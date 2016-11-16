André Rabello, uno de los delatores de la operación Lava Jato

El director de la filial de Odebrecht en Panamá, André Rabello, figura en una lista de delatores divulgada por un diario carioca. En Panamá, la empresa guardó silencio.

El hombre clave de Odebrecht en Panamá, André Rabello, aparece, según el diario Estadao, de Río de Janeiro, Brasil, en la lista de delatores que cooperará en las investigaciones del Ministerio Público Federal de Brasil, en la llamada Operación Lava Jato.

Al igual que otras veces, Odebrecht Panamá ni confirmó ni negó la versión del diario carioca, diciendo que “no se manifiesta acerca de temas vinculados con la investigación de Brasil”.

El acuerdo de delación premiada obliga a los delatores a decir todo lo que saben sobre las actos ilícitos de la empresa, en especial el pago de coimas.

Otros ejecutivos de la División de América Latina y Angola de Odebrecht figuran en la lista de delatores, incluyendo a los tres vicepresidentes de Odebrecht Panamá: Luiz Antonio Mameri, Marco Faria Da Silva y Benedicto Barbosa Da Silva.

Otro delator, Marco Antonio Vasconcelos Cruz –expresidente de Odebrecht República Dominicana– también está en la lista.

Su importancia para Panamá es que tuvo contactos –vía correo electrónico– con el expresidente del grupo Marcelo Odebrecht, en los que daba a entender que uno de los pliegos de las licitaciones del saneamiento de Panamá“habría sido montado [armado] por la misma empresa”, afirma Estadao.