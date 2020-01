Un 2020 de retos marítimos

Combustibles limpios

El año 2020 será un año con muchos cambios para la industria marítima mundial. Especialmente con la implementación de las nuevas modificaciones al anexo VI sobre la contaminación atmosférica ocasionada por el transporte marítimo de la Convención Internacional para para Prevenir la Contamincación por Buques (Marpol); donde a partir del primero de enero deeste nuevo año, todos los buques mercantes solo podrán utilizar un bunker o combustible con 0.5% de presencia de Óxido de Azufre (SOx), diferente al 4.5% permitido hasta diciembre del año pasado.

Aunque simple en papel, este cambio significa un cambio radical en la manera en que se desarrolla el comercio marítimo mundial. Muchos de los buques que se encuentran navegando hoy en día están fletados bajo un contrato que termina este año, lo que significa que los cambios del bunker debieron realizarse con fecha límite de 31 de diciembre de 2019. Lo anterior, se tradujo en tiempo perdido para el buque ya que tiene que dirigirse a puerto para vaciar y limpiar sus tanques del antiguo bunker, operación que puede rondar en unos 200,000 dólares americanos, sin contar la pérdida de dinero por tener el buque fuera de actividad comercial. Dentro de las regulaciones se permite la figura del “Informe de no disponibilidad de bunker” o “Fonar” por sus siglas en inglés; el cual permitiría a los buques en los primeros meses del 2020 tomar bunker con un (SOx) por encima del 0.5% establecido en caso de no encontrar bunker dentro de lo regulado disponible, pero solo hasta el puerto más cercano donde pueda encontrar bunker que cumpla con las regulaciones. Sin embargo, esta opción también significa que al tomar nuevo bunker el buque tendrá que incurrir nuevamente en gasto y tiempo de limpiar los tanques del bunker viejo para recargar con el bunker reglamentario.

En caso de los contratos de fletamento por viaje donde el fletador se encarga de pagar el bunker que utiliza el buque para su funcionamiento, surge la pregunta si este es responsable por la limpieza de los tanques o por las multas que pueden imponer les “Estados Rectores de Puerto” en caso del incumplimiento de esta nueva normativa, además del deseo de no vaciar el bunker no reglamentario si no aprovecharlo al máximo.

Sin embargo, algunos han encontrado en el gas natural licuado, una opción viable para reemplazar el “fuel oil” para el funcionamiento de sus buques, otras navieras han optado por la implementación de depuradores o “scrubbers”, aceptados por la Organización Marítima Internacional (OMI), los cuales permitirían a los buques seguir utilizando bunker con SOx por encima del 0.5%, sin embargo estos depuradores no son baratos y también implicarían que el buque detenga sus operaciones un tiempo para su instalación.

Definitivamente las nuevas reglamentaciones de la OMI significarán una industria marítima mucho más limpia, pero plantean un nuevo reto para las navieras para afrontar esta transición. Panamá al ser registro de naves más grande del mundo, también se enfrenta al reto de hacer cumplir estas regulaciones a todos sus usuarios. Lo que si es cierto es que el 2020 será definitivamente un año de cambios en el mar.

El autor es abogado y profesor de Derecho Marítimo