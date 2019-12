Disidentes desestiman expulsión

CAMBIO DEMOCRÁTICO

Varios de los diputados del partido Cambio Democrático (CD), que el pasado 1 de julio votaron para que el perredista Rubén De León fuera reelecto como presidente de la Asamblea Nacional, le restaron importancia ayer al proceso disciplinario de expulsión que les abrió el fiscal de ese colectivo, Tomás Martinelli.

Los diputados disidentes coincidieron en que no temen al proceso y que este se encuentra “viciado de irregularidades”. Incluso, señalaron que no han sido notificados de esta investigación disciplinaria.

El 1 de este mes, el fiscal de CD abrió un proceso disciplinario contra los 16 diputados que votaron por De León, y el pasado lunes el colectivo informó sobre el proceso de revocatoria de mandato emprendido contra Yanibel Ábrego, segunda vicepresidenta del Legislativo; y Raúl Hernández, quien durante el periodo pasado asumió dicho cargo.

La diputada Marylín Vallarino, por ejemplo, manifestó que “las decisiones en la Asamblea son exclusivamente de los diputados”. “Los partidos tienen que hacer el trabajo de oposición (...) las decisiones las toma la mayoría, la mayoría manda (...) que nos expulsen ”, dijo.

“A mí nadie me va a imponer nada (...) yo me entero de las cosas por los medios de comunicación. El partido no me ha informado que me está investigando”, agregó.

Otro que volvió a hablar sobre el asunto fue el diputado Raúl Hernández, quien esta vez aseguró que van a probar con elementos legales que no hay sustento para que se lleve adelante la revocatoria de mandato.

Opinión similar tienen Dana Castañeda y Vidal García, quienes manifestaron que ellos tampoco temen a la investigación que se les sigue.

Por su parte, Hugo Polo, miembro de la Comisión Nacional de Elecciones de CD, manifestó que el partido ha cumplido con los procedimientos que se requieren para abrir las pesquisas. “Si el procedimiento logra la expulsión, ellos quedan con su curul”, acotó.

Añadió que los diputados disidentes han contratado a abogados que no desconocen el proceso.

No es la primera vez que hay una amenaza de expulsión en las filas de CD por la forma como votan sus diputados. A finales de noviembre de 2014, el propio Ricardo Martinelli, fundador del partido, dijo: “Al diputado que se venda le vamos a aplicar la revocatoria de mandato ”.