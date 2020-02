Cataluña y la viabilidad de su independencia

REFERÉNDUM

La consigna es que cada uno de los 2 mil 315 puntos de votación distribuidos por toda Cataluña para el referéndum sobre la independencia, suspendido por el Tribunal Constitucional, permanezcan cerrados hoy. Pero será complicado.

Los Mossos d’Esquadra, la Policía regional catalana, apoyados por los 10 mil agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, estuvieron haciendo desde primera hora de ayer comprobaciones en dichos centros para saber si hay actividad. Muchos estaban ocupados por familias o activistas que están a favor de la votación.

Desde el pasado martes se comenzó a identificar a los responsables públicos que iban a facilitar los colegios y centros cívicos habilitados para la votación ilegal. La multa para los llamados colaboracionistas puede llegar hasta 12 mil euros. Anteriormente, la Guardia Civil –bajo mandato judicial– secuestró más de 11 millones de boletas que debían servir para la consulta y bloqueó más de 140 páginas webs de apoyo al referéndum.

En este contexto se hace muy difícil que la votación cumpla con las mínimas garantías. Por ejemplo, no hay previsto un número mínimo de votantes que dé validez al resultado. “Los partidos que están en contra del referéndum han llamado a sus electores a no participar en lo que consideran una votación ilegal. De manera que, prácticamente, solo los votantes del sector independentista se van a expresar, lo que dará un resultado favorable a los independentistas, considera el estudioso de asuntos hispánicos Jean Jacques Kourliandsky.

Pero lo que realmente preocupa no es lo que sucederá hoy, sino cómo podrá la política cerrar esa herida abierta en la sociedad.

“Lo que es frustrante es que en democracia haya un escenario donde unos actores políticos violen las reglas constitucionales y los otros hagan uso de la fuerza para hacer respetar la ley. Hay voces que llaman al diálogo, pero es demasiado tarde”, manifestó Kourliandsky.

Si Cataluña firmase una declaración unilateral de independencia –algo que no ha descartado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si no consiguen poner en pie la votación– se complicaría su situación, no solo en España, sino también en toda Europa.

La Unión Europea señala en su artículo 4 del Tratado que “respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial”. Cataluña no está contemplada como tal, lo que implicaría que debería negociar su adhesión como un nuevo Estado y su entrada debería ser aprobada por unanimidad de todos los países miembros, incluida España.

Desde un punto de vista económico, la salida de Cataluña de la Unión Europea –mercado natural para los productos catalanes– causaría graves perjuicios para las empresas exportadoras.

“Cataluña perdería el acceso libre y prácticamente ilimitado a los mercados europeos. Tendría que salir de la zona euro y crear su propia moneda. Y se cerraría el acceso a la financiación internacional”, consideró Raymond Torres, director de Coyuntura y Estadística de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

“El nuevo Estado tendría que crear su propio sistema fiscal a largo plazo; todo depende de si Cataluña consigue restablecer las relaciones económicas existentes y de conservar la excelencia de su nivel tecnológico y de capital humano”, añade Torres.

Además, una ruptura con España provocaría un seísmo económico en Cataluña a corto plazo. “La producción se desplomaría por la fuerte interconexión con el resto del país. Uno de cada tres euros que produce Cataluña se vende en otros territorios de España”, subraya el experto economista.

Cataluña es la comunidad autónoma con un nivel más elevado de deuda pública, con 75 mil 443 millones de euros, una cuantía que supone casi el 30% del total que deben el conjunto de las regiones (279 mil 264 millones), según las últimas estadísticas del Banco de España, que contienen datos de la deuda regional desde el año 2000, en términos de Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) y hasta el primer trimestre del presente ejercicio 2017.

Para Torres, en caso de secesión, Cataluña heredaría “una deuda pública en euros (la propia, así como su parte de la deuda del conjunto de España), que seguramente excedería un año de producción nacional”. “Su gobierno se vería en la incapacidad de asumirla, por su nivel elevado y por no disponer de acceso a los canales de financiación que permite la pertenencia a la zona euro. El peligro sería un impago de la deuda. De otro lado, Cataluña tendría que crear su propio sistema fiscal”, reitera finalmente.

El centro de Barcelona lleva días convertido en un escenario de protestas multitudinarias, mientras que los preparativos de la Generalitat y las entidades secesionistas para poder llevar a cabo el referéndum –suspendido por el Tribunal Constitucional– se alternan con las diligencias judiciales para extinguirlo. La tensión social es altísima.