Coneaupa está en acefalía

Representantes del organismo anunciaron una convocatoria para llenar la vacante dejada por Paredes de Vásquez, quien ahora es la ministra de Educación.

El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) se encuentra en acefalía tras la designación de su secretaria ejecutiva, Marcela Paredes de Vásquez, como ministra de Educación.

El representante de las universidades privadas ante el Coneaupa, Ricaurter Martínez, explicó que para corregir esta situación los miembros del organismo deben abrir una convocatoria para escoger al profesional que ocupará la vacante.

Indicó que el llamado para elegir al reemplazo de Paredes de Vásquez debe hacerse lo antes posible, porque hay procesos de acreditación de universidades en trámite y de carrera pendientes.

Para Martínez, el profesional que ocupe el puesto de secretario ejecutivo de la agrupación debe escogerse antes de que finalice este mes.

No obstante, este proceso de selección está normado en el artículo 7 de la Resolución No. 4 de 20 de junio de 2011, el cual establece la conformación de una comisión técnica para escoger a los tres candidatos que obtuvieron mayor puntaje en la convocatoria.

El acápite de este artículo señala que “los aspirantes que aparezcan en la lista final de elegibles y no hayan sido elegidos para cubrir el cargo, quedarán disponibles, para la cobertura del cargo convocado, si la persona seleccionada renuncia al nombramiento, o si se produce la extinción o suspensión de su relación laboral por cualquier otra causa conforme a derecho”.

En tanto, la secretaria de la Comisión Técnica de Fiscalización, María de Benavides, reconoció que el organismo está en acefalía.

Sin embargo, Benavides manifestó que se tomarán el tiempo necesario para hacer la convocatoria, con el propósito de que sean muchos los profesionales que aspiren a presidir el Coneaupa.

Paredes de Vásquez reemplazó en el cargo a Mariana de McPherson, a quien se le venció su período el 16 de enero de 2013.