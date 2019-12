[ KNOCKOUT ] Jované: Yo nunca pensé que ganaría

[KNOCKOUT]: JUAN JOVANÉ

Juan Jované es analítico y crítico, pero no visceral. Hoy habla de la campaña y de su pasado entre el pesimismo con el nuevo gobierno y un tinte izquierdista que no puede esconder.

¿Es peor saber que quedó de cuarto o que le ganó el voto en blanco y nulo?

Ninguna. Cumplí con elevar el nivel del debate.

¿Sacó más de lo que esperaba?

Esperaba eso.

¿En algún momento pensó que ganaría?

Ja. Nunca pensé que ganaría. Con la plata que tenía, un candidato tradicional no hubiera podido ni almorzar.

¿Cuánto gastó?

$10 mil.

¿Quiénes fueron sus donantes privados?

Los $10 mil fueron los del Tribunal Electoral. Mi esposa me dio para la gasolina mientras tanto.

¿Volverá a intentar?

Está difícil. Mi equipo sí.

Lo más feo que vio en la campaña.

Los ataques personales. Eso me impresionó mucho.

¿Quién fue el que más hizo campaña sucia?

Ricardo Martinelli.

¿Y en la oposición?

Todos. Como cuando Juan C. Varela acusó a Juan C. Navarro de usar influencias para salvar a un pariente. Y Navarro, repitiendo que Varela era funcionario.

Eso es negativo, no sucio...

Pero se deben discutir ideas, no atacar personas.

¿A usted no lo atacaron porque no tiene rabo o porque no era competencia?

Un poco de las dos.

Aunque usted casi quiebra el Seguro...

No. Había una crisis económica en el país. Dentro de ella se lograron hacer cosas.

Lo trataron suave en la campaña con eso... ¿lástima u olvido colectivo?

Me hubiera gustado que se discutiera.

¿Por qué no sacó el tema usted entonces?

No hubo la oportunidad.

¿En qué lo hizo Guillermo Sáez-Llorens mejor que usted?

Le tocó bonanza. Llenar el Seguro de computadoras y no terminar ni un hospital.

¿En qué fue mejor?

Amplió el servicio de neonatología.

¿Aceptaría un cargo gubernamental?

No, porque no creo que vayan a cambiar mucho.

¿En qué no se parecen Varela y Martinelli?

Varela es más caballeroso. El otro, más rudimentario.

¿En qué son iguales?

Nombran allegados y piensan que con inversiones masivas en infraestructura se hace el desarrollo.

¿Las obras no son necesarias?

Sí, pero no solo es eso. Hace falta en educación y agro.

Eso también está incluido en las promesas...

Pero van a hacer la línea dos del Metro.

Una cosa no excluye a la otra, ¿o sí?

En un nivel sano de endeudamiento hay que tener prioridades.

El 4 de mayo como que lo dejó escéptico...

Escepticismo sano, sí.

¿Cómo debería manejar Varela el país? ¿Como usted manejó el Seguro?

Sí... con mucha consulta.

Usted nombró a un pocotón de gente...

Fue personal de salud.

Y obreros...

Muy pocos.

¿En qué lo sorprendieron positivamente los panameños el 4 de mayo?

Capacidad de tolerancia.

¿Y negativamente?

Votaron por los mismos diputados. En Presidente al menos votaron creyendo que era un cambio.

¿Qué saldrá de las sesiones extraordinarias?

Nada bueno. Más escoltas para el capo...

Y ahora la Corte anda lavando cara...

Tratando de quedar bien con los nuevos. No quieren arriesgarse a perder la papa.

¿Qué le parece su apodo, Chapatín?

Gracioso. Ni me molesta que me digan Geppeto.

¿Qué cree que sienten los panameños por usted?

Creo que respeto.

Describa la independencia de Gerardo Barroso.

Inexistente. Al mejor postor.

Esteban Rodríguez.

Nula. Mercantilizada.

¿Si el Frente Amplio por la Democracia se le hubiera acercado, hubiera compartido candidatura?

Hubiera dependido de las condiciones.

¿Y con un partido tradicional?

Definitivamente no. Si por sus frutos los conoceréis, no les tengo confianza.

¿Habrá tanto transfuguismo en el gobierno entrante como en el saliente?

Los diputados son mercancía a la venta.

¿Qué será de Martinelli después del 1 de julio?

El mejor escenario para él: el olvido. El peor, tras las barras. Pero como caimán no come caimán...

¿Quién está muy viejo para seguir en la política?

Por viejos no. Por corruptos, la gran mayoría...

Algo en lo que Varela lo hará mejor que lo que lo hubiera hecho usted.

Manejo internacional.

¿Cuántos candidatos hubieran apoyado a Varela si él no los hubiera ayudado?

Ninguno, en esos partidos sin dinero no hay apoyo.

¿Guardó la papeleta como souvenir?

No, tengo demasiado papel.

Matrimonio de parejas del mismo sexo, ¿sí o no?

Yo no le pregunté a nadie cuando me casé. Es derecho humano escoger la pareja.

Cinco funcionarios a los que investigaría ya.

Roberto Roy, Martinelli, los ministros del MOP, Salud y la contralora.

Lo mejor después del 1 de julio será...

Control de precios, espero. Pero hay improvisación.

Si fuera psicólogo de Martinelli, ¿qué le diría?

Que vaya donde un psiquiatra. Los psicólogos no ven patologías.

¿Y él qué tiene?

Locura confesa.

El ministro más beneficioso y perjudicial.

Perjudicial, José Raúl Mulino. Beneficioso, quizá el de Salud.

¿Pero no iba a investigar a todos los de Salud?

Más a Franklin Vergara, que se volvió loco.

El inepto más notorio.

Se llama Lucy Molinar.

¿A qué no se va a atrever Varela?

A investigar en serio.

Dele un consejo a Gustavo García de Paredes.

Eleve el nivel académico. Eso está por el piso.

Y se quiere reelegir... ¿qué es lo jugoso del cargo?

Apego al poder.

¿Qué no aprendió Martinelli con la derrota?

Humildad.

Tiene una varita mágica. ¿A quiénes desaparece del mapa político?

Martinelli, Chello Gálvez y en ráfaga, los magistrados. Sin ellos podremos pensar de nuevo en independencia.

Los mejores nombramientos anunciados.

Luis E. Carles. Espero que actúe con justicia social.

¿A cuáles no les tiene mucha fe?

Al resto no le tengo fe.

¿Va a seguir haciendo algo por Panamá o ya?

Definitivamente. Seré un auditor social.

PERFIL

Colonense, 69 años. Licenciado en Economía con maestría en ciencias económicas. Fue docente en Chile, director del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá y de la Caja de Seguro Social. Es docente en la Universidad de Panamá.