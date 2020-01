Dinero fácil y rápido en el Programa de Ayuda Nacional

INVESTIGACIÓN EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

El anuncio de que había disponible 45 millones de dólares para la alimentación de niños de escuelas públicas y de escasos recursos despertó el hambre de quienes manejaron estos millonarios fondos.

+info

Desde principios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009–2014) ya se hablaba de reemplazar la galleta nutricional, la crema y la leche que se les daba a los estudiantes por otro tipo de alimentos.

Y lo que llegó fue comida deshidratada. En enero de 2010, la noticia la daba a conocer el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, en conferencia de prensa. “Queremos hacer un cambio para mejorar la alimentación de nuestros estudiantes y garantizar que asistan a la escuela”, enfatizó entonces.

A su lado estaban sus entonces colegas de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino; Educación, Lucy Molinar; y de Salud, Franklin Vergara.

Aunque Papadimitriu describía las bondades del nuevo alimento –que proporcionaría “350 kilocalorías y nueve gramos de proteína, ideal para el desarrollo infantil”– ninguno de ellos quería probar la comida. El agua se convirtió en el mejor aliado en la degustación de aquel plato de comida de aspecto repulsivo.

Su olor no despertó el apetito de los presentes, pero sí el de los que ya saboreaban el millonario negocio que pronto se cocinaría.

PLATA POR DELANTE

Pocos meses después de tomar posesión Martinelli, el comerciante Rubén De Ycaza se reunió con un representante de la empresa brasileña Prativita para proponerle el negocio de la comida deshidratada en Panamá, narró una fuente allegada a las negociaciones.

El comercio del producto no solo era prometedor –dijo la fuente–, sino que supuestamente contaban con Javier Pariente, un “amigo personal” de De Ycaza.

Pariente había sido vicepresidente ejecutivo en Importadora Ricamar (razón social del Súper 99), pero además fue nombrado en varios cargos en el pasado gobierno como gerente de Panamá Pacífico, por ejemplo, entre otros cargos. Actualmente, aparece en varias sociedades anónimas con Martinelli y su familia.

De acuerdo con la fuente, Pariente “llevó la muestra del producto a la Presidencia”, y a los pocos días se anunciaba la degustación pública de la comida en la Presidencia.

“Primero se acordó que los fondos serían [canalizados] a través del Ministerio de Desarrollo Social, pero se canceló porque el presupuesto era tan alto que esa entidad no podía hacerlo”, narró la fuente.

Luego se intentó que la compra se hiciera a través del Ministerio de Educación porque, precisamente, la comida se distribuiría a los estudiantes. Pero el problema, añadió, seguía siendo el presupuesto.

La entidad que contaba con esos recursos y sin el requisito de tener que hacer frente a tanto papeleo era el Programa de Ayuda Nacional (PAN), a cargo en ese momento de Giacomo Tamburrelli. “Todo este proceso tomó pocos meses”, afirmó la fuente.

La informante –que prefirió su anonimato por temor a represalias– dijo que pusieron manos a la obra en un negocio que prometía dinero rápido, fácil y sin problemas.

Para concretar el millonario negocio, nació a la vida jurídica panameña Lerkshore International Limited. Esta sociedad, inscrita en el Registro Público el 25 de marzo de 2010, fue creada en Islas Vírgenes Británicas en 2008. A partir del 16 de marzo de ese año, su nuevo presidente sería Rubén De Ycaza.

Pocos días después, el 31 de marzo de ese año, se inscribió la sociedad en el portal electrónico gubernamental “PanamaEmprende”.

Todo iba bien, dijo la fuente, “el precio de la comida se elevó en un 100% para el PAN”, así que para el 16 de abril de 2010 se nombró a Ángel Famiglietti como “coordinador de proyectos nutricionales” en el PAN, con un salario de 2 mil dólares.

“Él estaría a cargo del programa, porque así lo pidió Rubén De Ycaza, a fin de acelerar todo el proceso con giras a los centros escolares y ser sus ojos y oídos”, afirmó.

Como supuesta recompensa, añadió la fuente, “se le entregó como primer pago una Tucson del año, color blanca, la cual fue pagada con un cheque de Lerkshore International”.

No fue lo único que recibió, dijo la fuente. Se le entregó “dinero y un automóvil marca Audi Q7 del año 2013”.

Y ya antes de que se firmara el contrato, el PAN estaba distribuyendo la comida en las escuelas. Los primeros reportes sobre la comida no fueron alentadores. Los niños que ingirieron los alimentos mostraron un cuadro de intoxicación con vómitos, diarrea y alergias.

A pesar de ello, el 10 de diciembre de 2010 se firmaba el contrato entre Tamburrelli y De Ycaza por unos 44.9 millones de dólares.

