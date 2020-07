Una subida de impuestos, ¿Es la medida para salir de la crisis económica?

Reforma tributaria

El coronavirus en Panamá no solo ha traído una grave crisis sanitaria a nuestro país, sino que también ha representado un revés importante a la ya golpeada economía nacional. El cierre forzoso de los negocios a lo largo del país aunado a un estricto confinamiento de los ciudadanos por más de tres meses causó una caída estrepitosa de la productividad e ingresos del sector privado, y por tanto, del sector público. Ante esta complicada situación, el gobierno nacional de Panamá debe tomar medidas importantes y contundentes para hacer frente a esta crisis, la cual se va empeorando conforme pasan los días. En ese sentido, toca preguntarse si un aumento de impuestos sería la solución para salir a flote de esta difícil crisis. Me atrevería a decir que no. Explico porque.

Recordemos que el sector público no existe sin un sector privado sólido y creciente. Los ingresos que percibe el Estado en su gran mayoría provienen de las contribuciones en forma de impuestos que realizan los ciudadanos. La cantidad recolectada de dichas contribuciones no se pueden calcular en base a lo que quiera recaudar el gobierno de turno, sino que están supeditadas a la capacidad de producción y de inversión de las empresas. Por tanto, una productividad baja del sector privado condena al sector público a obtener menos ingresos.

Nuestra realidad actual es que por más de tres meses gran parte de la productividad empresarial se ha visto deteriorada, y en algunos casos destruida. Si el estado impone una fiscalidad desconectada de esa realidad y aumenta los impuestos, no va a recaudar una mayor cantidad de impuestos, sino todo lo contrario, va a crear una contracción de sus ingresos. Esto se debe a la merma existente de la productividad de los contribuyentes, que con las condiciones actuales causadas por la pandemia van a ser cada vez peores.

El Gobierno debe ajustar el presupuesto por el lado del gasto, y no subir impuestos. Tratar de ajustar el presupuesto por el lado de los ingresos es más dolorosos para la economía. Los ajustes del gasto son más creíbles y controlables. Subir impuestos tiene un efecto sobre la recaudación muy incierta, especialmente en una coyuntura en donde existe poca liquidez y capacidad de inversión. El estado no puede tener a ciencia cierta cuanto se va a recaudar, sino que puede tener un estimado de cuanto impone que se quiera recaudar.

Por otro lado, un país en donde la informalidad y las pequeñas empresas forman gran parte de nuestra economía nacional, con una ya poca capacidad de ahorro, no se puede permitir una administración tributaria aún más extractiva que solo busque recaudar a pesar de la devastación del tejido empresarial en un cierre forzoso de la economía que nos va a llevar a una caída escandalosa del PIB.

Mientras el sector privado se vio obligado a realizar sacrificios importantes, el gobierno en los últimos meses ha aumentado su deuda pública a niveles históricos, por supuesto, sin hacer ningún tipo de ajuste por medio de un recorte del gasto público que ni si quiera ha contribuido del todo al crecimiento del país, sino todo lo contrario. Debe haber una contención importante del gasto y realizar recortes de gastos innecesarios.

En los últimos días se ha publicado en las redes sociales por parte de algunos funcionarios del gobierno nacional la intención de trabajar en una reforma fiscal de la mano del Fondo Monetario Internacional (FMI). Recientemente la Directora General de dicha institución, Kristalina Georgieva, en declaraciones a medios de comunicación internacionales instó a los países a “gastar y gastar como en la crisis de 2008”. Teniendo en cuenta lo dicho por la Directora, me temo que lo que pueda salir de dicha reforma, es como menos, muy preocupante.

Panamá solo saldrá de la crisis a través del corte del gasto público, atrayendo inversiones, tanto extranjera como local, y facilitando la creación y mantenimiento de empresas y empleos. Hemos perdido una cantidad importante de empresas a raíz del cierre forzoso muy mal coordinado. La única manera de darle una mano a las empresas que han podido sobrevivir a esta crisis, y las que se puedan crear en un futuro, es a través de una fiscalidad competitiva a la baja que permita a la empresa tener mayor liquidez y capacidad de inversión.

Por el lado de la fiscalidad panameña actual, sugeriría la revisión del impuesto que grava el patrimonio de las empresas (Impuesto de Aviso de Operación), el Impuesto Complementario que tributa a las empresas con un pago del cuatro por ciento (4%) de su utilidad neta a pesar de que la misma no vaya a ser distribuida, y la anulación del impuesto estimado, el cual considero que menoscaba la liquidez de las empresas de una manera importante, sin entrar en las consideraciones de si dicho impuesto pueda ser considerado como confiscatorio.

Todavía estamos a tiempo de realizar las correcciones necesarias en nuestra economía para poder llegar a ser ese Panamá próspero que todos queremos. Tenemos el potencial y las facilidades para realizarlo, solo hace falta un poco de voluntad. Hagámoslo.

El autor es abogado fiscal