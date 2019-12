Exigen renuncia del rector

El Movimiento de Adecentamiento de la Universidad de Panamá (Movadup) solicitó al rector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, que renuncie al cargo que ha ostentado durante 19 años, y que culmina en octubre próximo, para que “no someta más a la UP a la vergüenza y a la indignidad”, y le solicitó que enfrente las responsabilidades de sus actos como un ciudadano común. La permanencia de García de Paredes “lacera el prestigio de nuestra institución, provoca el repudio de la población y es, incluso, humillante para su misma persona”.

La “gloriosa historia de la UP no soporta más que la dignidad del cargo de rector sea tan severamente lastimada por el empecinamiento de su actual titular en su empeño de quedarse en el poder” y “dolor profundo provoca tal afrenta y humillación” a los que aman a la UP, cita un comunicado.