Panamá, 14 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    ODEBRECHT PANAMÁ

    André Rabello, uno de los delatores de la operación Lava Jato

    El director de la filial de Odebrecht en Panamá, André Rabello, figura en una lista de delatores divulgada por un diario carioca. En Panamá, la empresa guardó silencio.

    Rolando Rodríguez B.
    André Rabello, uno de los delatores de la operación Lava Jato
    André Luiz Campos Rabello

    El hombre clave de Odebrecht en Panamá, André Rabello, aparece, según el diario Estadao, de Río de Janeiro, Brasil, en la lista de delatores que cooperará en las investigaciones del Ministerio Público Federal de Brasil, en la llamada Operación Lava Jato.

    +info

    ‘Delatores clave’ tienen vínculos con Panamá

    Al igual que otras veces, Odebrecht Panamá ni confirmó ni negó la versión del diario carioca, diciendo que “no se manifiesta acerca de temas vinculados con la investigación de Brasil”.

    El acuerdo de delación premiada obliga a los delatores a decir todo lo que saben sobre las actos ilícitos de la empresa, en especial el pago de coimas.

    Otros ejecutivos de la División de América Latina y Angola de Odebrecht figuran en la lista de delatores, incluyendo a los tres vicepresidentes de Odebrecht Panamá: Luiz Antonio Mameri, Marco Faria Da Silva y Benedicto Barbosa Da Silva.

    Otro delator, Marco Antonio Vasconcelos Cruz –expresidente de Odebrecht República Dominicana– también está en la lista.

    Su importancia para Panamá es que tuvo contactos –vía correo electrónico– con el expresidente del grupo Marcelo Odebrecht, en los que daba a entender que uno de los pliegos de las licitaciones del saneamiento de Panamá“habría sido montado [armado] por la misma empresa”, afirma Estadao.

    Rolando Rodríguez B.

    Asesor de investigaciones periodísticas.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • IMA informa los puntos de las agroferias del martes 13 de enero y los precios actualizados. Leer más
    • Condenan a exfuncionarios del Banco Nacional por peculado en préstamos de viviendas. Leer más
    • ‘¡Se llevaron a Maduro y a Cilia!’: BBC Mundo reconstruye la noche en la que Estados Unidos bombardeó Caracas. Leer más
    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026 comienza hoy: pasos y requisitos para postular. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más