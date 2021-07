Informe a la nación: repetitivo, sin aportes ni respuestas a la crisis

NINGUNA RUTA

Dos años después de haber llegado al poder, el presidente Laurentino Nito Cortizo le habló a la nación desde la Asamblea Nacional, con un discurso repetitivo y desprovisto de respuestas para los problemas nacionales, en momentos de incertidumbre por el segundo año de la pandemia.

Anuncios que hizo hace un año, frases de propaganda, temas que aborda en las apariciones públicas del día a día, marcaron su retórica. Cuatro mil 450 palabras en 14 páginas.

Aplaudió la estrategia para el combate de la crisis sanitaria por la Covid-19, sobre todo en las gestiones que hizo su gobierno para aumentar la capacidad hospitalaria y el manejo de Panavac-19, el programa de vacunación. “Pasamos de 175 a 698 [unidades de cuidados intensivos] y establecimos la Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales, la cual cuenta con 345 camas”, añadió.

Ponderó la adecuación de la Ciudad de la Salud, en “tiempo récord”, y el Hospital Covid, proyecto que costó $23.7 millones y que fue encargado a Constructora Riga Services, que propuso dos ofertas en menos de 45 días e incrementó el precio de equipos médicos con las mismas especificaciones.

Anunció que este mes llegan 1 millón de dosis de vacunas contra la Covid-19 y que hasta el momento se han aplicado 1,534,000 dosis.

Economía

Cuando el país esperaba un discurso con los detalles concretos de un plan de reactivación económica y los pasos pormenorizados que se tomarán para salir de la crisis, Cortizo obvió información relevante y ponderó planes de inversión que incluso arrancarán en dos años. Dijo, por ejemplo, que la Autoridad del Canal de Panamá invertirá $1,800 millones en el importante proyecto de recursos hídricos para uso de la vía interoceánica y el consumo humano, sin detallar que esto se concretaría entre 2023 y 2028, cuando él ni siquiera estará en el gobierno.

Así mismo, informó que a la fecha se han reactivado 172 mil 623 contratos, de los 284 mil 209 contratos suspendidos como consecuencia de la pandemia, lo que representa el 61% de la totalidad de las contrataciones.

Es decir, que todavía existen 111 mil 586 personas con contratos suspendidos, sin contar que muchos fueron reactivados para ser liquidados por el cierre o reducción de operaciones empresariales.

Consultores empresariales, como René Quevedo, han advertido que estamos ante la peor crisis económica y más grave catástrofe laboral de nuestra historia, por lo que era vital escuchar del presidente qué se haría al respecto. Ninguno de los planes de inversión mencionados en el corto plazo son capaces de absorber la mano de obra desocupada. El año pasado se perdieron 289 mil empleos y los empleos informales no agrícolas ya habían llegado a los 777 mil 162.

Cortizo se refirió en su discurso a las estimaciones de crecimiento hechas por organismos internacionales, que postulan a Panamá como una de las economías con mejor desempeño en la región en 2021. No obstante, no citó que las proyecciones tienen un efecto rebote estadístico debido a que parten de una base muy baja de 2020, cuando el país sufrió una de las caídas más profundas del mundo, según han señalado las propias calificadoras de riesgo.

El presidente mencionó datos de algunas actividades que empezaron a mostrar repunte como una muestra de reactivación. Citó, por ejemplo, un aumento en la producción de cemento gris y que durante el primer cuatrimestre aumentó el movimiento de contenedores en los puertos (8.5%), las exportaciones de la Zona Libre de Colón (21%) o las de sandía (25%). Pero indicadores macroeconómicos muestran un espectro más amplio de la economía y siguen reflejando debilidad. Por ejemplo, entre enero y abril los créditos nuevos desembolsados por el sistema bancario cayeron 17%, mientras que el índice mensual de actividad económica acumulado en el mismo período registra una caída de 5.83%.

