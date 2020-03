Utopía o distopía educativa

Aprendizaje

Se confirma el primer caso. La alarma colectiva se enciende. Hay una decisión que se suspendan las clases. ¿Es una solución o un nuevo reto? Se trata de una situación compleja por sus muchas aristas. La expectativa aumenta. Surgen los comunicados del ente rector de la educación panameña. Se suspenden las clases en los primeros niveles de enseñanza. Las rectores de las universidades se reúnen.¿El resultado? Iniciarán sus ciclos escolares en modalidad virtual.

Se proponen formas de plantar cara al desafío. Inicia una estrategia de llevar educación a los hogares de más de 850 mil estudiantes y miles de universitarios. La tecnología nos muestra sus bondades para brindar soluciones de acceso. Hay excluidos: son los hogares panameños que no cuentan con acceso a internet según el Índice de la Pobreza Multidimensional (IPM). Es una muestra de la desigualdad en el acceso al contenidos para nuestros estudiantes.

La situación es tensa, no sólo en el país, también en el mundo. El cierre de centros educativos lleva a más de 300 millones de niños a nivel global a aprender desde casa, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas.

Surgen múltiples soluciones. Es lógico. La educación de calidad es un reto que tiene muchas aristas y debe ser flexible. Hay que adaptarse a los contextos. No existe una solución única que resuelva en su integridad el problema. Surgen múltiples soluciones: los módulos impresos y digitales por medio de la plataforma del Ministerio de Educación; las clases a través de televisión abierta de matemática, física y química por parte de la Fundación Ayudinga; y la implementación de plataformas digitales en muchas escuelas particulares como también en universidades tanto públicas como privadas.

La situación que vive el país y el mundo, hace obligante replantear el modelo educativo que queremos. El reto pasa al estudiante, quien se transforma en el gestor de su propio aprendizaje. El educador asume el rol de facilitador de este proceso, con el deber de generar contenidos de calidad.

El teléfono móvil deja de ser un distractor de la clase y se convierte en una fuente de conocimiento que permite acceder a este. La tecnología es la catalizadora para quien quiera ir más rápido y para quien quiere ponerse al día.

El capital humano es el activo más valioso de un país. Ser parte de la transformación digital es clave para ser competitivos a nivel mundial. Hace 2 años escuché a una de las emprendedoras panameñas más exitosas de los últimos 5 años, Min Chen, advertir: “No estamos en una era de cambios , estamos en un cambio de era”. Es una era en la que los avances tecnológicos surgen exponencialmente, en la que no hay tiempo que perder, en la que el entorno y el mercado cada vez más exige profesionales capacitados en las últimas tecnologías, y nos piden estar preparados para trabajos que aún no existen.

Es la era de Acuario. El tiempo es un activo no renovable. Cada niño y niña debe tener conciencia de la enorme responsabilidad que tiene. Esta responsabilidad inicia con el compromiso del hogar. La escuela ya no solamente es la segunda casa. La Casa es hoy la primera escuela. De lo que ocurra en casa dependerá el aprendizaje de calidad de millones. No desperdiciemos la oportunidad. Aprendamos con disciplina, auto motivación y propósito. Nuestro futuro es nuestro presente.

El autor es directivo de Ayudinga y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación