87% de los afroamericanos que votaron prefirió a Biden

Análisis

Aunque hay un importante recuento manual de votos en Georgia y los abogados del presidente Donald Trump mantienen litigios contra los resultados electorales de varios estados, todas las estadísticas indican que Joe Biden será el 46º presidente de Estados Unidos.

Aunque Trump obtuvo el 57% del voto de las personas blancas que acudieron a las urnas, Biden logró el 87% del voto afroestadounidense, mientras que el voto hispano a favor del demócrata fue de 66%. Biden recibió el 56% del voto femenino.

En la categoría de votantes con ingresos superiores a $100 mil dólares, Trump ganó el 54%. Los datos de la National Election Pool confirman la fuerte división social que caracteriza al Estados Unidos actual.

¿Por qué existe tanta división en Estados Unidos?

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta graves crisis que amenazan tomar el control de su mandato, que empieza el 20 de enero del 2021. Por una parte, Biden deberá asumir el desafío sanitario de la pandemia del coronavirus y atender la consecuente situación económica que afecta su país. Mientras emprende las tareas de su administración, Biden tendrá que resolver el reto más importante de su mandato: gobernar un país marcadamente dividido.

La historia de Estados Unidos está delimitada por profundas divisiones. Desde su fundación en 1776, se empezaron a evidenciar las grandes diferencias entre los bandos que dieron forma a la naciente república. Mientras George Washington y sus seguidores proponían un gobierno central, fuerte y la neutralidad frente al conflicto entre la Inglaterra monárquica y la Francia revolucionaria, Thomas Jefferson y sus aliados proponían un mayor autogobierno de los estados y el apoyo a Francia, que había sido el respaldo de la lucha independentista de Estados Unidos. Jefferson fue el ideólogo del partido Demócrata.

En 1854, nació el partido Republicano como una respuesta a la inminente crisis política del país por el conflicto entre los estados norteños, que favorecían abolir la esclavitud, y los sureños, que la defendían. El conflicto se resolvería en una devastadora guerra civil que consolidó el poder del norte y el rencor del sur. Esa guerra dejaría como legado la cuestión irresoluta de la plena inclusión de los ciudadanos afroestadounidenses en la vida política y económica del país.

Las tendencias se revierten

Desde Abraham Lincoln hasta Theodore Roosevelt, el partido Republicano emprendió grandes luchas por la reforma política y económica de Estados Unidos. La vocación republicana era a favor de un gobierno central fuerte, el incentivo de la ciencia y tecnología, y la democratización del capital.

Mientras tanto, el partido Demócrata manejaba múltiples identidades: en el norte, élites educadas y reformistas sociales con una apertura a los inmigrantes; en el sur, los demócratas eran los terratenientes y pequeños empresarios que habían respaldado la esclavitud, y que luego de la abolición de ésta, mantenían a la población de raza negra en un estatus de ciudadanos de segunda clase.

El gran cambio surgió a principios del siglo XX, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial. Los republicanos azuzaron una fuerte campaña nacionalista contra los inmigrantes europeos, sospechosos de practicar distintas lealtades y, después de esa guerra, lograron modificar la Constitución para prohibir el consumo de alcohol, que, según el pensamiento protestante, era muy común entre los católicos italianos, irlandeses, alemanes, polacos y otros grupos inmigrantes. La gran crisis económica de 1929 y los llamados para abolir la Prohibición o la Ley Seca que tanta violencia y crimen habían causado, le abrió las puertas al partido Demócrata.

Otro enemigo, otra excusa para dividir

Aunque desde finales del siglo XIX, en Estados Unidos se hizo una dura batalla ideológica y a veces física contra las ideas socialistas y los movimientos de izquierda, no fue hasta finales de la Segunda Guerra Mundial que el estigma de comunista o simpatizante del comunismo se tornó en un mote que terminaba con carreras políticas, reputaciones académicas y hasta con matrimonios. El más exitoso de los practicantes de este arte político fue el senador republicano Joseph McCarthy. Los demócratas, por sus vinculaciones con sindicatos de trabajadores e intelectuales de origen inmigrante, se volvieron presa fácil de las acusaciones políticas.

Complicaba más este escenario que el presidente demócrata Harry Truman decidió integrar racialmente las fuerzas armadas de Estados Unidos, lo que molestó a muchísimos estadounidenses y le costaría al partido Demócrata la mayoría de los votos de las personas de raza blanca. Truman fue el último demócrata que ganó unas elecciones presidenciales con esta mayoría.

El partido Demócrata tuvo que abrirse y su historia se llenó de hitos: el primer católico presidente, el primer afroestadounidense presidente y la primera mujer afro-indo-estadounidense electa vicepresidenta. Estos hitos le han costado al partido Demócrata, ya que en la elección de 1960, al católico Kennedy se le cuestionaba su lealtad por su religión y, después de su asesinato, hubo amplios sectores que lo justificaban por su tolerancia al comunismo. Su sucesor Lyndon Johnson emprendió la mayor reforma legislativa para promover la igualdad racial en Estados Unidos. La apertura demócrata a la población negra permitió la llamada estrategia sureña de los republicanos, que convirtieron a los demócratas segregacionistas del sur, en nuevos republicanos. Esa alianza le funcionó al partido Republicano desde Nixon hasta Trump.

La demografía pasa la cuenta

Para el año 2050, la Oficina del Censo de Estados Unidos calcula que la población blanca de ese país no será la mayoritaria, si no que formará parte de la pluralidad de minorías. La elección del 2020 fue la primera en la que los denominados baby boomers y la generación X no fueron los principales segmento de los votantes, si no los llamados millennials y la generación Z. Esto sugiere que en las elecciones futuras, los temas ambientales, la cobertura de salud universal, la inclusión social y la inversión en ciencia y tecnología serán claves para decidir esos torneos electorales.

Sin embargo, las estructuras partidistas de ambas fuerzas políticas, en muchos estados de Estados Unidos, han manipulado la conformación de los equivalentes a nuestros circuitos electorales, y el costo excesivo de las campañas políticas beneficia principalmente a los funcionarios ya electos, por encima de los candidatos opositores.

La buena noticia para Biden es que aunque Donald Trump obtuvo el 57% del voto blanco, Biden logró la mayoría del voto femenino y, en algunos estados, hasta el 10% de los republicanos votaron por él. Aparentemente, Trump tiene las intenciones de presentarse como candidato para las elecciones del 2024. Si los números de participación de los jóvenes, las mujeres y las minorías son iguales o superiores a la elección del 2020, la presencia de Trump en el 2024 será una anécdota histórica.