Acciones contra el dengue se trasladan a El Chorrillo

VíA RáPIDA

SALUD. El director de la Región Metropolitana de Salud, Jorge Hassán, informó que el próximo operativo para combatir el dengue será en El Chorrillo. No obstante, a diferencia del trabajo que han efectuado en otros sectores, en esta comunidad no solo llevarán programas de prevención y control del vector, sino que recogerán basura y limpiarán las veredas. Hassán explicó que no solo hallan larvas del vector en el agua potable que recogen las personas, sino también en aguas acumuladas en las calles.