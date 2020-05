Sobre el uso de las reservas y venta de bonos del Estado del programa de IVM

SISTEMA DE PENSIONES

Esto era de esperarse. Ya se había pronosticado que para el año 2023 el sub-sistema de Beneficio Definido (malamente llamado solidario) del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS se quedaría sin fondos para seguir pagando las pensiones.

Se cuestionó que la actual administración recomendara un plazo de 18 meses para iniciar la evaluación y posibles ajustes del sistema de pensiones junto con los dueños de la CSS, término que no era necesario y que podía iniciarse de inmediato con la publicación de los Estados Financieros interinos, no auditados del año 2018 y 2019.

La Junta Directiva (JD) junto con las actuales y anteriores administraciones, en contubernio con los gobernantes de la última década (2009-2020) no publicaron los informes financieros ni llamaron a la Junta Técnica Actuarial (JTA) para que auditara las corridas actuariales de la institución, en abierto incumplimiento y violación de la Ley Orgánica de la CSS. La Ley Orgánica NO indica en su artículo 212, que los informes financieros debían estar auditados por la Contraloría General de la Nación (CGN) para que se realizaran las corridas que por ley se debieron hacer desde el año 2012.

Bueno, ahora el problema se adelantó por la pandemia del coronavirus que afecta a Panamá y al mundo y el actual subdirector anuncia que las reservas podrían durar 18 meses o menos. ¿Quiénes son o serán los responsables de esta debacle financiera y económica. Serán llamados a rendir cuentas por no haber atendido obligaciones que la Ley Orgánica exigía su cumplimiento?

Cada día que pasa sin hacer las reformas, representa un mayor costo para los actuales cotizantes y las futuras generaciones de hijos y nietos con una pensión que no podrá parecerse a las actuales.

Sugerencias para enfrentar esta nueva crisis de país:

1.- Publicar cuanto antes los Estados Financieros (EF) interinos de los años 2018 y 2019 con los ajustes que se debieron realizar de los 84 hallazgos que presentó la Contraloría (CGN) al audito realizado hasta los EF de diciembre de 2017.

2.- Ninguna autoridad de la CSS (incluyendo a los Administradores y JD) está autorizada por la Ley Orgánica a presentar propuestas ni reformas al sistema de pensiones (IVM). Sólo lo podrá realizar la Junta Técnica Actuarial (actuarios externos e independientes), luego de que la administración le entregue las corridas actuariales internas y los Estados Financieros de los años 2018 y 2019 aunque NO estén auditados. La ley NO exige que sean auditados, y con ello, la JTA podrá hacer las recomendaciones a la JD para poder utilizar el Fondo Fiduciario que debe existir en el Banco Nacional, modificar o ajustar el sistema de pensiones de Beneficio Definido. La JD tendría un período de 90 días para aprobar y trasladar las recomendaciones a la Asamblea Nacional para su aprobación.

3.- Este Fondo Fiduciario se creó en la Ley 51 para que el Estado panameño aportara fondos (desde 75MM, $100MM y hasta $140MM anuales), para sufragar los déficits que podría presentar el sistema de BD. Éste Fondo, hoy debería contar con cerca de 1,500 millones de balboas si los Gobiernos de Torrijos, Martinelli y Varela cumplieron con los aportes anuales planteados en la Ley. Sin embargo, estos fondos NO se pueden utilizar sin la opinión de la Junta Técnica Actuarial (JTA). De poderse utilizarlos, NO habría necesidad de vender los títulos o inversiones de las reservas de la CSS y habría un tiempo prudencial para hacer los cambios a la ley orgánica para reducir el costo del subsistema de Beneficio Definido y hacerlo financieramente sostenible.

4.- Vender inversiones en títulos de deuda nacional o terrenos en este momento no sería lo más indicado, ya que su precio de venta sería más bajo al registrado y con una consecuente pérdida y reducción de las reservas de la CSS.

5.- No se pueden fusionar los dos sistemas: de Beneficio Definido (BD) con el Mixto. Eso era lo que existía antes de la Ley 51 y se demostró que el sistema de BD, mal llamado solidario, NO es financieramente sostenible. Por eso se creó el sistema Mixto, que sí incluye una porción solidaria para ayudar al sistema de BD, por lo que las actuales y futuras generaciones continuarían aportando a la generación de pensionados y el faltante sería una obligación del Estado panameño, que sería cubierto por los aportes al Fondo Fiduciario.

6.- El Subsistema Mixto de AHORRO INDIVIDUAL no puede ser fusionado al de BD ni utilizado para financiar este programa. Son los ahorros de más de 700,000 jóvenes cotizantes para garantizar su pensión en 20 o 30 años bajo un sistema solidario y sostenible. Este requiere un análisis para mejorarlo. Tampoco se puede utilizar para prestarle al subsistema de BD, porque éste NO tiene forma de repagar dicho préstamo. Se lo va a consumir en unos años y se le estaría despojando de los ahorros a la actual y futuras generaciones. ¿Será por eso que, después de 15 años de vigencia de la Ley 51, hasta la fecha NO se han entregado los Estados de Cuenta de dichos ahorros a los jóvenes cotizantes como lo establece la Ley? Es como tener una cuenta de ahorros en un banco y que este no te entregue un estado de cuenta.

Según la LEY y la Constitución, los funcionarios públicos están obligados a cumplir con la Ley. Sólo pueden hacer lo que la LEY les faculte y serán responsables de sus actos por acción u OMISIÓN.

Los verdaderos dueños de la CSS, trabajadores y patronos que pagamos cuotas todos los meses, debemos exigir responsabilidades a los responsables de ésta situación. No es la pandemia del coronavirus lo que nos ha llevado a la actual situación de insolvencia. Ha sido la falta de interés de la clase política en resolver el problema de fondo. La solución se ha estado posponiendo por el famoso “costo político” en que se buscan fórmulas para patear la bola al próximo gobierno y poder mantener la “pandemia del virus de la corrupción” que cada día disminuye la esperanza de un mejor día para los más necesitados de nuestra nación.

¿Los veremos algún día pagando las consecuencias?

Señor presidente Laurentino Cortizo: “Los gobernantes que enfrentan grandes problemas y los resuelven, serán recordados como estadistas por varias generaciones. No sea igual a los últimos de mala recordación... y salga como un buen Estadista”.

El autor es empresario y exmiembro de la JD de la CSS en cuatro ocasiones