiago.

¿Por qué el nuevo hospital no está operativo? Este contratista tenía la obligación de entregar la obra completa para inicios de 2019 o febrero de 2020. A la fecha, aún está inconclusa. “La institución a nivel central Dinisa, de la CSS, recibió la obra incompleta. Todo lo que se necesite, a partir de ahora, requerirá de partidas adicionales, y de un diagnóstico situacional del gobierno actual.

Entre las falencias aprobadas por el nivel central CSS-Dinisa y contratista tenemos: En la Cocina, no hay conexión entre la cocina de las torres y la actual cocina del hospital existente. No hay interconexión entre el Hospital Regional y las nuevas torres quirúrgicas . Por ejemplo, no hay túnel aéreo, como es la norma convencional, para el traslado de camas, sillas de ruedas, enfermos, personal y equipo. Existe una sola vía de acceso, sin estacionamiento suficiente. No existe ruta de evacuación fluida en casos de urgencia. Existen áreas grises (sin repello y pintura) en consulta externa.

En el área de imágenes (RX-resonancia-tomografia) se tendrán que realizar trabajos de reconstrucción, ya que están cerradas al paso e instalación de estos equipos. Así mismo, existen recubrimientos de fibra de vidrio en las terminales de los ductos, que actualmente están prohibidos.

En el área de informática y registros médicos, no existen las mínimas facilidades para su desempeño normal. No existen listado de equipos, se pretende hacerlo “Llave en mano”.

Sobre la importante necesidad de recurso humano. El hospital ha recibido el 40% del recurso humano consensuado a sus necesidades, de acuerdo con las plazas aprobadas en el año 2019. Hay personal irregular, designados, sin perfil ni competencia para posiciones sensitivas, todo manejado políticamente .

Deben instalarse los teléfonos IP, que garanticen comunicación fluida (intercomunicacion interna). Además, falta mobiliario, ya que Dinisa está atrasada, están usando la figura de descarte para ocupar el hospital.

La nueva estructura tiene serios problemas de agua , se debe detectar tiempo de utilidad de los tanques de agua, ante cualquiera eventualidad en un sitio tan sensitivo como los hospitales. Antes de poder inaugurar es imprescindible verificar con el Idaan la interconexión del agua potable. Junto con el agua se debe definir la capacidad de las plantas eléctricas para suministrar luz, a todos los ambientes, manejadores de aire acondicionado, al igual que la protección de los equipos que requieren un rango de temperatura y humedad.

Finalmente, para recibir a satisfacción de la CSS y de la comunidad esta nueva obra, se requiere que mediante un diagnóstico situacional realizado por profesionales y expertos idóneos e independientes: ingeniero, abogado, técnico multimedia y médico, confirmen la situación de operatividad plena.

El autor es ortopeda, fundador y exdirector médico del Hospital Regional Rafael Hernández