El presidente Laurentino Cortizo justificó la prórroga del contrato de Panama Ports Company. #LaPrensaSecuestrada sigue informando en https://t.co/iitvXOqK1k pic.twitter.com/j7mVLNVXB8 — La Prensa Panamá (@prensacom) July 1, 2021

Mientras, el país no conoce el dato del producto interno bruto (PIB) del primer trimestre, que se vislumbra negativo, a pesar de que en el calendario de publicación de la Contraloría General de la República estaba previsto para ser publicado el 17 de junio, dos semanas antes del discurso presidencial.

En su discurso, el mandatario enlistó una serie de proyectos que estaban en fase de reactivación, otros que ya se habían adjudicado, así como obras que se licitarán en los próximos meses. En el desglose de proyectos, Cortizo nombró al menos 10 obras que ya estaban en ejecución o en proceso de adjudicación al momento que llegó al poder, como la conexión entre la cinta costera 3 y la calzada de Amador, y la ampliación de la carretera hacia el puerto de Vacamonte, entre otros.

También resaltó la reactivación de 139 proyectos a lo largo del país que generarán más de 4 mil puestos de empleos, tales como la carretera Pedasí-Los Asientos-Cañas, en Los Santos, y la carretera Cuesta de Piedra-Volcán, en Chiriquí. De todos los proyectos que heredó su administración, el único que no fue incluido en el plan de reactivación fue el cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Licitada y adjudicada en 2018, el proyecto, que representa una inversión superior a los mil 300 millones de dólares, no ha encontrado cabida en la administración Cortizo, que asegura que la obra no contaba con un financiamiento viable. Al parecer la suerte del cuarto puente quedó echada luego que el Gobierno decidió que la tercera línea cruzaría el cauce del Canal a través de un túnel, y no por los carriles centrales de la estructura metálica.

En total, Cortizo hizo referencia a 214 proyectos que representan una inversión estimada de mil 824 millones de dólares, esto sin contar el plan para rehabilitar 247 kilómetros de carretera a través del régimen de Asociaciones Público Privadas, por un estimado de mil 500 millones de dólares. El plan es entregar contratos de rehabilitación y mantenimiento por 10 años al sector privado.

De igual forma, aprovechó la ocasión para referirse a la extensión automática del contrato por 25 años entre el Estado y Panama Ports Company (PPC) y distanciarse de tal decisión. Cortizo enfatizó que la auditoría de la Contraloría concluyó que PPC “cumplió” con sus obligaciones. “La auditoría de la Contraloría concluyó que, efectivamente, se habían cumplido las cláusulas del contrato”, expresó, en medio de los cuestionamientos sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas en este procedimiento de renovación.

¿Rendición de cuentas?

En la parte final, habló de “cuentas claras” y transparencia. Puso como ejemplo el informe que semanalmente publica el Ministerio de la Presidencia. El informe al que se refiere se limita a cifras escuetas. No especifica empresas y precios pagados por las compras. Tampoco se conoce el criterio para seleccionar estas compañías.

Mencionó el sistema de cotizaciones en línea, disponible en Panamá Compra, para agilizar y transparentar el proceso. Pero, varias de las instituciones han omitido este paso y eso consta en el sitio digital de contrataciones públicas.

Dijo que todas las entidades que manejan fondos para atender la pandemia están obligadas, por ley, a rendir sus informes cinco días después de que el Consejo de Gabinete declare el fin del estado de emergencia, pero no dijo cuándo será eso.

El escándalo por los casos de maltrato y abusos a infantes en la albergues bajo la custodia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), y el proceso judicial por vacunaciones clandestinas también entraron en su discurso. “Presentamos oportunamente las denuncias”, dijo. Sin embargo, hay poca información sobre el avance de los procesos.

Lo último que se supo del caso Senniaf es que hay al menos 20 imputados, la mayoría personas que hacían oficios menores en los albergues. En el caso de la vacunación clandestina, hay un solo detenido: el vacunador, Matías Pérez Escudero.

Volvió a recordar el mecanismo que usó para escoger a tres magistrados de la Corte Suprema, y felicitó a los 175 mil ciudadanos que presentaron propuestas en medio del pacto del Bicentenario. Sin embargo, este diálogo no termina de convencer. Por estos días hay tres movimientos ciudadanos que recogen firmas para una constituyente paralela.

(Con información de Roberto González y Alex Hernández).