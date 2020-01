La solución europea

[ECONOMÍA]

En medio de la crisis económica más compleja de la historia de la humanidad, la Unión Europea ha tomado una serie de decisiones que han impulsado el proceso de integración europea.

¿Vamos demasiado deprisa o demasiado despacio en ese proceso de cesión de soberanía? Formo parte de quienes desearían una mayor velocidad y una apuesta más decidida por la federalización, pero esta opción no me impide reconocer que hemos realizado unos avances que eran impensables en tiempos de mayor serenidad.

En 2010 han bastado cuatro meses para pasar de las divergencias a un acuerdo de política comunitaria para afrontar la crisis de las deudas soberanas. Mientras tanto, hay un debate en marcha y expectativas de que el Banco Central Europeo adopte un papel más protagonista en la gestión de las crisis financieras. Los 17 países de la zona euro y los 27 de la Unión Europea ponen en marcha, con sus fondos de garantía, una solidaridad presupuestaria y, sobre todo, mecanismos de federalismo presupuestario.

Si la consideramos con la perspectiva de cinco siglos de historia moderna y contemporánea, la integración europea es una revolución; examinada desde el punto de vista de las urgencias que plantea la globalización es una integración muy lenta. La ciudadanía europea ni puede ni quiere separarse de esos cinco siglos de historia. “Mutualizar” [compartir] 27 soberanías es un proceso inédito en la historia de la humanidad.

Hay que completar el proyecto del euro con un verdadero gobierno económico en la eurozona. El problema griego puso de manifiesto que una unión monetaria exige verdaderos mecanismos de coordinación presupuestaria.

Estamos percibiendo ahora los problemas de haber creado la moneda única sin la suficiente coordinación presupuestaria y política. Tampoco disponemos de la solidaridad necesaria, ya que las reglas del Pacto de Estabilidad no han sido respetadas. En 2008, Europa se encontraba con una institución monetaria inacabada, un crecimiento económico débil, importantes deudas privadas y públicas, así como falta de acuerdos en relación con las decisiones económicas, políticas y estratégicas que debía adoptar.

Pero hay algo más grave para la moneda única: la zona euro incluye países cuyas trayectorias económicas son divergentes: la Alemania exportadora pone el acento en el costo del trabajo en detrimento de la demanda interior; Francia, por el contrario, mantiene su crecimiento sobre la base del consumo privado; Grecia es una economía de servicios, por definición poco exportadora; España se apoya en el mercado inmobiliario. ¿Qué hacer con esta heterogeneidad del espacio económico europeo?

Es difícil pedir a los contribuyentes alemanes, por ejemplo, soportar las consecuencias de la falsificación de las cifras griegas que les permitieron beneficiarse de los tipos de interés muy bajos. O facilitar la liquidez de la banca irlandesa cuando todos sabemos que su espectacular despegue de la década de 1990 se debe a las ayudas europeas pero sobre todo a un dumping fiscal no coordinado con el resto de Europa.

El acoso de los mercados con Europa se debe en buena parte a que la crisis ha tocado una zona monetaria cuya integración es frágil. Para entender a qué obedece este ensañamiento de los mercados, puede ser útil preguntarse por qué la deuda griega o irlandesa no han sido tratadas como las de Louisiana o California.

Estados Unidos tiene una deuda pública muy elevada, pero este problema, si es gestionado con seriedad por las autoridades, no puede ser objeto de ataques especulativos con la misma intensidad que una moneda joven y con un entorno de incertidumbre mayor como el euro.

¿A qué se debe esta diferente actitud en uno y otro caso? La respuesta tiene que ver con el hecho de que hay una unidad económica de Estados Unidos más allá de los Estados que componen la federación, identidad que falta en Europa. Los mercados no reconocen la unidad de la zona euro y eso nos debilita. Se quejaba Jean-Claude Trichet de que los inversores internacionales no comprendieran los mecanismos europeos de decisión y la dimensión histórica de la construcción europea. Pero a los mercados financieros no se les puede echar en cara esto porque no hacen sino constatar la realidad. Somos una federación monetaria pero sin el equivalente de una federación presupuestaria en términos de control y de supervisión de la aplicación de las políticas en materia de finanzas públicas.

¿Cómo va a transformar a Europa esta crisis? Hasta ahora, aun siendo mejorable, la coordinación europea ha sido decisiva. Los mercados especulan sobre las divisiones que perciben cuando la gestión intergubernamental es caótica. Hace falta, por tanto, avanzar en la mutualización de los riesgos económicos y completar el sistema monetario con una autoridad reconocible. Es urgente reequilibrar la deliberación política y la realidad de los mercados. Europa es un proyecto interesante también por lo que tiene de ensayo por construir un espacio en el que se reconcilien lo político, lo económico y lo social.