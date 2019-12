‘Asamblea Nacional, rezagada en transparencia’

INFORME DEL PNUD

Por segunda ocasión, investigaciones hechas por un organismo internacional demuestran que la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá (AN) se encuentra entre los parlamentos menos transparentes de América Latina.

Esta vez, se trata de un diagnóstico elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acerca de la gestión y transparencia de la AN.

El PNUD señaló que la Asamblea Nacional no publica con suficiente antelación los temas a tratar en el pleno (orden del día), lo que impide a los ciudadanos interesados en algún tem El presidente del Legislativo, Rubén De León, presentó reformas al Reglamento Interno.

La participación ciudadana, la percepción de corrupción o de confianza, la actividad legislativa, la transparencia de la AN y sus diputados, así como los canales de comunicación, fueron algunos de los aspectos evaluados durante el estudio.

Anterior a este informe, la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa ya había revelado que la AN ocupó la quinta posición como la menos transparente entre los países de la región, obteniendo un índice de transparencia de 44%, seis puntos por debajo de la media.

ANÁLISIS DE TRANSPARENCIA

En base a la medición que hizo la Red a países de la región en el año 2013, más el resultado de la medición durante el año pasado, el PNUD concluye, en primera instancia, que en relación a los mecanismos de participación, atención ciudadana y rendición de cuentas, la AN lidera el grupo de los países rezagados.

La AN obtuvo en mecanismo de participación un 37%; esto es por debajo del promedio de la región que es de 45% y por encima de México, Venezuela, Bolivia y Argentina, países que según el PNUD registran los más bajos rendimientos en esta materia.

El segundo indicador, que hace referencia a la existencia de una oficina de información, la AN alcanza un 33%, teniendo como principales debilidades la imposibilidad de hacer seguimiento a las solicitudes de información que se hacen, ya sea vía web o presencial, además de la carencia de una ficha de atención. Nuevamente, Panamá se encuentra sobre los países ya mencionados, pero por debajo del promedio de la región (40%).

El tercer indicador es sobre la existencia de un mecanismo que resuelva los conflictos por solicitudes de información pública no respondidas o contestadas fuera de plazo. Igual que en la mayoría de los países de la región, en Panamá no existe un mecanismo que le permita a los ciudadanos reclamar la insatisfacción por las respuestas a solicitudes de información pública.

En el documento, el PNUD señaló que la difusión de la actividad parlamentaria “es importante para acceder a la información de los órganos legislativos e incidir en ellos”. En el caso de Panamá para este indicador, obtuvo el puntaje más bajo de la región con un 40%, por la carencia de contenidos de programación, y no de las sesiones legislativas.

Otro de los indicadores evaluados fue la publicación de información en la página web, en la que según el organismo, la AN tiene un estándar similar al que tenían el promedio de los órganos legislativos en la región de hace cuatro años.

El documento destaca que en ese sentido la AN de Panamá tiene un “buen volumen de información”, aunque la información más útil para el ejercicio de la participación ciudadana no se encuentre actualizada. Esto, además de que se carece de los perfiles de los diputados.

Entretanto, el PNUD aseguró que el indicador que analiza la Red sobre los canales de información y comunicación de los órganos legislativos “es muy simple”, ya que mide solo la existencia de blogs, foros de debate en línea y redes sociales como Facebook y Twitter.

Para el caso de Panamá, con la existencia de sus cuentas de Facebook y Twitter permiten alcanzar el 50% de cumplimiento, teniendo como brechas la existencia de blogs y foros en los que los ciudadanos puedan informarse o interactuar con los diputados.

Finalmente, en el indicador que evaluaba la publicación del trabajo territorial de los diputados, Panamá obtuvo un 0% de cumplimiento. El documento enfatizó que en la página web de la AN no es posible acceder sobre equipos de trabajo de los legisladores ni sobre sus sedes o trabajo territorial.

El PNUD destacó, además, que respecto al uso de los mecanismos de participación ciudadana por parte de los diputados existen brechas relacionadas con su cultura política, la que “necesita incluir con más fuerza el valor de la participación y la transparencia como centrales para el ejercicio de la autoridad democrática”.

PERCEPCIÓN CIUDADANA

Por medio de entrevistas y revisión de la prensa nacional que el organismo tuvo que hacer para el estudio, se pudo constatar la presencia de un clima general “desfavorable” para la AN en relación a la transparencia y participación ciudadana. De igual forma, internamente concluyen que los diputados no son proclives a la participación.

“En sus dispositivos institucionales se da cuenta de mecanismos todavía insuficientes para combatir la corrupción y generar condiciones de transparencia y participación ciudadana capaces de revertir la desconfianza ya instalada en la sociedad panameña”, fue otro de los aspectos que enfatizó la organización.

De hecho, el índice de percepción de corrupción que elaboró Transparencia Internacional en el año 2015 ubicó a Panamá en el lugar 72 del ranking global, junto con El Salvador, Mongolia y Trinidad y Tobago.

Comparativamente, la confianza en la AN es baja en relación a la de la ciudadanía en otras instituciones públicas como los medios de comunicación, la Iglesia y otros sectores.

