Sobre Covid-19

Coronavirus

La infección por Coronavirus Covid-19, surgida en China a principios de año, ha seguido dando mucho de qué hablar, conforme el virus se disemina por todo el mundo.

Como consecuencia de todo esto, se ha generado un pánico colectivo global, que vale la pena tratar de poner en contexto. He estado verificando algunos datos publicados en las últimas dos semanas, y que vale la pena compartir.

Para comenzar, entendamos que esto no es una enfermedad terriblemente mortal. La letalidad está como máximo en el 3%, lo que significa que, de cada cien enfermos, morirían tres personas. Esto, representando números totales, que, segmentados por edad, van desde una mortalidad de 0.2% entre los 10 y los 40 años, hasta un máximo de 14.8% en mayores de ochenta. Obviamente, personas con enfermedades previas como diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares, renales o reumatológicas son más propensas a complicarse. Igualmente, personas con casos leves, que no buscan atención, no son tomadas en cuenta en el denominador del cálculo.

La alerta consiste en que, por ser un virus “nuevo”, nadie tiene inmunidad natural. Es mucho menos contagioso que el sarampión, y menos letal que el SARS o el MERS, producidos también por coronavirus y que produjeron epidemias ya superadas en lo que va de este siglo.

Otro elemento que pudiera estar distorsionando los números es que el 94% de los casos detectados son en China continental. Al haberse originado allí el brote, hay que entender que esos números incluyen una gran cantidad de casos que se infectaron antes de que se conociera siquiera la existencia del virus y sin que se estuviera tomando ninguna medida para mitigar el impacto. Esto ya no es aplicable, pues todo el mundo está en alerta.

Así mismo, conforme pasa el tiempo, muchas personas se recuperan por completo de la infección. De acuerdo con datos de hace dos días, el 43.8% de los pacientes ya se han recuperado por completo. Esto, de ninguna manera, implica que el diferencial entre enfermos, fallecidos y recuperados signifique mala evolución. Simplemente, son casos que no han sido clasificados aún.

Como es de esperarse en una enfermedad de este tipo, van a ir apareciendo casos en diferentes países, en los cuales muy probablemente se irá repitiendo el mismo comportamiento epidemiológico entre enfermos, fallecidos y recuperados. En un mundo interconectado, como el que tenemos actualmente, es imposible mantener completamente confinado un virus con períodos de incubación de dos a tres semanas, y que posiblemente sea transmitido antes de aparecer síntomas.

Hasta el momento de escribir este artículo, no hay datos de que en Panamá haya ningún caso. El laboratorio Gorgas tiene los reactivos necesarios para detectarlos y el Minsa ha establecido protocolos de manejo de casos sospechosos y confirmados, que incluyen aislamiento y concentración de los pacientes en hospitales específicos.

Otro dato importante: Es probable que las pólizas de seguro privadas no cubran lo relacionado con los casos de Covid-19, pues excluyen textualmente “enfermedades contagiosas que requieran aislamiento o cuarentena y que sean declaradas por el Minsa como epidemias”. Así que valdría la pena que todo el mundo verifique con su compañía cuál es el estatus de su cobertura en caso de contagio.

Como no existe tratamiento específico ni vacuna (que es muy poco probable esté disponible antes de un año), lo único que queda es tomar medidas preventivas para evitar el contagio en caso de contacto con algún paciente infectado y que son: 1) Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Si bien los desinfectantes a base de alcohol también funcionan. 2) Evitar en lo posible tocarse la cara con las manos. El virus no vuela, vive en pequeñas gotas que, si están en alguna superficie y pasan a las manos, llegan a las mucosas al tocarse la cara. 3) El uso de mascarillas solo tiene sentido si se está trabajando con secreciones de pacientes infectados o si uno está enfermo, para evitar contagiar a los demás. 4) Evitar aglomeraciones de personas donde pudiera haber portadores del virus. 5) En caso de síntomas respiratorios, fiebre, tos y dificultad respiratoria, buscar atención médica, preferiblemente avisando previamente, para que se tomen las medidas de prevención correspondientes.

Entendamos que la infección por Covid-19 no es, hasta hoy, una catástrofe sanitaria. Podemos considerarla una gripe muy fuerte, muy contagiosa y potencialmente mortal para personas en riesgo. Evitemos fomentar el pánico diseminando información no verificada y busquemos fuentes confiables antes de contribuir a la desinformación.

El autor es cardiólogo