El contrato permitía ser extendido o prorrogado. Además, que la empresa “tendrá derecho a solicitar pagos adicionales por aumento en los costos producidos...”.

El documento incluía una cláusula que permitía a la empresa recibir un pago anticipado de más de 15 millones de dólares para la ejecución del proyecto, el cual sería pagado a través de cheque o transferencia local o internacional.

VERTIGINOSO PROGRESO

Este punto se cumplió a cabalidad en la víspera de la Navidad de 2010. La Contraloría transfirió 15.6 millones de dólares a Lerkshore International a través de Citibank N.A. (ver facsímil).

Pero ese no sería el pago adelantado que exigía el contrato, debido a que, de acuerdo con informes de la Contraloría, Lerkshore habría recibido más de 17 millones de dólares entre mayo y junio de 2010. Una de ellas, otra transferencia internacional.

La prosperidad para De Ycaza se materializó prontamente. El 15 de agosto de 2011, él y su esposa compraron una residencia en Miami, Estados Unidos. También cambiaron su residencia en Betania. El Ministerio Público sospecha que la pareja compró un terreno en el sector de Dos Mares, donde presuntamente construyen una lujosa casa.

RESTAN IMPORTANCIA

Una fuente de la Fiscalía Segunda Anticorrupción informó que se le cautelaron 4 millones de dólares a De Ycaza en cuentas en el Tower Bank y en el Balboa Bank and Trust, al tiempo que se le formularon cargos por el delito de estafa.

Al ser consultado sobre la investigación en su contra, De Ycaza indicó que “mis abogados me tienen prohibido dar declaraciones”, por lo que no fue posible hablar de sus casas y cuentas bancarias.

El que sí habló fue Javier Pariente. Negó vinculación alguna con Lerkshore, aunque aceptó su amistad con De Ycaza: “Es amigo mío. Lo conozco desde hace más de 40 y pico de años, crecimos juntos”, afirmó.

La Prensa preguntó a Pariente si había llevado la comida deshidratada a la Presidencia. “Eso no es tan así”, respondió, pero no dijo nada más. Añadió que supo de la degustación en la Presidencia, pero que no participó.

“Usted ya está preguntando demasiado, y yo, la verdad, no tengo nada que ver con ese tema y hasta aquí llega la conversación”, cortó Pariente, no sin antes mencionar que nadie lo ha vinculado hasta este momento con el millonario contrato.

Otro que habló fue Famiglietti, pero para calificar de “morbo” la investigación de la fiscalía y de los medios de comunicación.

Famiglietti, quien dijo haber llegado al PAN de la mano de Papadimitriu, dijo que su verdadero cargo en esa entidad era jefe de Nutrición. “Papadimitriu me escogió por mi capacidad. Y sí, soy del Partido Cambio Democrático”, subrayó.

Dijo que ya rindió declaración en el Ministerio Público, pero considera que “la investigación no va a avanzar más, porque se va esclarecer la actividad”.

Se intentó conocer la versión de Papadimitriu, pero el exministro indicó que en los próximos días daría una declaración sobre el tema.

La Fiscalía Segunda Anticorrupción formuló cargos por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y ordenó la indagatoria del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli. Fuentes del despacho judicial informaron que el exfuncionario ya fue notificado de los cargos, que guardan relación con una investigación iniciada de oficio por la compra, con supuestos sobrecostos, de comida deshidratada para escuelas públicas del país, a través de un contrato de 44.9 millones de dólares, adjudicado en 2010 a la empresa Lerkshore International Limited. Además, la fiscalía formuló cargos por la supuesta comisión del delito de estafa a Rubén De Ycaza Arias, representante de Lerkshore International Limited.

De Ycaza Arias también fue notificado a fin de que comparezca a rendir declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Lizzett Chevalier (ver nota principal).



La investigación fue iniciada, de oficio, el 21 de julio de 2014, como consecuencia de una denuncia anónima en la que se adjuntó, en copia simple, información referente al Proyecto 48910 del PAN, denominado “Compra de Alimentos Deshidratados para el Almuerzo Universal de las Escuelas Públicas a Nivel Nacional 2011”, o “Nutriescuela”. De acuerdo con las fuentes, la fiscal también remitió oficios a diferentes entidades públicas, en los que solicitó información relacionada con la investigación.



Entre las instituciones contactadas, figura la Dirección General de Contrataciones Públicas, a la que se pidió copia autenticada del pliego de coargos del acto público; y la Contraloría General de la República, que hizo la auditoría del proyecto del PAN. Este es uno de los cuatro procesos que adelanta la Fiscalía Segunda Anticorrupción por supuestas irregularidades en la pasada administración del PAN, otro de cuyos exdirectores, Rafael Guardia Jaén, está detenido desde el pasado 17 de noviembre.

Olmedo Rodríguez Campos