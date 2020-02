670 mil 792 personas pueden votar en la consulta para la playa

GOBIERNO LOCAL

Unas 670 mil 792 mil personas podrían votar en la consulta pública que llevará a cabo la Alcaldía de Panamá el próximo 11 de marzo para definir el futuro del proyecto de recuperación de espacios públicos y playas en Bella Vista y Calidonia.

Esto, a raíz de que el padrón del distrito de Panamá cuenta con 670 mil 792 electores.

El alcalde capitalino, José Luis Fábrega, informó que la consulta contará con la supervisión del Tribunal Electoral (TE), sin embargo, en esa institución afirman que el pleno (los tres magistrados) están estudiando y definiendo el rol que tendrán en el proceso, ya que el alcalde les hizo la solicitud apenas el pasado 5 de febrero.

“Nuestra participación depende de que se acepten nuestros planteamientos”, manifestó el magistrado Eduardo Valdés Escoffery a este medio.

Fábrega adelantó que el resultado de la consulta será vinculante y contará con un mecanismo de votación a mano alzada. Se haría, según el alcalde, en las calles 36 y 37, que están alrededor del edificio Hatillo, sede del Municipio de Panamá.

Dos calles para congregar a más de 600 mil capitalinos

A las 5:00 p.m.

La consulta para la obra promovida por la administración de Fábrega, a un costo de $120 millones, será a mano alzada, y el que no esté en el sitio a las 5:00 p.m. no votará. Así lo aseguró el propio alcalde en una entrevista que concedió a este medio.

“La consulta comienza a las 5:00 p.m., y el que llega posteriormente no podrá votar”, explicó.

El papel del TE

Pero, ¿cuál será el rol que tendrá el Tribunal Electoral (TE) en este proceso?

Por el momento, no hay nada claro, pues el alcalde de la capital visitó a los magistrado apenas el pasado miércoles 5 de febrero para solicitarles que supervisen la consulta.

Se reunió con los tres magistrados: Heriberto Araúz, Eduardo Valdés Escoffery y Alfredo Juncá. “El alcalde del distrito capital también pidió al TE el control de la votación y la presencia de delegados electorales. Igualmente, se contará con la participación de notarios públicos para que validen la transparencia del acto público”, informó el TE a través de un boletín de prensa.

Pese a esto, aún no se sabe cuál será el papel que tendrá la entidad electoral en el proceso. Consultado sobre el asunto, en el TE manifestó que el pleno (los tres magistrados) está analizando las condiciones de su participación en el evento.

Mientras, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery aseguró a La Prensa que la participación de ellos depende de que se acepten sus planteamientos.

“Estamos estudiando la ley que faculta a los municipios a llevar a cabo consultas”, añadió.

Hace ocho días, cuando cuando el alcalde anunció que pediría ayuda al TE para la consulta, momento en que aún no les habían planteado la propuesta, el magistrado Heriberto Araúz, presidente del organismo, se refirió al asunto: “No ha llegado a mi despacho [la propuesta del alcalde]. Cuando llegue, los magistrados nos reuniremos, analizaremos si esa petición es viable o no y si podemos colaborarle o no a la alcaldía. Tenemos que analizar de que se trata y ver de cuántas personas se está hablando. Es la capital. Es el distrito con más habitantes que tiene el país. Hay que esperar la petición y ver en concreto que es lo que solicita el señor alcalde y en qué tiempo, para ver si el Tribunal Electoral puede colaborarle en esto”, planteó.

¿Por qué no Bella Vista y Calidonia?

El que se convoque a todos los sectores de la capital para un proyecto que se realizará en dos corregimientos, no convence a algunos.

Representantes de corregimiento, que pidieron el anonimato, afirmaron que lo más sensato era hacer la consulta con los habitantes de Bella Vista y Calidonia, pues hacerlo con electores de todo el municipio implica una ambiciosa logística y mayores costos. Fábrega tiene su justificación: “La ley de descentralización te dice que la consulta se debe hacer en los corregimientos de incidencia [Calidonia y Bella Vista], pero como el dinero de la descentralización proviene del impuesto de inmueble, decidí hacerlo en todo el distrito. Tenemos más de 45 consultas con gremios hasta la fecha y 16 con juntas comunales”, aseguró.

El proceso

El artículo 84 del Decreto 10 de enero de 2017, que reglamenta la ley de Descentralización, dice que el municipio o corregimiento hará la convocatoria 30 días antes de la fecha escogida. Una vez los ciudadanos se reúnan en el lugar establecido, se anuncia el proyecto, el monto y la prioridad de ejecución, y luego los presentes votan a favor o en contra.

La norma dice, además, que “aprobados los proyectos, la administración local tendrá el deber de promover su ejecución”.

Por lo pronto, el Municipio de Panamá tiene asignado dentro de su presupuesto de rentas y gastos de este año una partida de $30 millones para esta obra. Así se desprende del presupuesto municipal para 2019, que asciende a $292.3 millones, incluyendo los montos correspondientes a la transferencia de impuesto de inmuebles, como lo establece la Ley de Descentralización.