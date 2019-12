Juez pide detener a funcionario iraní

Un juez argentino solicitó ayer a Singapur y Malasia la detención con fines de extradición de un alto funcionario iraní en el marco de la investigación del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994.

Ali Akbar Velayati -entonces canciller y actual consejero en política exterior del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei- y otros funcionarios de entonces fueron acusados hace años por el juez Rodolfo Canicoba Corral de haber ideado el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que causó 85 muertos y cientos de heridos y por el que no hay detenidos.

Canicoba Corral informó ayer a The Associated Press en una conversación telefónica que con su medida “ratificó las órdenes de captura que ya existían” sobre Velayati. “Hacía falta una orden más específica porque estos países [Singapur y Malasia] a lo mejor no acataban” el pedido, agregó el magistrado, quien indicó que será difícil la detención porque el acusado viajaría con “documentación diplomática”.

Velayati viajó en los últimos días a los dos países del sureste asiático aparentemente para asistir a una conferencia regional.

El pedido judicial cursado a través de la cancillería se hizo dos días después del acto público por el aniversario del atentado en el que los familiares de las víctimas criticaron a la justicia y a los distintos gobiernos argentinos por no haber logrado el esclarecimiento del peor atentado ocurrido en el país.

Irán rechaza toda responsabilidad en el ataque y se ha negado a entregar a los exfuncionarios y exdiplomáticos acusados, entre los que también está Moshen Rabbani, agregado cultural en la embajada de Irán en el momento del ataque.

El Ministerio Público Fiscal informó por su parte que la Unidad Fiscal AMIA solicitó en los últimos días al juez Canicoba Corral “que librara la comunicación correspondiente para la detención provisoria con fines de extradición de Velayati, a raíz de las noticias que daban cuenta de un viaje a Singapur” y “un posible viaje en días próximos del mismo imputado a Malasia”.

En un comunicado indicó además que desde el 9 de noviembre de 2006 pesa sobre Velayati un pedido de captura nacional e internacional ordenado por Canicoba Corral.