INICIATIVAS CIUDADANAS

Según el estudio, desde que se creó la Dirección Nacional para la Promoción de la Participación Ciudadana en el año 2001, se han presentado 478 iniciativas desde la ciudadanía a la AN, un número relevante para el organismo, ya que representa un promedio anual de casi 30 propuestas (desde el año 2000 cuando solo era conocida como Unidad de Promoción Ciudadana hasta 2015). Pero, agregan, la técnica legislativa es una barrera a la participación, ya que solo el 44% de las iniciativas superan la viabilidad.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Según el PNUD, se esperaría que una norma obligara a publicar todos los asuntos que serán tratados en el pleno, con la antelación suficiente que permita la asistencia de los ciudadanos. No obstante, el artículo 103 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la AN solo obliga la publicación de este documento en la puerta de la sala de reuniones, no en la página web u otros medios.

En relación a la publicación del registro de la actividad del pleno, el documento agrega que tampoco existe una normativa en el Reglamento Interno.

Y, en cuanto a la oportunidad con que la AN publica el documento de las actas de las sesiones del pleno, demostraron que Panamá presenta “un importante rezago” respecto de los otros países que hacen esta publicación. Normalmente, la mayoría de ellos no tarda más de 72 horas, pero en Panamá se demoran hasta más de dos semanas en ser publicadas.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA DE LAS COMISIONES

El PNUD resaltó que el trabajo de las comisiones en cualquier Asamblea es de suma importancia, pues se trata de la instancia de producción legislativa por excelencia.

Para el organismo, se esperaría que se publicaran en el sitio web la conformación de cada comisión, así como sus empleados administrativos, sin embargo, en Panamá solo se encuentra publicado un documento con el listado de diputados por comisión de acuerdo con la legislatura vigente.

Asimismo, explican que existe un documento que sintetiza la tabla de proyectos que tratará cada comisión, pero la publicación de este documento, según el PNUD, carece de información anexa como lo son los proyectos en discusión.

En relación a la publicación de la actividad en las comisiones, las investigaciones indicaron que la página web de la AN tiene actas de comisión del año 2015 como las más recientes.

Respecto a la asistencia de los diputados a las sesiones de comisión, solo se presenta un resumen mensual que identifica a cada diputado por comisión, según el número de asistencias y ausencias.

CANALES DE COMUNICACIÓN

En el estudio señalan que Panamá tiene una población de más de 3 millones 500 mil personas y, según el Banco Mundial, solo el 44% son usuarios de internet, lo que representa un potencial importante para lograr una efectiva difusión del trabajo parlamentario por parte de la AN.

El PNUD señaló que el uso masificado de las tecnologías de información y comunicación por parte de la ciudadanía no tienen impacto, si las instituciones públicas no son capaces de ofrecer la información para que los ciudadanos realicen juicios de las decisiones y actividades que desarrollan.

En el estudio se explica que en el sitio web de la AN se podían destacar los perfiles de los diputados, sus principales actividades, sus votaciones, sus asistencias, así como su hoja de vida y biografía.

“Se ha desaprovechado la oportunidad que ofrece el sitio web de la AN para que los diputados puedan publicar ahí columnas de opinión, datos de contacto o las iniciativas que han presentado a discusión”, indica el análisis.

RECOMENDACIONES

Modificar la legislación y la normativa existente; fortalecer la estructura de la Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana así como de las oficinas regionales; incentivos económicos al logro de gestión; mejoras al sitio web y el canal de televisión; establecer una política de datos abiertos; crear perfiles de diputados en el sitio web el cual contenga la información de sus sueldos, asistencias y datos de contacto; publicar los aspectos administrativos; mejorar los procesos de solicitudes de información pública; modificaciones al Reglamento Orgánico del Régimen Interno y mejorar los tiempos de publicación de las actas de sesiones del pleno, fueron algunas de las recomendaciones del PNUD.

reacciones

El informe del PNUD, el cual fue elaborado desde el pasado mes de mayo y que aún no ha sido publicado oficialmente, fue entregado en diciembre pasado al presidente del Legislativo, Rubén De León.

Posterior a esto, el pasado 10 de enero, De León presentó un proyecto de ley que reforma artículos de la Ley 49 de 1984, que adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la AN.

Entre los cambios propuestos, está el de aumentar una hora las sesiones del pleno, es decir, cinco horas en lugar de cuatro, en un horario comprendido de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., de lunes a miércoles, y los jueves de 9:30 a.m. a 2:30 p.m..

En cuanto a las sesiones de la comisión de Presupuesto, se propone eliminar su carácter reservado con excepción de aquellas que traten temas relacionados con la seguridad nacional.

Las actas de las comisiones y del pleno, una vez corregidas, serán publicadas en la página web de la Asamblea Nacional.

Además, se sugiere modificar el artículo relacionado con las licencias de los diputados al establecer un término específico de hasta una semana por cada mes de sesiones.

Pese a que el diputado y primer vicepresidente de la AN, Luis Eduardo Quirós, asegurara a este medio que el informe fue entregado también al resto de los diputados el mismo día que De León presentó el proyecto de ley, diputados de diferentes bancadas aseguran no tener conocimiento del informe. Tal es el caso del panameñista José Luis Varela y el diputado del partido Molirena, Francisco Alemán.

Mientras, Juan Diego Vásquez, miembro de la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia, indicó estar “complacido que otras organizaciones de la talla de la ONU se hayan sumado a investigar a la Asamblea Nacional de Panamá y a darse cuenta de las fallas que existen actualmente en términos de transparencia y participación ciudadana”.