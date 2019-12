‘Corte rehúye investigaciones’

EXPEDIENTES DE DIPUTADOS

Los casos penales de diputados que fueron sentenciados administrativamente por el Tribunal Electoral (TE), por el uso de recursos del Estado con el fin de favorecerse políticamente en las elecciones de 2014, podrían quedar impunes tras sentarse un precedente con el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que archivó el expediente relacionado contra el diputado santeño Carlos Tito Afú por faltas electorales.

Luego de anular las elecciones en varios circuitos electorales en 2014 al comprobar que se usaron recursos del Estado en la campaña, el TE compulsó copias de los expedientes a la CSJ de aquellos casos de los diputados procesados que ganaron en una segunda votación.

Se enviaron copias de los expedientes de los diputados Afú, Mariela Vega, Héctor Aparicio, Miguel Fanovich, Noriel Salerno y Manuel Cohen.

Mediante una resolución del 30 diciembre de 2015, pero que se hizo público recientemente, el pleno de la CSJ rechazó la compulsa de copias del caso del diputado Afú.

Los magistrados consideraron que el TE envió o compulsó copias de un proceso administrativo ya concluido y sin promover una denuncia o una querella.

El fallo de la CSJ establece que el TE no sustentó los motivos o fundamentos para compulsar este expediente “de forma que nos permita advertir de forma preliminar qué hecho con apariencia de punible amerita una investigación formal”.

El resto de los expedientes tiene similares características al de Afú y son el resultado de investigaciones iniciadas a partir de mayo de 2015.

La proclamación de Afú como diputado fue impugnada por el perredista Ovidio Díaz, su principal contrincante en el circuito 7-1 (Las Tablas, Pocrí, Guararé y Pedasí) en Los Santos, quien lo denunció por el supuesto uso de recursos del Estado con fines políticos.

El 2 de octubre de 2014, el TE emitió un fallo en el que anuló la elección de Afú y convocó a nuevas elecciones en 15 mesas de esa circunscripción electoral.

El TE sentenció que “se violó la libertad y honradez del sufragio popular en la elección de diputado en el circuito 7-1 en 15 mesas impugnadas por el manejo de fondos y recursos públicos”.

Los magistrados concluyeron que quedó en evidencia el uso de más de $4.1 millones de fondos estatales por parte de Afú durante la campaña política.

De este dinero, destacaron el uso de $1.4 millones provenientes del Programa de Ayuda Nacional (PAN) para el Proyecto de Interés Social Comunitario, en el que “el impugnado tuvo a su exclusiva y entera disposición bienes adquiridos con fondos públicos obtenidos de transferencias hechas por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas”.

Mientras que, cerca de $2.7 millones fueron desembolsados de una cuenta en el Banco Nacional de Panamá para la Alcaldía de Río de Jesús, en Veraguas, “para beneficiar a electores y juntas comunales en el circuito 7-1”.

Al no existir una norma que impidiera a Afú a volver a correr para una nueva elección, este participó y ganó la curul del 7-1.

Analizan fallo

El magistrado del TE, Eduardo Valdés Escoffery, al ser consultado sobre la decisión de la CSJ, dijo que en su momento el pleno del TE hará una revisión exhaustiva del documento.

“El Tribunal Electoral todavía no ha hecho un estudio completo del fallo, tendremos que analizarlo, hemos visto comentarios y extractos; pero en la medida en que completemos ese estudio podremos a nivel del pleno emitir un comentario si es que es necesario o no”, precisó.

Sostuvo que el fallo lo que sí deja claro es que es la CSJ a la que le compete juzgar a los diputados, contrario a la postura inicial de que le correspondía al TE.

“Ellos decían que en delitos electorales no tenían competencia y nos estaban enviando los expedientes y nosotros se los remitíamos de vuelta, esto confirma de que la voluntad del pleno de la Corte es corregir el rumbo y aceptar que son competentes para conocer de delitos electorales en aquellos casos en que se vea involucrado un diputado o un suplente de diputado”, precisó.

Corte debe investigar

Para el exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado “es obvio que la Corte está rehuyendo responsabilidades de hacer las investigaciones”. “El Tribunal Electoral no tiene necesariamente que hacer denuncias. Lo que la Corte sí tiene que hacer es investigar a los diputados”, enfatizó.

En tanto, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), afirmó que estos casos en los que se comprobó el uso de recursos del Estado para uso político quedarán impunes.

Manifestó que hay una flagrante impunidad. “Seguramente estos caso quedarán impunes y abonarán a la desconfianza en la justicia y a ese sentimiento de que en Panamá no pasa nada”.

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, consideró que todos estos casos quedarán en nada.

Álvarez culpó al fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, al no llevar en tiempo oportuno la acusación contra los diputados que fueron electos. “Él fue quien debió acusar a todos estos funcionarios que usaron recursos del Estado ante las autoridades penales correspondientes. En el caso de los diputados electos en segunda vuelta, debió hacer la acusación en la Corte Suprema de Justicia y en el caso de los que no fueron electos, debió hacer las acusaciones penales correspondientes. Sencillamente no hizo su trabajo”.

Expresó que aun cuando los magistrados del Tribunal Electoral remitieron las copias de los expedientes, la Corte Suprema debió investigar. “Las pruebas ya estaban en la investigación administrativa, ¿qué más pruebas necesitaban?”.