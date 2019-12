Cortés denunciará al contralor

Este medio llamó al celular de la exministra de Trabajo Alma Cortés, y se le dejaron mensajes, pero no respondió. En su lugar se localizó a su abogado Alejandro Pérez, quien informó que aún no ha tenido acceso al expediente, lo que le priva del derecho a la defensa de su representada, y por ello señaló que no podía dar detalles de los señalamientos contra la exfuncionaria.

Pérez anunció que en los próximos días interpondrá una denuncia contra el contralor de la República, Federico Humbert, por supuesto abuso de autoridad, tras dar a conocer a los medios de comunicación la declaración de bienes patrimoniales que hizo la exministra a su entrada y salida del cargo.

“Esto es de estricta confidencialidad y de acceso restringido, porque ponen en peligro su seguridad, si no que explique por qué los ministros de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, de la Presidencia, Álvaro Alemán, y el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, no dieron a conocer su declaración de bienes patrimoniales”, indicó.

Al ser interrogado del por qué la exministra habría omitido información y en otros casos alterado cifras de bienes en su declaración de bienes patrimoniales, el abogado respondió que esas posibles faltas se podrían convertir en un tema de carácter administrativo, por lo que serían objeto de una sanción de esta índole y no de tipo penal.

Sobre el uso de fundaciones y sociedades para transacciones bancarias, Pérez dijo que Cortés era parte de esas sociedades y podía disponer de sus recursos como mejor le pareciera.